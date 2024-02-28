خروج مستشفى كمال عدوان شمالي غزة عن الخدمة واستشهاد 4 أطفال جوعا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) خرج مستشفى كمال عدوان شمالي غزة عن الخدمة بدءا من اليوم بسبب نفاد الوقود، وفق ما أعلن مديره في تصريحات صحفية.
وقال مدير المستشفى: "سجلنا استشهاد العديد من المرضى نتيجة نقص الدواء والغذاء والوقود".
وأضاف: "نجدد مطالبتنا بتزويد المجمع الطبي بالوقود لإنقاذ المرضى".
وتابع: "توقف المستشفى عن العمل سيحرم الآلاف من حقهم في الحصول على الخدمة الطبية"، مشيرا إلى استشهاد 4 أطفال خلال الأيام الماضية في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف.
وأعلن كذلك توقف إجراء العمليات الجراحية في المستشفى بشكل كامل.
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