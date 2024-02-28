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الفصائل الفلسطينية تبدأ اليوم بموسكو حوارها لبحث تشكيل حكومة تكنوقراط

2/28/2024 2:34:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين على وقع تعثر مفاوضات تبادل الأسرى مجدداً نتيجة مماطلة الاحتلال؛ من المقرر أن تعقد الفصائل الفلسطينية، اليوم في موسكو، حواراً وطنياً لبحث التوصل إلى اتفاقات بشأن الوحدة السياسية وتشكيل حكومة "تكنوقراط" جديدة تتولى إغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة بعد وقف العدوان.
وتُواجه مباحثات الفصائل الفلسطينية، على مدى يومين برعاية وزارة الخارجية الروسية، عدة تحديات تتعلق بانضواء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في منظمة التحرير، فيما ترى حركة "فتح" أهمية توفر عناصر أساسية لتشكيل الحكومة الجديدة بالتزام التنظيمات باتفاق "أوسلو"، وتوحيد القوانين والسلاح في قطاع غزة والضفة الغربية.
ويأتي حوار الفصائل الفلسطينية في أعقاب قبول الرئيس محمود عباس لاستقالة حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الاثنين الماضي، في ظل زيادة الاتصالات الدبلوماسية بكثافة بين دول عدة بشأن مسألة إجراء إصلاح السلطة الفلسطينية والمرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
في حين كشف السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، عن مساعدة دولتين عربيتين، هما قطر ومصر، في "تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة"، وسط مشاورات بين جميع الفصائل السياسية الفلسطينية.
وقال زملط، في تصريح له أمس، إن مصر وقطر تقودان هذه المساعدة في تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، مبيناً أن "حماس لن يكون لها أعضاء في حكومة التكنوقراط الجديدة، لكن حقيقة التشاور معها تظهر أن الجهود جارية لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الفلسطينية بين حماس وفتح قابلة للتحقيق".
وقال إن الحكومة المرتقبة ستكون "تكنوقراط بحتة بدون فصائل، ومصممة لتوحيد الفلسطينيين وجغرافيتهم ونظامهم السياسي"، بما يستدعي "تشكيل حكومة يمكنها توفير احتياجات شعبها وتوحيده"، معتبراً أن المشهد السياسي قد تغير وحان الوقت لسماع الشعب الفلسطيني وليس الفصائل السياسية".
وأعرب عن أمله بأن تتبع تشكيل حكومة التكنوقراط "إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية"، ولم يحدد جدولا زمنياً محدداً لتنفيذ ذلك، لكنه قال إن الأمر سيكون مسألة أشهر وليس سنوات.
وبالتزامن مع ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف عدوان الاحتلال ضد غزة ينتظر حسم التفاصيل العالقة، والتي تشكل حكومة الحرب العقبة الأساس فيها، بينما تعتبر "حماس" بريئة من المماطلة، بخلاف اتهامات الكيان المحتل المزعومة.
إذ على الرغم من التوافق في مفاوضات إبرام صفقة تبادل الأسرى بشأن الخطوط العامة، مثل المساعدات الإنسانية والإغاثية، فإن "التفاصيل لا تزال عائقاً"، بسبب رفض الجانب الصهيوني حتى الآن التجاوب بشكل واسع مع المقترحات التفصيلية المطروحة للخطوط العامة، أسوة بمسألة عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع، والتي تعد إحدى نقاط الخلاف الحالية.
فعلى سبيل المثال؛ جرى التوافق على إدخال المساكن الجاهزة، لكن الاحتلال يرفض حتى الآن الحديث عن الأعداد المسموح بإدخالها، والأماكن التي سيتم الدخول إليها وإقامتها بها، مثلما لا يزال حجم المساعدات والتفاصيل المرتبطة بها محل خلاف بين الطرفين، نظير تهرب الاحتلال من أي نصوص ملزمة بإدخال كميات محددة من المساعدات يومياً وطوال مدة الهدنة.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، قد صرح في وقت سابق أول من أمس، إن "المفاوضات حول هدنة إنسانية في قطاع غزة حققت تقدماً كبيراً، كما أن مصيرها يعتمد إلى حد كبير على موقف حركة حماس".
وبعد أسابيع من المفاوضات، توقع الرئيس الأميركي جو بايدن، أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين "حماس" والاحتلال مطلع الأسبوع المقبل، بدون توضيح أسانيد توقعاته.
من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إن ما عجز الاحتلال والولايات المتحدة عن تحقيقه في ميدان المعركة، لن تحققاه عبر مكائد السياسة، مشدداً على أن أي "مرونة تبديها الحركة في التفاوض تنطلق من الحرص على الشعب الفلسطيني والحفاظ على تضحياته الجسام".
وأضاف هنية، في كلمة مصورة أمس، أن "المحتل الصهيوني يمارس أبشع ما عرفته البشرية من جرائم القتل والإبادة والتهجير في غزة ، بينما سطر الشعب الفلسطيني الملاحم في التصدي لها".
وأردف "لا يضيرنا إن مضينا إلى شهر رمضان في مواجهة وجهاد فهو شهر الانتصارات"، مضيفاً أن "أي مرونة نبديها في التفاوض حرصاً على دماء الشعب الفلسطيني ولوضع حد لآلامه الكبيرة في حرب الإبادة الوحشية يوازيها استعداد للدفاع عنه".
ودعا هنية الدول العربية إلى كسر "مؤامرة التجويع" عن شعب غزة، مطالباً العالم بالتصدي للمحتل وثنيه عن غزو رفح.
وبشأن المسجد الأقصى، قال هنية إن "الحد الأدنى الذي نقبله بخصوص المسجد الأقصى هو الوضع القائم حالياً وفق القانون الدولي"، محذراً من أن "عدم الالتزام بالوضع القائم حالياً في المسجد الأقصى سيعني تحويله إلى ساحة للمواجهة".
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الاعتكاف من أول أيام شهر رمضان في المسجد الأقصى وساحاته لكسر الحصار الصهيوني المفروض عليه، محذراً من أن تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية "يؤسس لخطة تهجير شاملة".
وفي الأثناء؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 29954 شهيداً و70325 إصابة، مشيرة إلى ارتكابه 8 مجازر ضد العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 76 شهيداً و110 إصابات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولفتت إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، وسط استمرار قصف طيران الاحتلال بكثافة لمختلف أنحاء قطاع غزة، مما يؤدي لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.

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