ما هي الغواصات المسيرة؟

وللغواصات المسيرة استخدامات مختلفة تتراوح بين البحث العلمي والاستكشاف وتنفيذ المهام العسكرية والأمنية.



أنواع الغواصات المسيرة

يوجد نوعان أساسيان من الغواصات المسيرة:

الغواصات التي يتم التحكم بها عن بعد: إذ يتم التحكم بهذا النوع من الغواصات يدويا عن طريق مشغل بشري، والهدف منها هو تفادي إرسال البشر في مهام صعبة تحت الماء، وغالبا ما تستخدم لأغراض بحثية علمية أو لأغراض صناعية.



يحتوي هيكل هذا النوع من المركبات على كاميرا وأجهزة استشعار، إضافة إلى مقبض يمَكّنها من التقاط الأشياء تحت الماء، وقد طورت البحرية الأميركية هذا النوع من الغواصات ليتم استخدامها كذلك في عمليات الإنقاذ تحت الماء، إذ يمكن لمركبات "إس آر دي آر إس" الأميركية إنقاذ ما يصل إلى 16 شخصا حتى عمق ألفي قدم تحت الماء.



الغواصات ذاتية التحكم: وهي مركبات لا تحتاج إلى مشغل بشري للتحكم فيها عن بعد، فهي مبرمجة للعمل بشكل آلي وبتشغيل ذاتي، وتتراوح أوزانها بين بضعة كيلوغرامات وبضعة أطنان، وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الـ21، تم تطوير 10 غواصات ذاتية القيادة مختلفة، بينها مركبات ذاتية الدفع وطائرات شراعية تحت الماء.



تاريخ الغواصات المسيرة

تمت صناعة الغواصات ذاتية التحكم للمرة الأولى عام 1957 بغرض إجراء الأبحاث في مياه القطب الشمالي لمختبر الدكتوراه التطبيقي في جامعة واشنطن، ومنذ ذلك الحين عمل العلماء على تطوير نماذج جديدة ذات مواصفات أفضل من هذه المركبات.



وفي عام 1983، طورت شركة "آي إس إي" المحدودة -بالشراكة مع "الشركة الدولية لهندسة الغواصات"- مركبات ذاتية التحكم وأخرى يتم التحكم بها عن بعد، وتم إنتاج غواصات متطورة من حيث عمر البطارية وأنظمة الملاحة والاتصالات.



وفي الفترة الزمنية ذاتها، استطاع المعهد الروسي للتكنولوجيا البحرية تطوير غواصات مسيرة تعمل بالطاقة الشمسية، وتستطيع القيام برحلات استكشاف طويلة المدى. وقد أتاحت هذه الغواصات تنفيذ مهام أطول، مع القدرة على استخدام ميزات مثل نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس).



ومكّنت إطالة عمر البطاريات من إنشاء "غواصات مسيرة شراعية" عام 1995 سمحت بالغوص الطويل المدى، إذ تظل المركبات تحت الماء لأسابيع أو حتى أشهر قبل استعادتها للصيانة.



وشهدت بداية القرن الـ21 ثورة في صناعة وتطوير الغواصات المسيرة بنوعيها، وباتت استخداماتها متعددة للغاية، إذ ارتفع عدد مستخدميها على المستوى الدولي، وبسبب زيادة الطلب عليها بدأت عمليات البيع التجاري للغواصات المسيرة، وتوسع نطاق الأبحاث الخاصة بتطوير هذه الغواصات بحيث تناسب تنوع الاستخدام بين الصناعي والتجاري والحربي وغيره.



مزايا الغواصات المسيرة

تتميز الغواصات المسيرة عن الغواصات العادية بخصائص مختلفة أبرزها:

أنظمة الاتصالات المحسنة: إذ تم تجهيز الغواصات المسيرة بأنظمة اتصالات متقدمة، مما يسمح لها بتأمين اتصالات آمنة حتى في أصعب الظروف تحت الماء. وهذا يتيح التواصل السلس بين الوحدات العسكرية المختلفة تحت الماء.

