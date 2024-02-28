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خروج مستشفى كمال عدوان شمالي غزة عن الخدمة واستشهاد 4 أطفال جوعا

2/28/2024 2:34:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خرج مستشفى كمال عدوان شمالي غزة عن الخدمة بدءا من اليوم بسبب نفاد الوقود، وفق ما أعلن مديره في تصريحات صحفية.


وقال مدير المستشفى: "سجلنا استشهاد العديد من المرضى نتيجة نقص الدواء والغذاء والوقود".


وأضاف: "نجدد مطالبتنا بتزويد المجمع الطبي بالوقود لإنقاذ المرضى".


وتابع: "توقف المستشفى عن العمل سيحرم الآلاف من حقهم في الحصول على الخدمة الطبية"، مشيرا إلى استشهاد 4 أطفال خلال الأيام الماضية في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف.


وأعلن كذلك توقف إجراء العمليات الجراحية في المستشفى بشكل كامل.


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