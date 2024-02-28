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كيف يتلاعب الاحتلال بمشاعر ذوي الشهداء والجرحى؟

2/28/2024 2:34:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صُدمت عائلة الوحش بنبأ استشهاد ابنها أحمد الذي أُصيب برصاص الاحتلال بالقرب من بلدة العيزرية قبل عدة أيام برفقة الشقيقين محمد وكاظم زواهرة.
فبعد إعلان الاحتلال عن استشهاد الشقيقين محمد وكاظم زواهرة من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم في 22 شباط (اذار) الحالي، تبين خلال زيارة محامي نادي الأسير امس أن أحدهما جريح وهو كاظم، والشهيد الثاني هو أحمد الوحش.
وأثار هذا الإعلان حالة من القلق والتوتر لدى ذوي الشهداء، خاصة ممن تحتجز سلطات الاحتلال جثامينهم وتبلغ ذويهم باستشهادهم، فليس سهلا على الأهالي أن يتم إبلاغهم بأن ابنهم المصاب شهيد، والشهيد مصاب.
وأوضح رئيس مجلس قروي بيت تعمر مبارك زواهرة، أن القرية منذ 22 شباط (اذار) تعيش حالة من التوتر والإرباك وعدم اليقين حول حقيقة ومصير الشبان الثلاثة.
وتابع أن صباح امس بلّغ كلا من نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وممثلين عن محافظة بيت لحم عائلة زواهرة، أن ابنهم كاظم ما يزال حيا يرزق ومصابا بإصابة خطيرة، وأبلغوا أيضا عائلة الوحش باستشهاد ابنهم، وبهذا انطفأ أملهم بعودته.
وأشار إلى أن كاظم شاب مفعم بالحياة درس الهندسة المدنية في جامعة القدس أبو ديس وتزوّج قبل خمسة أشهر، كما أن الشهيد أحمد الوحش هو طبيب عظام يعمل في عيادته بمدينة نابلس منذ أربع سنوات، أما الشهيد محمد فهو حاصل على درجة الماجستير في التجارة والاقتصاد.
وأضاف أنه في اليوم الذي أطلق الاحتلال فيه النار على الشبان الثلاثة، اقتحمت قوات الاحتلال منازل ذوي الشبان زواهرة والوحش ودمرت محتوياتها واعتقلت 9 من أفراد عائلاتهم بينهم سيدتان، ولاحقا أفرجوا عنهم باستثناء السيدتين.
وتابع: في اليوم التالي عاد الاحتلال برفقة وحدة هندسة لأخذ قياسات منازل الوحش وزواهرة تمهيدا لهدمها، وأثناء خروج القوات تعمّدت إعطاب خط المياه الرئيسي المزود للقرية.
وبيّن أن الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أغلق مداخل القرية، ولم يبقَ سوى المدخل المشترك مع قرية زعترة المجاورة، مع تواجد دائم لحاجز عسكري يتحكم في حركة السكان مع وجود كاميرات مراقبة.
وأكد بيان مشترك لنادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إخفاء الاحتلال معلومات عن مصير الشهداء والجرحى، والتلاعب بأسمائهم، يشكل جريمة خطيرة، ويكشف عن نوايا قد تكون لدى الاحتلال بإعدام المعتقلين الجرحى، ويأتي هذا في ضوء الإبادة الجماعية في غزة والعدوان الشامل بحق شعبنا، وتصاعد أعداد الشهداء بشكل غير مسبوق منذ سنوات الاحتلال الأولى.
وأضاف أن الاحتلال يواصل تنفيذ جرائمه المروعة على مرأى من العالم، ويتخذ من كل تفصيلة تتعلق بمصير الفلسطينيين أداة للانتقام منهم، لا سيما من عائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، مشيرا إلى أنّ معتقلي غزة ومنهم من اُستشهد، ما يزالون رهن جريمة الإخفاء القسري، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطى يتعلق بمصيرهم.
وجددت هيئة الأسرى ونادي الأسير مطالبهما لكافة المستويات الحقوقية الدولية باستعادة دورها اللازم، ووقف حالة العجز المرعبة التي تحكم سلوكها في ضوء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة والعدوان المتصاعد، كما أكدا أن دور المنظومة الحقوقية الآن يحتكم إلى النتيجة التي تتمثل بقدرتها على وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال، وليس فقط أن يكون دورها مقتصرًا على جمع الشهادات، والتعبير عن القلق، وتوصيف الجرائم التي يمارسها الاحتلال، عبر إصدار التقارير الحقوقية.-(وكالات)

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