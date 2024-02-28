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هنية: غزة أقامت الحجة على الأمة بأسرها

2/28/2024 2:34:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الفلسطينيين لكسر الحصار عن المسجد الأقصى، والاعتكاف فيه منذ بدء شهر رمضان.

وقال في كلمة مصورة، ضمن فعالية القدس الدولية في بيروت: "نداء إلى أهلنا بالقدس والضفة والداخل المحتل أن يشدوا الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول لرمضان".

وأكد أن من كسر الحصار عن المسجد الأقصى، يبدأ فك الحصار عن قطاع غزة.

وتالياً أبرز المحاور التي تحدث حولها، إسماعيل هنية:

*بعد 146 يوما من الحرب يواصل الاحتلال ممارسة أبشع ما عرفته البشرية في جرائم القتل والإبادة والتهجير.

▫ المقاومة الفلسطينية قابلت العدوان الإسرائيلي ببسالة تاريخية رغم اختلال موازين القوى.

▫ المقاومة أفشلت مخططات التهجير من غزة وشمالها وما زال 700 ألف من أبناء شعبنا يرابطون هناك.

▫ المقاومة ستبقى أمينة على التضحيات والبناء عليها حتى دحر الاحتلال ومتمسكة بثوابت شعبنا وأمتنا وأي مرونة نبديها في التفاوض حرصاً على دماء شعبنا يوازيها استعداد للدفاع عنه وإن التهديد بارتكاب مجازر جديدة في رفح يجدد التأكيد على طبيعة هذا العدو وجيشه النازي.

▫نؤكد للاحتلال والولايات المتحدة أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة.

▫يجب على أمتنا كسر مؤامرة حرب التجويع على أهلنا في غزة وشمالها.

▫الواجب أكبر بكثير من المبادرات بل يجب إقامة جسور ناجعة ومؤثرة لكسر الحصار عن غزة.

.. الاحتلال يعتقد أنه يستطيع تفريغ معركة طوفان الأقصى من معناها من خلال محاصرة المسجد الأقصى وإطلاق يد مستوطنيه لاقتحامه.

▫ عدوان الاحتلال على الأقصى يحوله إلى عنوان رئيسي لمعارك استنزاف قادمة مع العدو.

▫ المقاومة دخلت معركة طوفان الأقصى في وقت كان يستعد فيه العدو لتصفية القضية الفلسطينية.

▫ الحد الأدنى الذي نرتضيه في المسجد الأقصى وسائر المقدسات هو الالتزام بالوضع القائم وفق القانون الدولي.

▫ غزة أقامت الحجة على الأمة بأسرها كي تتقدم لتشارك في حرب تحرير الأقصى وفلسطين.

▫ يجب أن تشارك كل فئات الشعب الفلسطيني في كسر الحصار عن الأقصى.

▫ يجب على جماهير شعبنا التوجه للرباط في باحات المسجد الأقصى وكسر الحصار عنه.

▫ ما يجري في الضفة من تكثيف العدوان يؤسس لمخطط تهجير شامل، ويجب دعم المقاومة بكل ما تحتاجه قبل فوات الأوان، والأمة قادرة على تبديد وهم الاحتلال إذا ما صحت منها الإرادة.

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