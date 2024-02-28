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كارثة بيئية في غزة ستنتقل إلى إسرائيل

2/28/2024 2:34:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: نير حسون
من غير السهل حساب كمية ركام المباني الذي سيبقى في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. كل متر مربع لشقة مدمرة يعني تقريبا 1.5 طن ركام. في القطاع تم تدمير وإصابة أو تضرر بشكل كبير وشامل على الأقل 50 % من المنازل، الأمر الذي يعني على الاقل 25 مليون طن من الركام. هذا من دون حساب ملايين الأطنان الأخرى من المخلفات التي بقيت بسبب تدمير الشوارع والبنى التحتية والمباني العامة. ومن أجل المقارنة، فإنه في كل إسرائيل يتم إنتاج في السنة نحو 7 ملايين طن من مخلفات البناء. من المهم متى وكيف ستنتهي الحرب. في السنوات والعقود المقبلة يجب على الغزيين مواجهة هذا التحدي الكبير – ما سيتم فعله مع هذه الكمية الضخمة من أجزاء الجدران وقطع الباطون والحديد والحجارة؟.
مشكلة مخلفات البناء هي إحدى المشكلات البيئية الكبيرة التي تسببت فيها الحرب في غزة، لكن من غير المؤكد أنها الأكبر من بينها. في الفترة الأخيرة يحاول الخبراء فهم التأثير البيئي للحرب في غزة، وهل سيكون بالإمكان ترميم الحياة والطبيعة في القطاع. معطيات كثيرة حتى الآن غير واضحة – كم بالضبط عدد القنابل التي تم إلقاؤها؟ ما الأضرار في شبكة المجاري؟ ما تأثير مشروع ضخ مياه البحر إلى الأنفاق؟ وما الذي يمكن أن يتسبب به من أضرار كبيرة للمياه الجوفية؟. ولكن من الآن كثيرون يتفقون على أن الحرب تسببت بكارثة بيئية ومناخية غير مسبوقة في هذه المنطقة للقطاع وسكانه. أول من أمس وافقت انغر اندرسون، وهي المديرة العامة للبرنامج البيئية التابع للامم المتحدة، على طلب الحكومة الفلسطينية فحص الوضع البيئي في القطاع.
الخبراء أشاروا إلى عدد من المشكلات البيئية الرئيسية التي تسببت بها الحرب. الدمار الكبير للمباني، الذي أدى إلى مشاكل صعبة بسبب مخلفات البناء والتلوث الأرضي والجوي والبحري؛ المس بالبنى التحتية لشبكة الكهرباء والمياه والمجاري؛ تدفق مياه المجاري إلى المياه الجوفية، بسبب تدمير البنى التحتية للمجاري؛ خطر زيادة ملوحة المياه الجوفية؛ تلوث الأرض بالمعادن والمواد الكيميائية والمواد المتفجرة؛ أضرار شديد بأراض زراعية واسعة، سواء بسبب قصف سلاح الجو أو بسبب شق الطرق للمركبات العسكرية في الحقول الزراعية منذ بداية العملية البرية.
