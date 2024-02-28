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الطابع التدميري للتوسع الرأسمالي لن يستمر للأبد

2/28/2024 2:35:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف عبدالله محمود هل البشرية مقبلة على مستقبل ينهي عذاباتها وهمومها؟ هل الغطرسة التي تمارسها الامبريالية العالمية مصيرها الى زوال. هل ثمة مؤشرات على ان هذا التحول ممكن وقادم؟ هل الصراع الطبقي الدائر في بلدان العالم وبخاصة بلدان العالم الثالث ومنه بلداننا العربية الإسلامية، ولو بشكل صامت سيؤدي الى خروجها عن التبعية للنظم الرأسمالية؟
أتفق مع المفكر العالمي الكبير الراحل د. سمير أمين حين يقول: " لن تكون برجوازيات المحيط الكومبرادوسية قادرة على تكييف العالمية القائمة بالفعل في مصلحة بلدانها. كل ما يمكن قوله ان الثورة الوطنية الشعبية تهدد العالمية بالانفجار من خلال انتفاضات في المحيط الذي يظل تاريخياً "منطقة العواصف". (مجلة المستقبل العربي العدد 135، أيار 1990، مقال د. سمير أمين: "تأملات حول النظام العالي")
ما يخلص اليه هذا المفكر العالمي "ان الطابع التدميري للتوسع الرأسمالي" لن يستمر الى الابد، فصبر الشعوب له حدود. ثوراتهم الشعبية على الاستبداد ستفاجئ المستبدين في عُقر دارهم. حينها حسابهم عسير مع شعوبهم.
يتساءل د. سمير أمين: "هل ستتجه النظم الشرقية نحو العودة الى ممارسة الديمقراطية البرجوازية البحتة ام سوف تخطو خطوة في اتجاه ديمقراطية ذات مضمون اجتماعي قائمة على إدارة مجتمعية غير رأسمالية للاقتصاد. يعني ادارة حكيمة.
هل ستبقى هذه النظم خاضعة لآلية السوق علماً بأن السوق هنا لا بدّ من ان تكون من النوع "الهمجي" كما يصفه هذا المفكر؟ همجية السوق لن تدوم.
تساؤلات الإجابة عنها كما أرى باتت معروفة، لكن التغيير لا بُدّ قادم.
كل هذا يتوقف على نتيجة الصراع الطبقي الذي تعيشه هذه البلدان هل ثورات الطبقات الشعبية قادرة ان تواجه التحدي الرأسمالي؟
هنا نراه يهيب بقوى "اليسار" ان تدعم "بديلاً" آخر يفك الارتباط بين نظم البلدان النامية وبين النظام الرأسمالي.
هذا "البديل" من شأنه – كما يرى- ان ينجز خطوات في اتجاه "الاشتراكية وذلك من خلال دمقرطة النظام الوطني الشعبي". لا بديل محتملا دون ولوج "الديمقراطية".
يدعو سمير أمين الى اتباع استراتيجية تحقق اعلى قدر ممكن من المساواة الاجتماعية. يدين هذا المفكر الصراعات العالمية الدائرة حالياً من نظرة "داروينية" للمنافسة من خلال السوق. هذه الإدانة المشروعة تنطلق من رؤية استراتيجية ثاقبة تدعو الى التخلص من المشروع الرأسمالي التدميري لشعوب البلدان النامية.
في مقالته السابقة ينتقد د. سمير أمين "الأقلية" من النخب الحاكمة التي ترى مصلحتها الذاتية لتبقى جاثمة على كراسي الحكم هي في الاندماج مع النظام الرأسمالي، دون اعتبار لمصالح شعوبها".
يتطرق هذا المفكر الى مشكلة القوة التدميرية للأسلحة الحديثة التي يمكن إن أُسيء استخدامها ان "تؤدي الى إطفاء نور الحياة على الأرض".
وهنا اراني اشير الى المعارك المحتدمة بين روسيا وامريكا في أوكرانيا. أي خطأ في التقديرات قد يشعل حرباً عالمية لا تبقي ولا تذر.
ما العمل اذن؟ العمل ان تصحو دول العالم الثالث من سُباتها فلا تظل خاضعة للرأسمالية العالمية المتوحشة. العمل ان يصبح الهدف الرئيسي لهذه الدول هو تأسيس جبهة اممية من العمال والشعوب – كما يشير د. سمير أمين- لمواجهة زحف الرأسمالية الامبريالية.
"التطور اللامتكافئ –كما أشار اليه- يجب ان تنهيه هذه الدول.
د. سمير أمين رغم ايمانه بالثورات الشعبية ضد الدكتاتورية فإنه تنبأ بفشل ما يسمى بثورات الربيع العربي مستنداً الى قراءة موضوعية لهذه الثورات التي قادتها حركات لم تُخف تعاونها مع النظام الرأسمالي العالمي.
د. سمير أمين رحل وهو مؤمن ان الفقر والجوع الذي يفتك بشعوب البلدان النامية سُيقرب من انتصار "الاشتراكية" التي ستوفر العدالة الاجتماعية لشعوبها.
"الاشتراكية" لم تعد حلماً بعيد المنال. تضامن الشعوب لتحقيق هذا الهدف لا بُدّ ان يثمر.

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