سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

MENAFN - Alghad Newspaper) ‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

مارك لينش؛ وشبلي تلحمي*‏

- (فورين أفيرز) 20/2/2024



‏من خلال الفشل في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة طوال خريف العام 2023 ووصولاً إلى شتاء العام 2024، لم تسمح إدارة بايدن للحرب بالانتشار بشكل خطير فحسب، بل شجعت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة أيضًا على زيادة قمعها وتدميرها للمجتمعات الفلسطينية بشكل كبير، بما في ذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وإذا كان بايدن غير قادر على المطالبة بإنهاء الحرب في وقت يشهد إجماعًا شبه عالمي على الحاجة إلى وقف إطلاق النار، وحيث تدعم مثل هذه الخطوة أغلبية واضحة من الأميركيين -حوالي ثلاثة من كل خمسة، وفقًا لاستطلاع رأي أجري في أواخر كانون الأول (ديسمبر)- مثل هذه الخطوة، فإنه لن يكون قادرًا على وضع الولايات المتحدة في موقف يوفر قيادة جريئة لما يسمى "اليوم التالي".‏

‏لكنَّ وقفًا لإطلاق النار وحده لا يكفي لإنهاء سلوكٍ غير قانوني على الإطلاق. وكانت التجاوزات في الحرب على غزة متطرفة حتى أنها تركت القانون الدولي، بالنسبة للعديد من المراقبين الدوليين، ممزقًا وفي حالة يرثى لها. وكانت إحدى النتائج عزل واشنطن وتقويض ادعائها بالدفاع عن المعايير الدولية والنظام الدولي الليبرالي. وتشير حقيقة أن جنوب أفريقيا، وهي من قادة الجنوب العالمي، اتهمت إسرائيل بالتهمة الاستثنائية المتمثلة في الإبادة الجماعية أمام "محكمة العدل الدولية"، إلى المدى الذي لم تعد فيه أجزاء كثيرة من العالم تتماشى مع رغبات واشنطن وحلفائها الغربيين، مما يقوض قيادة الولايات المتحدة في المؤسسات الدولية. وفي الحكم الأولي الذي صدر في 26 كانون الثاني (يناير)، قررت المحكمة الدولية أن بعض الأعمال الإسرائيلية المزعومة في غزة تشكل انتهاكات معقولة لاتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية. وعلى الرغم من أن المحكمة لم تطالب بوقف إطلاق النار، إلا أنها أمرت بمجموعة شاملة من الإجراءات التي يجب على إسرائيل اتخاذها للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين الفلسطينيين. وإذا استمرت واشنطن في دعمها غير المشروط لإسرائيل في غزة من دون مطالبتها بالالتزام بهذه التدابير، فإنها ربما تبدو أكثر تواطؤا في الحرب. ولذلك، من الضروري أن تدعم الولايات المتحدة المساءلة الدولية عن جرائم الحرب المزعومة لجميع الأطراف.‏

بعد وقف إطلاق النار، يجب على الولايات المتحدة أن تكون جادة بشأن دفع إسرائيل إلى تغيير مسارها. وحتى الآن، قوبلت جهود صناع السياسة الأميركيين لوضع خطة لغزة ما بعد الحرب بالرفض المتكرر من قبل المسؤولين الإسرائيليين. وقد رفضت إسرائيل فكرة إعادة "السلطة الفلسطينية" إلى غزة، وهي الفكرة التي تشكل حجر زاوية في الاستراتيجية الأميركية الحالية. وبدلاً من ذلك، يتحدث السياسيون الإسرائيليون صراحة عن استعادة المستوطنات غير القانونية وإنشاء منطقة عازلة في شمال غزة، ويبدو أنهم عازمون على إجبار أعداد كبيرة من الفلسطينيين على الخروج من القطاع -وهي كلها تصورات تنتهك الخطوط الحمراء الأميركية الصريحة. وفي الوقت نفسه، تجاهلت حكومة نتنياهو بشكل منهجي حتى أكثر الطلبات تواضعًا للتقليل من قتل المدنيين الفسطينيين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، والتخطيط لغزة ما بعد الحرب، والمساعدة في إعادة بناء "السلطة الفلسطينية". ويبدو من المرجح أن تنتهي استراتيجية إسرائيل الحالية إما بالطرد الجماعي لسكان غزة، أو بحملة دائمة لمكافحة التمرد، والتي ستكون مكلفة وعنيفة. وقد عارضت الولايات المتحدة بشدة الخيار الأول، تماشيًا مع المواقف التي أعرب عنها حلفاؤها في الأردن ومصر بقوة، ولأن الحملة المذكورة ستزيد الأمور سوءًا فحسب كلما طالت مدة بقاء القوات الإسرائيلية في غزة. لكن إدارة بايدن رفضت فرض أي عواقب لمحاولة إجبار إسرائيل على قبول هذه المطالب.‏

