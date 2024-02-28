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أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق

2/28/2024 2:35:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم الأربعاء، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .


أما السبت، فتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية ، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة ، مثيرة للغبار في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 4 وفي مرتفعات الشراة 12 - 5, وفي مناطق البادية 17 - 7، وفي مناطق السهول 15 - 6, وفي الأغوار الشمالية 23 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 25 - 15 درجة مئوية.- (بترا)


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