كفاءة أعلى: فالغواصات المسيرة قادرة على العمل بشكل مستقل، مما يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى المشاركة البشرية. مع العلم أن قدرتها على أداء المهام دون تدخل بشري تزيد من الكفاءة بشكل كبير وتوفر الوقت وتقلل من المخاطر التي تهدد حياة الإنسان.



عمليات التخفي: على عكس الغواصات العادية، لا تصدر الغواصات المسيرة أصواتا مرتفعة، مما يجعلها خيارا مثاليا لمهام التخفي، إذ يمكنها جمع معلومات استخباراتية قيمة وتنفيذ أنشطة المراقبة من دون أن يلاحظها أحد، مما يوفر ميزة تكتيكية للقوات العسكرية.



جمع وتحليل البيانات: تم تجهيز الغواصات المسيرة بأجهزة استشعار متقدمة وأنظمة فعالة لجمع البيانات، مما يمكنها من جمع معلومات حيوية عن البيئة والمحيط والتهديدات المحتملة، ويمكن تحليل هذه البيانات لاتخاذ قرارات مناسبة بسرعة.



قدرات متعددة الأغراض: يمكن تعديل هيكل وتركيبة الغواصات المسيرة وتزويدها بحمولات مختلفة، مثل أجهزة الاستشعار والكاميرات وأجهزة الاتصال، اعتمادا على متطلبات المهمة. ويتيح هذا التنوع التكيف مع سيناريوهات مختلفة وتنفيذ مجموعة واسعة من المهام.



القيمة السوقية للغواصات المسيرة

بلغت قيمة السوق العالمية للغواصات المسيرة قرابة 3.02 مليارات دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو إلى 8.14 مليارات دولار أميركي بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي قدره 13.5%.



وأنفقت استثمارات كبيرة في مجال تطوير الغواصات المسيرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لزيادة استقلالية هذه المركبات تحت الماء، وجعلها قادرة على العمل بكفاءة أكبر.



استخدامات الغواصات المسيرة

هناك عديد من الاستخدامات للغواصات المسيرة، يمكن إيجازها في ما يلي:



الاستخدامات العسكرية

تستخدم الغواصات المسيرة لخدمة عديد من الأهداف العسكرية، بما في ذلك جمع المعلومات والاستطلاع وتفجير الألغام البحرية، فضلا عن مشاركتها في الهجوم على السفن المعادية.



بدأت البحرية الأميركية باستخدام الغواصات المسيرة في تسعينيات القرن العشرين لاكتشاف وتعطيل الألغام تحت الماء، كما استخدمتها خلال غزوها العراق في العقد الأول من القرن الـ21 لإزالة الألغام حول ميناء أم قصر جنوبي البلاد.



ويستخدم الجيش الصيني الغواصات المسيرة في الغالب لأغراض جمع البيانات العسكرية والاستطلاع.



ويوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2020، اكتشف صياد في إندونيسيا غواصة مسيرة على شكل طائرة شراعية بالقرب من جزيرة سيلايار في جنوب سولاويزي. وقد صنف أفراد من الجيش الإندونيسي المركبة على أنها تابعة للبحرية الصينية، وتم إنشاؤها لأغراض جمع البيانات، بما في ذلك درجة حرارة الماء والملوحة ومستويات الأكسجين، وهي معلومات من الممكن أن تساعد في رسم الطرق المثالية للغواصات.



وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ذكرت صحيفة "أوراسيا تايمز" أن جامعة هاربين الهندسية الصينية طورت غواصة مسيرة على شكل طائرة، وهي عابرة للمتوسط وقادرة على السفر تحت الماء والسفر الجوي، مشيرة إلى التطبيقات العسكرية المحتملة لمثل هذه المركبات.



وإجمالا، تصنع القوات البحرية لدول متعددة، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، غواصات مسيرة لاستخدامها في حروب المحيطات بغرض اكتشاف الألغام تحت الماء والقضاء عليها.