‏للتغلب على التعنت الإسرائيلي، يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن حماية إسرائيل من عواقب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والأعراف الدولية في ‏‏الأمم المتحدة‏‏ والمنظمات الدولية الأخرى. ويمكن لمثل هذه الخطوة في حد ذاتها أن تبدأ نقاشا سياسيا أساسيا داخل إسرائيل وبين الفلسطينيين، وهو ما يمكن أن يفتح بدوره إمكانيات جديدة. وفي الوقت نفسه، يجب على البيت الأبيض أن يربط تقديم المزيد من المساعدات لإسرائيل بالتزام الأخيرة بالقانون الأميركي والمعايير الدولية، وأن يشجع جهودًا مماثلة في الكونغرس بدلاً من معارضتها. كما يجب أن تُصدر الإدارة الأميركية تعليمات إلى الوكالات الحكومية الأميركية بضرورة اتباع القانون والقواعد الدولية لدى تقديم المساعدة لإسرائيل بدلاً من البحث عن طرق مبتكرة لانتهاكها.‏

‏في الواقع، أدى إحجام بايدن عن ربط المساعدات العسكرية لإسرائيل بحقوق الإنسان -أو حتى بالقانون الأميركي- إلى تحركات غير عادية اتخذها أعضاء حزبه. ولنتأمل هنا القرار الذي اقترحه في كانون الأول (ديسمبر) السناتور الديمقراطي كريس فان هولين و12 من زملائه، والداعي إلى ربط تقديم مساعدات عسكرية تكميلية لإسرائيل وأوكرانيا بشرط استخدام الأسلحة وفقًا للقانون الأميركي والقانون الإنساني الدولي وقانون النزاعات المسلحة. وبالمثل، اقترح عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، وهو سيناتور مستقل، قرارًا من شأنه أن يجعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة بمراجعة وزارة الخارجية الأميركية لانتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في الحرب. لكنّ من غير المرجح، كما اتضح فعليا مع هزيمة اقتراح ساندرز في كانون الثاني (يناير)، أن تنجح مثل هذه الجهود من دون قيادة رئاسية، وخاصة في عام انتخابي يتردد فيه الديمقراطيون في الكونغرس في تقويض الآفاق الانتخابية لرئيسهم الذي لا يحظى بشعبية مسبقًا. وحده البيت الأبيض يمكنه أن يتولى القيادة بنجاح في هذه المسألة.‏

قواعد للواقع‏

‏من المفارقات أن الصدمات التي عانى منها الفلسطينيون والإسرائيليون منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) أظهرت الحاجة الملحة إلى حل على أساس دولتين -وعدم احتمالية تطبيق مثل هذا الحل. ما يزال بإمكان البيت الأبيض أن يحاول، إذا كان على استعداد لاستخدام العضلات الأميركية لإعادة فتح الطريق إلى دولة فلسطينية. ولكن لا شيء في نهجه الحالي يشير إلى أنه سيفعل أكثر من مجرد الاستمرار في الإعلانات الخطابية عن الهدف بينما يتم في الحقيقة تمكين الواقع المروع.‏

