الاحتلال: مقتل ضابطين وإصابة 7 بجروح خطيرة في غزة



وأوضح الجيش في بيان اليوم الأربعاء أن القتيلين هما قائد سرية بكتيبة تابعة للواء غفعاتي وقائد فصيل في الكتيبة نفسها، وأكد أن المصابين السبعة جروحهم خطيرة.



وكان مستشفى سوروكا الإسرائيلي قد أعلن أنه استقبل 47 جنديا مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 19 بحالة خطيرة.



وأوضح المستشفى أنه استقبل 2790 عسكريا إسرائيليا مصابا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب على غزة.



وتحدث الجيش الإسرائيلي في بيان سابق عن خوض معارك ضارية في حي الزيتون بمدينة غزة، وزعم قتل من وصفهم بـ"عشرات المسلحين" في اشتباكات وجها لوجه وفي غارات جوية.



وأضاف أنه دمر أيضا بنى تحتية عسكرية وسط قطاع غزة ومربعات أمنية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأنه اعتقل عددا من المسلحين الذين حاولوا الانتقال إلى مراكز إيواء آمنة كمدنيين، على حد قوله.



عمليات المقاومة



في المقابل، أفادت كتائب القسام بخوض مقاتليها اشتباكات خلف خطوط قوات وآليات القوات الإسرائيلية بين شارعي ثمانية وتسعة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.



وأعنلت القسام استهداف تجمع لقوات الاحتلال بقذائف الهاون في محيط حي الزيتون شرقي مدينة غزة، كما أعلنت تدمير دبابة ميركافا توغلت في المنطقة بقذيفة الياسين 105.



وأضافت أن مقاتليها استهدفوا جرافة إسرائيلية شرق حي الزيتون، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.



أما سرايا القدس فقالت إنها أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بكمين في مبنى مفخخ بحي الزيتون باستخدام صاروخ إسرائيلي لم ينفجر، مضيفة أن مقاتليها فجروا آليتين عسكريتين اسرائيليتين في جنوب وشرق حي الزيتون بمدينة غزة.



من جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة بدوي صفارات الإنذار في ناحل عوز وألوميم بمنطقة غلاف غزة فجر اليوم الأربعاء.



وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قالت سرايا القدس إنها قصفت مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شخصا أصيب بجراح في عسقلان جراء سقوط صواريخ من غزة تسببت في اندلاع حريق، مضيفة أنه جرى تفعيل أجهزة الإنذار في عسقلان بعد هدوء دام 10 أيام، في حين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من غزة باتجاه عسقلان.



ومنذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى -أغلبهم أطفال ونساء- وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة.



وبلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 582، وفق معطيات رسمية معلنة من الجانب الإسرائيلي.-(الجزيرة)