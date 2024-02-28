5 مرات أطلق الجيش النار بالخطأ على إسرائيل

بقلم: بار بيلغ

دبابات الجيش الإسرائيلي أطلقت بالخطأ على إسرائيل خمس مرات على الأقل منذ بداية الحرب، هذا حسب معلومات وصلت الى "هآرتس". في إحدى المرات أطلقت دبابة قذيفتين في كيبوتس حنيتا قرب الحدود مع لبنان وأصابت بيتين. في أعقاب ذلك تمت إقالة قائد فصيل. في حادثة أخرى أصابت قذيفة أطلقت من القطاع مبنى بلدية سدروت. وقد جاء من الجيش الإسرائيلي أن جميع الحالات تم التحقيق فيها وتم استخلاص الدروس.

الضرر الذي لحق بحنيتا كان في كانون الاول (ديسمبر). عندها، في أعقاب تحذير استخباري عن تهديد في منطقة الحدود في الجليل الغربي حاولت دبابة العثور على خلايا مقاومين في المنطقة. وحسب أحد جنود اللواء، فإن قائد الكتيبة قال: "إنه توجد مصادقة على إطلاق النار على أي هدف يتم تشخيصه". نتيجة تشخيص خاطئ داخل أراضي اسرائيل تم إطلاق قذيفتين إلى داخل حنيتا، اللتان أصابتا البيتين.

في تحقيق للجيش الإسرائيلي وصل إلى الصحيفة كتب أنه: "لم يتم التمييز بين مستوى الإلحاحية العملياتية للواقع، الأمر الذي أدى إلى قرار عملياتي خاطئ". وكتب أيضا أنه: "بسبب هذه الإلحاحية كان هناك تجاوز للتعليمات: لم يتم تنفيذ المراحل السابقة لإطلاق النار. قائد الفصيل الذي تمت إقالته في أعقاب هذا القرار، برتبة ملازم، كان أيضا هو الذي قاد الدبابة التي أطلقت النار.

"نحن خرجنا بخسائر ضئيلة"، قال للصحيفة احد السكان في حنيتا. بسبب نوعية القذائف، فإن الضرر الذي أصاب البيتين في حنيتا قليل نسبيا، تحطم نافذة وضرر في الجدران الخارجية. لو أنه تم إطلاق قذائف تحتوي على مواد متفجرة لكانت النتيجة أصعب بكثير وكان يمكن تعريض حياة الناس للخطر. من الكيبوتس، جاء أنه: "منذ اندلاع الحرب فرقة الطوارئ في حنيتا تعمل بتعاون وثيق مع الجيش وتساعد القوات على الأرض في المهمات الأمنية والاحتياجات اللوجستية".

في حادثة أخرى في كانون الثاني (نوفمبر)، فإن القذيفة الفارغة التي أطلقت على مبنى في قطاع غزة أصابت مبنى بلدية سدروت، هذا حسب التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي. ضرر قليل لحق بالقسم الخارجي للمبنى وإحدى الغرف في الداخل. والجيش أبلغ البلدية بالحادثة. في ذلك الوقت كانت البلدية سعيدة جدا، لأنه فقط مؤخرا تقرر السماح للسكان بالعودة إلى بيوتهم وإلى أطر التعليم في سدروت، رغم استمرار الحرب.

في الأحداث الأخرى، أطلقت دبابة النار على موقع مراقبة في الأراضي الإسرائيلية، ودبابة أخرى استخدمت الرشاشات نحو إسرائيل وأدت إلى إطلاق صفارات الإنذار في عين هشلوشه ونيريم ونير عوز. في حادثة أخرى، انفجرت قذيفة مضادة للدروع في منطقة مفتوحة في عين هبسور. في الجيش الإسرائيلي قالوا ردا على ذلك: "أثناء الحرب في غزة، حدث عدد قليل من حالات انحراف نار قواتنا من منطقة العمليات إلى الأراضي الاسرائيلية". وجاء أيضا أن كل حالة معروفة لنا ويتم التحقيق فيها، وأنه "ليس لدينا علم عن إصابات، لكن نحن نعرف عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات".

عن الحادثة في حنيتا جاءنا من الجيش الرد: "في أعقاب تشخيص مشبوه، فإن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت من أجل إزالة التهديد. أثناء الهجوم لحق ضرر ضئيل بمنزلين في الكيبوتس. الحادثة تم التحقيق فيها وتم إعطاء رد انضباطي للجهات ذات الصلة وتم استخلاص الدروس المطلوبة". وجاء أيضا أن "الجيش الإسرائيلي يأسف على كل ضرر في المباني وفي الأثاث، وهو يعمل بقدر المستطاع من أجل تقليص الأضرار في المستوطنات نتيجة نشاطات القوات. أيضا ترميم وإصلاح الأضرار التي حدثت".