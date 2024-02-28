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درس أردني في كسر الحصار على غزة

2/28/2024 2:35:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. هايل ودعان الدعجة كل ما يفعله الأردن من أجل فلسطين والشعب الفلسطيني، ليس بجديد ولا بغريب، وهو الذي دائما ما يضع كل امكاناته وطاقاته وقدراته في خدمة القضية الفلسطينية، تماهيا مع ثوابته ومواقفه الوطنية والعروبية والانسانية والاخلاقية.
إذ أخذ على عاتقه اتباع كل السبل والوسائل نصرة للأشقاء، موظفا دبلوماسيته المؤثرة والفاعلة التي يقودها جلالة الملك في لفت انتباه المجتمع الدولي وتذكيره وباللغة التي يفهمها، بحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته وبضرورة اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وان هناك قرارات ومرجعيات ومنظمات دولية تؤكد ذلك وتقر به.
وهو ما تتسلح به الدبلوماسية الأردنية في نصرة الاشقاء والدفاع عن حقوقهم. ولأن ملف القضية الفلسطينية دائما ما يكون حاضرا على الاجندات الملكية والأردنية داخليا وخارجيا، فأمر طبيعي ان تكون هي الشغل الشاغل للأردن قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا ولمختلف المكونات المجتمعية. وما الوسائل التضامنية والتعبيرية المتعددة التي خطها واتبعها رسميا وشعبيا تعبيرا عن مسؤوليته وشعوره واحساسه الوطني والقومي والانساني والاخلاقي تجاه الاهل في غزة، الا التماهي الحقيقي مع ما تعنيه القضية الفلسطينية بالنسبة له.
ولأن هذه الوسائل من الكثرة التي يصعب حصرها، والتي لم تقتصر على حادثة او فترة زمنية بعينها، فإن الوقوف عند عمليات الانزال الغذائية والطبية والاغاثية الأردنية المتعددة التي تمت بتوجيهات ملكية وبمشاركة وإشراف مباشر من قبل جلالة الملك، انما يأتي من باب التأكيد على موقف الأردن المتقدم واستمرار وقوفه الى جانب الاشقاء هناك، ووضع العالم بصورة المستوى الاغاثي والانساني الذي وصله وهو يكسر الحصار الاسرائيلي الظالم وغير المسبوق بإرادة وعزيمة واصرار رغم ما يحيط بهذه العمليات النوعية والفريدة من مخاطر وتهديدات امنية، لتوصيل المساعدات الى اهل غزة الذين يتضورون جوعا ويحرمون من ابسط حقوقهم المعيشية، وبما ينذر بحدوث كارثة انسانية.
حيث كان لها الاثر الكبير في الاسرة الدولية وهي تتابع العزيمة الأردنية في كسر الحصار، بطريقة حركت المشاعر والاحاسيس وغيرت في مواقف ووجهات نظر شعوب العالم تجاه ما يحدث من ابادة جماعية في غزة على يد الكيان الاسرائيلي، ليمهد بذلك الطريق امام العديد من الدول لتحذو حذوه في اطار جهود دولية عبر عمليات انزال مشتركة قادها الأردن في سبيل اغاثة الشعب الفلسطيني في غزة وتخفيف معاناته، كما يستدل على ذلك من العمليات التي نفذها الأردن ومصر والامارات وقطر.. وفرنسا مؤخرا. ليسجل بذلك الاردن واحدا من اهم الدروس العالمية في التسلح بالارادة والعزيمة، انتصارا للانسانية التي دارت الشكوك حول حقيقة وجودها على وقع احداث غزة والمجازر وجرائم الحرب والابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي، وما اذا كانت الاطراف الدولية التي تروج لشعار الانسانية وحقوق الانسان.. مؤمنة به حقا.. أم تتعاطى معه كوسيلة استعمارية لتحقيق مصالحها واطماعها واجنداتها التي تخفيها خلف هذا الشعار.

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