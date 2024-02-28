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كيف يمكن وضع حد لظاهرة إلقاء النفايات من المركبات؟

2/28/2024 2:35:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات برغم تسجيل الجهات الرسمية لمخالفات إلقاء النفايات من المركبات، لكن ما يرصد من قبلها، لا يعكس الواقع الحقيقي حول تفشي هذه الظاهرة على نحو متنام، وفق خبراء بيئيين.
ففي هذا النطاق، سجلت الإدارة الملكية لحماية البيئة العام الماضي 3,543 مخالفة بيئية بحق المركبات، لكن ما رصد بشأن إلقاء النفايات من المركبات بلغ 274 مخالفة، وفق الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، إذ يعاقب قانون السير وفق المادة 37 منه مرتكب هذه المخالفة بغرامة قدرها 20 دينارا.
ودافع أمين عام وزارة البيئة بالوكالة عبد المجيد خابور، عن تلك الأرقام بقوله إنها "تمثل إلى حد ما الواقع بل هي دقيقة، إذ إن إلقاء النفايات من المركبات ليس من السهولة إمكانية ضبطه، لكونه مرتبطا بوعي الأفراد".
لكنه شدد لـ"الغد" على أن "كل فرد يجري ضبطه، تحرر بحقه مخالفة من مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة، والتي تعد الذراع التنفيذية لوزارة البيئة".
ولفت إلى أن "القانون الإطاري للنفايات والعقوبات الواردة فيه رادعة وتطبق، كما أن حملات التوعية التي تطلقها الوزارة سنوياً تحقق النتائج المطلوبة، وأن حالات إلقاء النفايات من المركبات تعد فردية".
وأضاف أن "برنامج الحملات التوعوية حول الإلقاء العشوائي للنفايات مستمر على مدار العام، ولا يقتصر على وقت محدد".
وكانت وزارة البيئة، أكدت في تصريحات سابقة لـ"الغد"، أن من بين ما يواجهها من "الإلقاء العشوائي للنفايات، وفصل المخلفات من المصدر، والعمل بمبادئ الاقتصاد الدائري، التي ترتبط جميعها بالتعليم، والوعي، وتطبيق القانون".
وبرأي المختص في السياسات البيئية عمر الشوشان فـ"الرقم لا يعكس حجم المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها ملقي النفايات عشوائياً، بخاصة في المناطق الريفية التي تشهد حركة كثيفة في مواسم التنزه، والمناطق الحرفية والصناعية، وذات الاكتظاظ السكاني، كالمخيمات، والأماكن التي تفتقر للخدمات البلدية".
وشدد الشوشان لـ"الغد"، على أن "هناك ضعفا كبيرا لدى الجهات المعنية، بخاصة وزارة البيئة المسؤولة عن تطبيق الأنظمة والقوانين، سواء في تنظيم حملات لتعديل السلوك المخالف ضمن مسارين، الأول بإنفاذ قوة القانون، والثاني بتنفيذ حملات مكثفة، تستهدف القطاعات الحيوية كافة، بخاصة التعليم والشباب".
ولفت إلى أن "هناك آثارا سلبية لإلقاء المخلفات، تبدأ من تشويه النسق الجمالي، والنظرة السلبية لدى السياحة الخارجية والداخلية، والأهم من ذلك، الأثر البيئي والصحي بانتشار النفايات عشوائيا".
واتفقت رئيسة حملة "همّة ولمّة" لانا حمارنة على أن "الأرقام المسجلة لدى الإدارة الملكية لحماية البيئة لا تعكس حقيقة الواقع، فظاهرة الرمي العشوائي تتزايد، بخاصة في الشوارع والطرقات العامة"، مبينة أن "حملات الحكومة والقطاع الخاص، لا تتسم بالنجاح في إيجاد حل جذري لها"، إذ يجب "إحداث نقلة نوعية على صعيد هذه القضية، بجهود مشتركة لرصد مخالفات رمي النفايات العشوائي من نوافذ السيارات".