"نحن شاهدنا فترات من الدمار بسبب النزاع في غزة والمشكلات البيئية والصحية المتعلقة بالحصار. ولكن الآن هذا مستوى آخر من الدمار"، قال للصحيفة داغ فير، وهو مدير برنامج "الصراع والرقابة البيئية"، وهو معهد بريطاني يختص بالأضرار البيئية في مناطق القتال. "الضرر الكارثي للبيئة المبنية – مبان سكنية، تجارية وصناعية، أدى إلى انتشار مخلفات البناء ومواد أخرى يمكن أن تكون خطيرة. هذا سيؤدي إلى تلوث الهواء والأرض، وعبر مياه الأمطار تلوث المياه الجوفية. جودة الهواء أيضا تتأثر بالحرائق الكثيرة، والأراضي الزراعية تم تدميرها بسبب الحفر وحركة السيارات العسكرية". وحسب أقواله، فإن المقارنة الأقرب في العصر الحديث مع الأضرار في القطاع، هي الأضرار التي تسبب بها الروس في مدينة ماريوبول في أوكرانيا والدمار في مدينة الموصل في العراق، خلال المعارك ضد داعش. مع ذلك، المساحة الصغيرة للقطاع تضع تحديات صعبة في كل ما يتعلق بإعادة الإعمار. مثلا، من أجل معالجة الكمية الكبيرة جدا من مخلفات البناء، فإنه توجد حاجة إلى مناطق واسعة. مشكلة أخرى معروفة من حروب سابقة هي أنه في داخل المباني شبه المدمرة، سيتم العثور على عدد من القنابل التي لم تنفجر، والتعامل غير الحذر معها قد يؤدي إلى عدد آخر من القتلى. فير وغيره من الخبراء أكدوا على أن المباني المدمرة لا تحتوي فقط على الحدود والباطون والحجارة، بل ايضا على مواد خطيرة كثيرة مثل الاسبست، المعروف كمادة مسرطنة، والزجاج الصخري الذي يؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي.
الدكتورة غاليا ليمور – سغيف، من الكلية الأكاديمية للهندسة باسم سامي شمعون والتي تبحث في الأزمات البيئية، أشارت إلى مشكلات أخرى يتوقع أن تتسبب بها الحرب. وقد قالت "البنى التحتية لشبكة المياه والمجاري تضررت، ومياه المجاري ستتدفق في الشوارع. الأنقاض تحتوي على مواد تحللها سيلوث الهواء والتربة، وإضافة إلى ذلك الركام سيستخدم ملجأ للحشرات التي ستبدأ بالتكاثر. منظومة جمع القمامة انهارت وتأثير ذلك هو العيش قرب أكوام القمامة. ماذا يعني العيش في هذا المكان؟ هل يمكن أن تقوم ببناء بيت في مثل هذا المكان؟ رياض أطفال؟ الزراعة داخل كل هذا التلوث مع تربة مليئة بالسموم؟ ربما يمكن مقارنة ذلك بالمدن التي تم قصفها في أوكرانيا أو بالزلازل، حيث بلدات دمرت بالكامل".
حسب أقوال الدكتورة ليمور سغيف، فإن التواجد العسكري معروف كعامل تلوث بشكل خاص، بسبب استخدام الوقود والمواد الكيميائية. "هذه ملوثات تحتاج الى اجيال لتنقيتها. الدمار ليس فقط لمخلفات البناء التي هي بحد ذاتها يمكن أن تكون عامل تلويث، بل بنى تحتية من كل الأنواع مثل الشوارع وأنابيب المياه وأعمدة الكهرباء والمنشآت والسيارات وخزانات الصفيح وما شابه. ويجب الحديث ايضا عن تدمير المشهد الطبيعي، المواقع التراثية، الشوارع، المباني العامة والمباني الدينية، وكل ما يتعلق بمنازل الأشخاص والمجتمع، وبالطبع حظائر الحيوانات والنباتات التي ليس دائما يتم النجاح في ترميمها". إضافة إلى ذلك ذكرت الدكتورة بأنه أيضا من لم يشعر بالرحمة تجاه سكان غزة يجب عليه القلق من الوضع البيئي هناك. "البيئة لا تعترف بالحدود مع غزة، والملوثات تنزلق ووادي حنون في شمال القطاع، في منطقة بيت لاهيا، يجري من القطاع نحو إسرائيل وينقل معه كل أنواع النفايات والملوثات. وتلوث مياه البحر سينزل بسهولة كما حدث قبل بضع سنوات عندما كانت إحدى محطات التحلية معطلة في اشكلون بسبب تلوث مياه البحر نتيجة تدفق مياه المجاري من قطاع غزة".
