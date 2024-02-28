التعليم العالي تعلن نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، ترشيح 800 طالب ممن استكملوا طلبات التسجيل للمنح المقدمة من الجامعات الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025، وذلك حتى تتم دراسة ملفاتهم من قبل الجامعات الهنغارية تمهيدا لقبول 400 طالب بشكل نهائي.
وتأتي هذه المنح تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية حول التعاون في مجال المنح للسنوات 2022-2024.
وبينت الوزارة أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتيجتهم من خلال الرابط: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="hungary2024/results." href=""
يشار إلى أن عدد المتقدمين بطلبات للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025 بلغ 1419 طالبا منهم 969 طالبا حققوا شروط الوزارة من حيث امتحان اللغة الانجليزية (IELTS / TOEFL iBT)) وكذلك شروط الجانب الهنغاري. -(بترا)
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