وعلى سبيل المثال، تم تصنيع الغواصة "ريموس"، وهي عبارة عن روبوت يبلغ طوله 3 أقدام يستخدم لإزالة الألغام في ميل مربع واحد تحت الماء خلال 16 ساعة، ويعد هذا المعدل أكثر كفاءة من القدرة البشرية، إذ يحتاج فريق من الغواصين البشريين إلى ما يزيد على 21 يوما لأداء المهمة نفسها.



تصوير الأفلام الوثائقية

تستخدم الغواصات المسيرة كذلك في تصوير الأفلام الوثائقية، فقد تم استخدامها على سبيل المثال لتصوير فيلم بعنوان "الأسرار المظلمة" لسفينة لوسيتانيا، سفينة المحيط البريطانية التي أغرقها الألمان خلال الحرب العالمية الأولى، وهو فيلم تم إنتاجه من قبل مؤسسة "ناشونال جيوغرافيك"، وساعدت الغواصات المسيرة في تصوير لقطات احترافية لحطام السفينة.



كذلك كان للغواصات المسيرة دور في العثور على حطام السفينة "تيتانيك"، والتقطت له عديدا من الصور تم تضمينها في الفيلم الذي أنتجته المؤسسة نفسها عام 1986، والذي حمل عنوان "أسرار تيتانيك".



استكشاف أعماق البحار

وتعتبر هذه من أبرز المهام التي تقوم بها الغواصات المسيرة. فعلى سبيل المثال، تم استخدام هذه المركبات لجمع عينات من قاع البحار لمعرفة نسبة المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة فيها، ولاستكشاف الحيوانات والهياكل في أعماق البحار واكتشاف أنواع جديدة من الكائنات تحت الماء.



وتُستخدم الغواصات المسيرة بشكل شائع في أبحاث المحيطات، لأغراض مثل قياس شدة التيارات المائية ودرجة الحرارة، ورسم خرائط قاع المحيطات، والكشف عن الفتحات الحرارية المائية.



إعادة تأهيل النظام البيئي

تقدم عدة شركات غواصات مسيرة يمكنها جمع ونقل بيانات المياه عن بعد للحكومات المحلية، لتتخذ قرارات رئيسية في ما يتعلق بسياسات إعادة تأهيل النظام البيئي في الأنهار والبحار والمحيطات.



الاستخدام في الحروب

وتمتلك عديد من الدول هذه الغواصات وتستخدمها لأغراض عسكرية، ومن هذه الدول بريطانيا وكندا وأستراليا وكوريا الشمالية وإيران.



تسعى الدول جاهدة لتأمين مياهها الساحلية، وحماية الممرات البحرية الحيوية، واكتساب ميزات تكتيكية وإستراتيجية تساعدها في مواجهة الخصوم، وتعتبر الغواصات المسيرة إحدى أبرز المركبات المستخدمة لتحقيق هذه الأغراض.



وقد أدى استخدام الغواصات المسيرة في الحروب الحديثة، إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها القوات البحرية للكثير من الدول، لا سيما مع القدرات الواسعة التي تمتلكها هذه الغواصات ابتداء من جمع المعلومات مرورا بالقضاء على الألغام وانتهاء بمهاجمة السفن المعادية.



وتعتبر الصين وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وهولندا من الدول الرائدة التي تعمل بسرعة على تطوير مركباتها، لا سيما تلك التي تستخدم في القطاع العسكري. وتسعى روسيا كذلك لتطوير غواصات مسيرة نووية قد تكون الأولى من نوعها.



ومن الأمثلة على استخدام الغواصات المسيرة في الحروب الحديثة هناك الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ استخدمت الغواصات المسيرة من قبل أوكرانيا لمهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود. وفي المقابل، استخدمت روسيا الغواصات المسيرة لأغراض عسكرية.



كذلك استخدمت جماعة الحوثيين الغواصات المسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن في فبراير/شباط 2024، ضمن سلسلة من العمليات التي ينفذها الحوثيون تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة. (الجزيرة)