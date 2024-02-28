الأردن لا ترده عن دربه مكائد الصغار

MENAFN - Alghad Newspaper) مؤيد مقابلة

مستشار الأمين العام لشؤون العمليات والمتابعة في حزب نما



بعين على الخارج وأخرى على الداخل، إذ لا يفصل السياسة عن تقديم الدعم الأخوي والإنساني سوى التفاتة وحسن نظر، يُقدّم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفطه الله ورعاه أنموذجا عز نظيره في الذود عن القضية الفلسطينية، والدفاع عنها بكافة السبل.



وليس هذا بغريب عن ملك يحمل إرث الرسالة، ونسب طال عنان السماء مع الرسول محمد الهاشمي، واتصل بالأرض إبان الثورة العربية الكبرى، هو من هو، وريث المشروع النهضوي العربي الحديث.



ولأن الخبر ما ترى لا ما تسمع، أتت مشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزالات الجوية لمساعدات إغاثية موجهة إلى سكان قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا لكسر الحصار على غزة وأهلها فحسب، بل لكسر أنوف الصهاينة في عملية قال عنها خبراء إنها نُفّذت دون أجهزة توجيه للمظلات، مع اضطرار الطائرات للتحليق على ارتفاعات منخفضة.



وبهذا، يوجه الأردن رسالة قوية للعالم أجمع أن مواقفه نابعة من منطلق قومي وطني سيبقى معه الأردن على الدوام الرافد الأساسي لدعم الأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل، وبكل الوسائل المتاحة، لتحرير أرضهم والحصول على حقهم في تقرير مصيرهم عليها، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



ليس غريبا كلُّ ما سلف، بل الغريب أن يتعرض الأردن لحملة تشويه من المقربين منه لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، وأن تُستهدَف منعته الداخليه، عوضا عن دعمه ومساندته في قضية الأمة جمعاء.



لكن، ورغم ما كان وما سيكون، سيبقى الأردن عروبي الهوى والمنطلق والموقف، بلدا ينهض للوقوف إلى جانب كل أرض عربية، يرعى الجميع بمحبة، ويقاسمهم شظف العيش دون منة، هذا البلد الذي طالما آثر الأمة على خصوصيته، لن يبالي بالثمن الذي يدفعه، ولن ترده عن دربه مكائد الصغار وأصحاب الهوى، كما لن يردعه عن دوره إنكار المعروف أو اتهام بالباطل.