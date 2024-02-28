غزة: حصيلة ضحايا العدوان تقترب من 30 ألف شهيد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر إلى“29 ألفا و954 شهيدا و70 ألفا و325 مصابا”.
جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، اطلعت عليه الأناضول.
وقالت الوزارة إنه في اليوم الـ145 من الحرب“ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و954 شهيدا و70 ألفا و325 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.
وأشارت إلى أن“قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيدا و110 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وأوضحت الوزارة، أنه“ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم”.
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