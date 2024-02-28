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غزة: حصيلة ضحايا العدوان تقترب من 30 ألف شهيد

2/28/2024 2:34:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر إلى“29 ألفا و954 شهيدا و70 ألفا و325 مصابا”.
جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، اطلعت عليه الأناضول.

وقالت الوزارة إنه في اليوم الـ145 من الحرب“ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و954 شهيدا و70 ألفا و325 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

وأشارت إلى أن“قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيدا و110 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضحت الوزارة، أنه“ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم”.

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