وشددت حمارنة، على أهمية "رفع الوعي العام بالنسبة لمفهوم النظافة العامة، في ظل عدم وجود أي معايير تقيس مدى تجذر تلك المفاهيم بين البعض، والتي لن تؤدي لحل جذري ونهائي للظاهرة".
ولعل "غياب القوانين الرادعة لظاهرة إلقاء النفايات، منحت المواطن صلاحية إلقاء النفايات دون مبالاة في المساحات العامة، ونقاط الصرف الصحي ومنابع المياه، من دون الاكتراث لسلبيات هذه التصرفات"، وفق حمارنة، التي اعتبرت بأن "ضعف الرقابة وغياب المساءلة، وعدم تفعيل القوانين بشكل جدي، وقلة الوعي حيال أهمية الحفاظ على النظافة، ستشكل عائقا كبيرا أمام الوصول لبيئة نظيفة وآمنة".
واقترحت حلولا لعلاج الظاهرة منها: إطلاق حملة وطنية للتوعية بسلبيات النفايات، وتأثيرها على الصحة والمياه والبيئة والبلديات والزراعة، مبينة أنه لنجاح الحملة، يتوجب عقد شراكة مع القطاع الخاص، واستمرارها لـ5 أعوام، ومن ثم يقاس التغيير الحاصل على مستوى المجتمعات المحلية في كل عام خلالها، كما يتوجب أن "يصبح موضوع البيئة والنظافة، مادة منهجية تدرس في المدرسة، وتفعيل دور الكشافة".
ومن بين الحلول، التي اقترحتها حمارنة "تفعيل قانون المسؤولية المجتمعية للمخالفات، وفرض عقوبات تحت بند التنظيف على المخالفين، أو فرض الأعمال المجتمعية الإجبارية في مجتمعاتهم" إلى جانب وعي أهمية دور عامل الوطن، وزيادة وتغيير حجم حاويات النفايات، وتوزيعها قرب أعمدة الكهرباء، وتخصيص أخرى لإطفاء أعقاب السجائر.
ولا تعكس الأرقام الرسمية "الواقع الحقيقي للظاهرة لتضاربها مع الإحصائيات في السنوات السابقة، إذ تتعدى نسبتها الآلاف، وفق مدير مركز المياه والبيئة بالجامعة الهاشمية د. ضياء الروسان، الذي أكد أن "حالات إلقاء النفايات لا يمكن رصدها، لكن وحتى مع المشاهدات على الصعيد الشخصي، فإننا نشاهد يومياً العشرات من مالكي المركبات يرمون المخلفات من نوافذ سياراتهم".
ولفت إلى أن "هنالك جهودا رسمية في وضع حد للظاهرة، لكن لا يمكنها تحقيق قفزة نوعية للحد من الظاهرة دون تحسين بنية البلديات التحتية، ورفع الوعي بآثار الظاهرة السلبية، والمشاركة المجتمعية في ردعها، مشيرا إلى أن "الكاميرات المنتشرة في الشوارع بمناطق في المملكة، تساعد بتسجيل 8 مخالفات، ولكنها مفعلة لتسجيل مخالفتين فقط، وهي السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء.
وهذه الظاهرة، يعاقب عليها القانون الإطاري للنفايات، في المادة 28 بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 500 دينار لمن يطرح أي نفايات، أو أشياء أخرى في غير أماكنها المخصصة، أو في الشارع العام، او في الحدائق، أو في مجاري السيول، أو قرب السدود أو مصادر المياه، أو الآبار الارتوازية، أو في المناطق السياحية والأثرية والدينية، وغيرها، أو في المباني العامة، أو الدوائر والمؤسسات الحكومية، أو في المنشآت الرياضية، أو الموانئ والمطارات، أو المراكز التجارية، وفي حال تكررت المخالفة تضاعف الغرامة.

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