خروج مستشفى كمال عدوان شمالي غزة عن الخدمة واستشهاد 4 أطفال جوعا



وقال مدير المستشفى: "سجلنا استشهاد العديد من المرضى نتيجة نقص الدواء والغذاء والوقود".



وأضاف: "نجدد مطالبتنا بتزويد المجمع الطبي بالوقود لإنقاذ المرضى".



وتابع: "توقف المستشفى عن العمل سيحرم الآلاف من حقهم في الحصول على الخدمة الطبية"، مشيرا إلى استشهاد 4 أطفال خلال الأيام الماضية في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف.



وأعلن كذلك توقف إجراء العمليات الجراحية في المستشفى بشكل كامل.