معهد العربة، معهد البحث والدراسات البيئية، يعد طلابا من اسرائيل وفلسطينيين ودوليين، هو إحدى المؤسسات الإسرائيلية الوحيدة التي حافظت على العلاقة مع غزة حتى في فترة الحرب. هذا المعهد يعمل منذ سنوات مع منظمات في غزة ويساعد في مجال البيئة والطاقة. "نحن نلتقي عبر "الزوم". في البداية معظم المحادثات كانت حول الوضع وكيف يتدبرون امورهم. بعد ذلك شيئا فشيئا بدأنا في التفكير معا باليوم التالي"، قال الدكتور طارق أبو حامد، وهو مدير المعهد وأحد سكان شرقي القدس. ويبدو أنه حتى الآن هو من القلائل الذين يتجرأون على التفكير باليوم التالي.
"على المدى القصير يجب الاهتمام بالمياه والكهرباء ومعالجة مياه المجاري. الجميع يجب عليهم استخدام تكنولوجيا منفصلة عن الشبكة لأن البنى التحتية ستستغرق سنوات من أجل ترميمها"، قال. التكنولوجيا موجودة. مشكلة المياه الفورية يمكن حلها بواسطة الشبكة الإسرائيلية "ووتر جيم"، التي طورت تكنولوجيا، "لاستخلاص" المياه من الرطوبة في الهواء. "توجد منشآت تنتج 5 آلاف لتر يوميا، هذا يمكن أن يحل مشكلة مياه الشرب لخمسة آلاف شخص"، قال أبو حامد. بخصوص الكهرباء من الواضح أننا سنحتاج إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية. يوجد لدينا الأشخاص الذين يمكنهم فعل ذلك".
أبو حامد قصد أنه حتى اندلاع الحرب كانت غزة امبراطورية الطاقة الشمسية. حسب التقدير، فإن 25 % من كهرباء القطاع كانت من الشمس، مقارنة مع 10 % في إسرائيل. سكان القطاع تعودوا على الاعتماد على الألواح الشمسية التي كانت موثوقة أكثر من شبكة الكهرباء المتعثرة حتى قبل عمليات القصف الإسرائيلية. عشية الحرب تم استكمال حقل الطاقة الشمسية الاكبر في خان يونس، الذي كان يمكن أن ينتج 3 ميغاواط من الكهرباء، ويوفر احتياجات جميع المستشفيات في جنوب القطاع.
حسب أبو حامد هذا الحقل تم تدميره بالكامل في عمليات القصف. وفي السنوات المقبلة، الغزيون سيضطرون إلى الاعتماد أكثر على الطاقة الشمسية. ومن أجل علاج مخلفات البناء في القطاع ستكون هناك حاجة إلى إقامة مصانع لتدوير مواد البناء. طاقم معهد "العربة" توجه إلى خبراء أتراك من أجل فحص ما تم فعله هناك مع مخلفات البناء التي انهارت بسبب الزلازل في تركيا.
يوجد أيضا حل محلي لتكرير مياه المجاري بواسطة منظومة "لغونا"، التي ترتكز على تحليل بيولوجي للملوثات التي توجد في مياه المجاري. ولكن مثل منظومات المياه والمجاري، فإن إقامة المنظومة يرتبط أولا وقبل كل شيء بوقف القتال وإدخال المعدات إلى القطاع. "الأمر المقلق ليس التكنولوجيا، بل الجيل الجديد في غزة"، قال أبو حامد. "كيف سيتم إقناعه بإجراء حوار مع الجيران. على الصعيد التقني يجب بناء كل شيء من جديد. نحن نقوم بالتحدث مع الشركاء حول تخطيط عصري قابل للحياة، لكن في الطرف الثاني توجد الصدمة، ليس فقط من ناحية ما حدث للغزيين، بل من ناحية استعداد الجيل القادم للتحدث مع الإسرائيليين. في هذا الوضع، فإن حماس تضاعف قوتها – حتى الذين يكرهون حماس هم الآن يكرهون إسرائيل أكثر. محظور نسيان ذلك. نحن وصلنا إلى 7 تشرين الأول (أكتوبر) بسبب القطيعة بين اسرائيل والغزيين. إسرائيل يجب عليها الاستثمار في العلاقات معهم".

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