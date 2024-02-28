الأشغال: وحدات إنارة بالطاقة الشمسية وكوابل ألمنيوم لخفض كلف التشغيل والحد من العبث

وقامت كوادر مديرية الانارة ليلة أمس باستبدال عدد من وحدات الانارة الكهربائية بأخرى تعمل على الطاقة الشمسية كعملية تجريبية لغايات الفحص والتقييم تمهيدا لتعميم التجربة.



وتتيح وحدات الطاقة الشمسية الاستغناء عن مكونات البنية التحتية لشبكات الانارة من كوابل، لوحات، ومحولات والتي تتعرض للعبث بشكل مستمر مما يؤدي الى انقطاع الانارة عن بعض الطرق لفترات مختلفة.



وكانت الوزارة قد قامت سابقا باستبدال الكوابل الارضية النحاسية في بعض الطرق بكوابل أرضية من الالمنيوم منخفض القيمة للحد من التعديات وعمليات السرقة.



وستباشر الوزارة في حال نجاح تجربة وحدات الانارة العاملة بالطاقة الشمسية باستبدال وحدات الانارة التقليدية الى شمسية فور توفير المخصصات المالية اللازمة.

يذكر ان وحدات الانارة بالطاقة الشمسية تسهم في خفض تكاليف التشغيل اليومي، اضافة الى عدم وجود كابلات تربط بين الأعمدة مما لا يعيق على أي أعمال صيانة أو حفر خاصة بأي أعمال أخرى بالطريق، ولا تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي كما انها صديقة للبيئة ويتم التحكم في التشغيل والغلق من خلال الإحساس الذاتي بضوء النهار ومناسبة جدًا في المناطق البعيدة عن العمران.