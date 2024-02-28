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إصابة 26 جنديا إسرائيليا في معارك غزة

2/28/2024 2:34:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 26 من عناصره في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأوضح أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 3007 جنود منذ بدء الحرب على غزة.
وأكد جيش الاحتلال أن 468 ضابطا وجنديا من بين المصابين جروحهم بالغة الخطورة.

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