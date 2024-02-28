توماس فريدمان: إسرائيل تخسر على 3 جبهات في وقت واحد

وفي تقرير له في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قال فريدمان إنّ "إسرائيل" تخسر السرد العالمي بأنها تخوض "حرباً عادلة". وكذلك أشار إلى أنّها "ليس لديها خطة للخروج من غزة، لذلك ستغرق في نهاية المطاف في الرمال هناك مع احتلال دائم من شأنه بالتأكيد تعقيد العلاقات مع جميع حلفائها العرب وأصدقائها في جميع أنحاء العالم".



أما الخسارة الثالثة فهي إقليمية أمام إيران وأقطاب محور المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، الذين يضغطون على "إسرائيل" من الشمال والجنوب والشرق.



وبحسب الكاتب الأميركي فإنّ هناك حلاً واحداً من شأنه أن يساعد على الجبهات الثلاث، وهو "حكومة إسرائيلية مستعدة لبدء عملية بناء دولتين. فمن شأن هذا الأمر أنّ يعزز علاقات إسرائيل مع حلفائها العرب".



وبفشلها في رؤية ذلك، فإنّ "إسرائيل تعرض للخطر عقوداً من الدبلوماسية لجعل العالم يعترف بحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره"، بحسب فريدمان.



فريدمان وفي رسالة إلى الرئيس الأميركي والإسرائيليين قال إنّه يرى التآكل السريع المتزايد لمكانة "إسرائيل" بين "الدول الصديقة" – وهو مستوى من القبول والشرعية تم بناؤه بشق الأنفس على مدى عقود.



وتابع أنّه "إذا لم يكن بايدن حذراً، فإن مكانة أميركا العالمية سوف تتراجع تماماً مع مكانة إسرائيل".



وأضاف قائلاً: "لا أعتقد أن الإسرائيليين أو إدارة بايدن يقدّرون تماماً الغضب الذي يتصاعد في جميع أنحاء العالم، والذي تغذيه وسائل التواصل الاجتماعي واللقطات التلفزيونية، بسبب مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، بالأسلحة التي توردها الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنّ دعوات منع "إسرائيل" من المشاركة في المسابقات أو الأحداث الأكاديمية والفنية والرياضية الدولية تتصاعد يومياً، كما لفت إلى أنّ حلفاء "إسرائيل" يصلّون من أجل وقف إطلاق النار حتى لا يضطروا إلى أن يسألهم مواطنوهم أو ناخبوهم وخاصة الشباب منهم عن الأسباب الكامنة وراء عدم مبالاتهم بهذا العدد الكبير من الضحايا.



فريدمان وفي ختام تقريره، أعرب عن تعاطفه مع المعضلة الاستراتيجية التي واجهتها "إسرائيل" في السابع من أكتوبر، مشيراً في المقابل إلى أنّه "مع تزايد أعداد الضحايا الفلسطينيين بدأت تبدو العملية وكأنها مفرمة لحم بشرية هدفها الوحيد هو تقليل عدد السكان حتى تتمكن إسرائيل من السيطرة على القطاع بسهولة أكبر". -الميادين