روسيا تؤكد ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا ضرورة فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على إسرائيل.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن لمناقشة مخاطر انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة تحت عنوان "حماية المدنيين في الصراع المسلح".

وأوضح نيبينزيا أن المعلومات الواردة في التقرير الذي وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة "جمدت الدماء في العروق".

وشدد أنه لا يمكن تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب البيروقراطية الإسرائيلية والمعوقات المتعلقة بإيصالها، مبينًا أن المساعدات التي سمح بدخولها ذهبت إلى جنوبي غزة فقط.

وأكد ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار عاجل من أجل منع المجاعة في غزة، وضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.

ولفت أن مجلس الأمن الدولي لديه صلاحية تفعيل نظام العقوبات عندما يتم منع المساعدات الإنسانية، وقال: "أعتقد أن الوقت قد حان لذلك".

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن سكان شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة، ولا ملاذ يأوون إليه" في ظل الحرب المستمرة منذ أشهر.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية". (الأناضول)