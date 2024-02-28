غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأربعاء سلسلة غارات على عدد من المناطق جنوبي لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات على بلدات بنت بجيل، والزلوطية، وأم التوت، وابل السقي، والخربية، حيث اندلع حريق في الأحراج، فيما تحلق طائرات حربية إسرائيلية في أجواء الجنوب ومعظم المناطق اللبنانية.
وأضاف إن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وصولا إلى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقي اللبناني.
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