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البحوث الزراعية تطلق الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين في الزراعة والأمن الغذائي

2/28/2024 2:35:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، اطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية في رحاب الجامعة الأردنية فرع العقبة ضمن فعاليات إطلاق الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي للعام 2024 بحضور عمداء الكليات ومدراء الدوائر وطلبة الفرع من مختلف الكليات .

وثمن مندوب نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون فرع العقبة الدكتور اسماعيل الطهاروه ، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات دور المركز الوطني للبحوث الزراعية الرائده في احتضان المشاريع الريادية توجيهها لتطوير القطاع الزراعي والذي جاء نتيجة الاهتمام الملكي السامي بتعزيز الآمن الغذائي والاستدامة الزراعية.

واضاف الطهاروه أن الاردن انتقل في السنوات الماضية الى مرحلة الحلول المستدامة بالتشارك والتكاتف بين جميع الأطراف من خلال تطوير آليات البحث العلمي واستصلاح الأراضي الزراعية ودعم وتحفيز المزارعين لتحقيق وترسيخ الاعتماد على الذات وتحسين معززات الأمن الغذائي مع مراعاة التحديات التي فرضتها التحديات المناخية

قالت مندوب مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية المهندسة رباب الكباريتي إن الرؤية الملكية السامية في التحديث الاقتصادي تشكل خارطة طريق لتوظيف الابتكار والريادة في القطاع الزراعي، وان فكرة الجائزة تتوافق مع رسالة المركز لتأهيل الرياديين والمبدعين، وإنضاج أفكارهم ورعايتهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في السوق، وبما يمكّنهم التحول من فئة الباحثين عن الوظيفة إلى فئة مالكين لمشروعات صغيرة ومتوسطة.

وبيّنت الكباريتي أن الجائزة تستهدف أصحاب الأفكار الريادية والشركات الناشئة، والمشروعات الابتكارية والإبداعية، ومستخدمي التقنيات الحديثة في التطوير، ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مع قابلية تطبيقها وتنفيذها وأن تكون ذات جدوى اقتصادية ومستدامة وتسهم في تعزيز حماية البيئة.

واشارت الكباريتي إلى ان الحملة الإعلامية شملت جميع مناطق المملكة من خلال لقاءات ينظمها المركز مع صندوق الحسين في الاقاليم الثلاثة الشمال والوسط والجنوب، وتستهدف الجامعات الحكومية والخاصة، المؤسسات التعاونية والجمعيات التعاونية والبيئية، مؤسسة الاقراض الزراعي، غرفة صناعة عمان، مديريات الزراعية في المحافظات، نقابة المهندسين، الاتحاد العام للمزارعين، القطاع الخاص، مجالس اللامركزية في المحافظات، المزارعون الرياديون، أعضاء حاضنة الابتكار الزراعي وجميع الجهات ذات الصلة.

من جهته، قال نائب مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق الاستاذ فائق حجازين إن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية في المملكة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود المحافظة على البيئة الطبيعية واستدامتها، مشيرا إلى أن هذا القطاع يواجه مشاكل وتحديات منها تذبذب الأمطار وقلة الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية.


وأكد حجازين أن رؤية الصندوق، تلتقي مع أهداف المركز الوطني وحاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية التابعة له ومن هنا جاءت فكرة هذه الجائزة التي نتمنى ان تلقى استجابة من اصحاب الافكار والمشاريع.


وأكد حجازين ان الصندق يعمل كمركز لتشجيع الإبداع والتميز ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن والذي يطلق العديد من الجوائز التي تهدف الى اكتشاف المبدعين وصانعي الحلول للمشاكل المحلية التي تواجه بعض القطاعات في الأردن ويعد ذراع المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الأردن.

وبين حجازين ان الجائزة تهدف الى تشجيع الأفكار والمشاريع الريادية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، واحتضانها وتطويرها إلى مشاريع تطبيقية وشركات ناشئة وتشبيكها مع خدمات دعم المشاريع ومسرعات الأعمال وانه تم اطلاق الجوائز في ثلاثة حقول: الانتاج النباتي، الانتاج الحيواني، والمياه والبيئة.
وسيقدم صندوق الحسين الدعم المالي للجائزة، حيث تتضمن الجوائز ثلاثة مستويات لكل حقل، قيمة الجائزة الأولى 7 آلاف دينار، والثانية 5 آلاف والثالثة 3 آلاف، وتتوزع الجائزة بين مكافأة مالية ودعم مالي وتقني لاحتضان تطوير المشروع في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز الوطني لمدة سنتين، لضمان تنفيذها وتطويرها إلى مشاريع تجارية ناجحة.

وقدمت مها عوده شرحا تفصيلا عن الجائزة وعن صندوق الحسين للإبداع والتفوق.

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