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غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

2/28/2024 2:34:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأربعاء سلسلة غارات على عدد من المناطق جنوبي لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات على بلدات بنت بجيل، والزلوطية، وأم التوت، وابل السقي، والخربية، حيث اندلع حريق في الأحراج، فيما تحلق طائرات حربية إسرائيلية في أجواء الجنوب ومعظم المناطق اللبنانية.

وأضاف إن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وصولا إلى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقي اللبناني.

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