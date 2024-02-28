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السيسي: معبر رفح مفتوح ولم يغلق نهائيا (فيديو)

2/28/2024 2:34:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر حرصت على تخفيف المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة، وفق تعبيره.
وأضاف خلال احتفالية“قادرون باختلاف”، أن مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا، لافتا إلى إمكانية أن تتوصل الوساطة المصرية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وتابع:“كنا حريصون من اليوم الأول أن يكون منفذ رفح سبيلا ومسارا للمساعدات والغوث، لكن الأمور ليست سهلة كما يتصور البعض”.

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