صحفيون أردنيون من أجل فلسطين: جرائم إسرائيل بقتل الصحفيين مذبحة لم تسبق في التاريخ



وطالبت اللجنة التحضيرية لتجمع "صحفيون أردنيون من أجل فلسطين" في أول بيان لها بمناسبة يوم التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، الذي دعا له الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى تدابير، وإجراءات ملموسة على أرض الواقع تحمي الصحفيين، وتوقف عمليات القتل المتعمد بحقهم، مشيرا إلى أن تحرك المجتمع الدولي لحماية الصحفيين ما زال ضعيفا، ومُخجلا، ولا يتفق مع التزاماته التي تنص عليها المعاهدات، والاتفاقيات الدولية.



وأضافت اللجنة التحضيرية للتجمع في بيانها "حتى اللحظة أعلن المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس عن استشهاد 132 صحفيا وصحفية، في حين وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 123 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام، من بينهم 16 صحفية، و1200 صحفيا وصحفية في قطاع غزة أصبحوا نازحين جراء العدوان الإسرائيلي، ناهيك عن تدمير73 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة، واعتقال 60 صحفيا وصحفية منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أفرج الاحتلال عن 27 منهم، فيما لا يزال 33 صحفيا رهن الاعتقال، معظمهم رهن "الاعتقال الإداري".



وأكدت اللجنة التحضيرية للتجمع في بيانها بأن الصحفيين الذين يسقطون في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ليسوا أرقاما يضافون إلى سجل جرائم الاحتلال، بل لكل منهم/منهن عائلة، وحكاية تستحق أن تُروى، وما يفعلونه لتوثيق الجرائم الإسرائيلية بطولة، وتضحية، واستمرارهم بالتغطية لكشف الحقيقة رغم بشاعة الحرب، ووحشيتها سيحفظه، ويُخلده التاريخ.



وأعادت اللجنة التحضيرية للتجمع التذكير ببيان المقررين الخواص التابعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والذين أكدوا أن عمليات القتل، والإصابة، والاعتقال بحق الصحفيين في غزة، والضفة الغربية استراتيجية متعمدة من قبل القوات الإسرائيلية لعرقلة عمل وسائل الإعلام، وإسكات التقارير الصحفية الناقدة، وأن العدوان على غزة أصبح الأكثر دموية، وخطورة بالنسبة للصحفيين في التاريخ الحديث.



ورحبت اللجنة التحضيرية بموقف الاتحاد الدولي للصحفيين، ومبادرته إلى إعلان يوم للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، مُطالبا باستمرار الضغط من كل المؤسسات الوطنية، والإقليمية، والدولية، على مدعي المحكمة الجنائية الدولية لمباشرة فتح تحقيق في جرائم الحرب بحق الصحفيين الفلسطينيين حتى جلب القتلة للعدالة.



ونوه تجمع "صحفيون أردنيون من أجل فلسطين" إلى أن جرائم قتل الصحفيين المتعمدة، والمُمنهجة دليل على حرب الإبادة، وشواهد موثقة سمعها، ورآها العالم بالصوت والصورة، ويمكن أن تكون أدلة قوية في محكمة العدل الدولية.



وحثت اللجنة التحضيرية للتجمع المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى دعوة مجلس حقوق الإنسان لاجتماع عاجل من أجل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين، والمدنيين.



وأكدت اللجنة التحضيرية لتجمع "صحفيون أردنيون من أجل فلسطين" أن كل الإعلاميين والإعلاميات في الأردن في خندق الدفاع عن فلسطين، وعدالة قضيتها، وأنهم يعكفون على إعداد وثيقة تأسيسية، وبرنامج عمل يحدد رؤيتهم، وأنشطتهم.