‏يمكن أن يؤدي ألم وصدمة الحرب لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين إلى دفع عمليات إعادة تقييم داخلية -وإلى صعود قيادات جديدة- على كلا الجانبين في وقت لا يعرض أي نتيجة جيدة أخرى في الأفق. ربما يكون بايدن قادرًا على حشد الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل كما يريد البيت الأبيض بشدة، بشرط أن توافق إسرائيل على عملية تفضي إلى الدولتين. ولكن يبدو أن قلة من الفلسطينيين، أو الأطراف الأخرى التي قد تكون متورطة في مثل هذه الخطة، يمكن أن تثق بالقيادة الأميركية، بالنظر إلى سجل الإدارة الأميركية خلال الحرب وقبلها. لقد أصبحت المصداقية الأميركية في الشرق الأوسط في أدنى مستوياتها على الإطلاق.‏

‏في هذا المنعطف، سوف تحتاج أي مبادرة تقوم على حل دولتين إلى تحقيق نتائج ملموسة ومسبقة حتى تكون لها فرصة للنجاح. وسوف يتعين ترجيح هذه الفوائد الملموسة بشكل أكبر لصالح الفلسطينيين، بالنظر إلى فداحة ظروفهم القاسية. وعلى سبيل المثال، يمكن لبايدن أن يعترف على الفور بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يلتزم بعدم الدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية في الأمم المتحدة، وأن يجعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة بالتزام إسرائيل بالقانون الدولي والامتناع عن ارتكاب أي أعمال تقوض الدولة الفلسطينية. ويمكن للولايات المتحدة أيضًا أن تتعهد بضمان الأمن الإسرائيلي داخل حدود إسرائيل المتفق عليها دوليا. لكن من المستبعد جدا أن تقبل إسرائيل أيا من هذه الشروط، ولا يوجد في تاريخ بايدن ما يشير إلى أنه قادر على ممارسة الضغط اللازم لفرضخت.‏

‏سوف يدّعي المدافعون عن ضرورة الدفع المتجدد نحو حل الدولتين أنه الخيار الأكثر واقعية. ومن الواضح أنه ليس كذلك. بغض النظر عن الكيفية التي ستنتهي بها الحرب في غزة، من غير المحتمل أن يكون حل دولتين -أو حل دولة واحدة عادل، إذا كان ذلك يهُم- معروضًا من الأساس. في الواقع، لا يوجد أي مسار فوري للمضي قدمًا من دون التصالح أولاً مع واقع الدولة الواحدة الأكثر قتامة الذي كرسته إسرائيل. ولذلك، يجب ألا تركز سياسة الولايات المتحدة على الجهود غير المعقولة لإحياء المحادثات حول نتائج غير قابلة للتحقيق، بل يجب أن تركز بقوة على توضيح المعايير القانونية ومعايير حقوق الإنسان التي تتوقع الوفاء بها. يمكن لواشنطن استخدام قوتها لمعارضة الشروط والسياسات التي لن تدعمها، سواء كان ذلك يتعلق بطرد الفلسطينيين من غزة، أو استمرار الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، أو استمرار وتعميق نظام الإدارة العسكرية على طريقة الفصل العنصري في المناطق الفلسطينية. يجب توضيح تلك الحدود، ويجب إنفاذها. ويجب على الولايات المتحدة دعم آليات العدالة الدولية والمساءلة عن جرائم الحرب وتطبيقها على جميع الأطراف. وينبغي أن تطالب بالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة جميع الأشخاص الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية الفعلية، سواء كانوا مواطنين إسرائيليين أم لا. ويجب أن ترفض مواصلة العمل كالمعتاد مع أي حكومة إسرائيلية تنتهك هذه المعايير.‏

‏من خلال وضع حدود قانونية ملموسة للوضع الحالي، ستستعيد الولايات المتحدة بعض المصداقية التي فقدتها في الشرق الأوسط والجنوب العالمي. ومن خلال جعل الواقع الحالي أكثر انسجامًا مع القانون الدولي، يمكن لواشنطن أن تبدأ في خلق الظروف التي يمكن أن يظهر فيها مشهد سياسي أفضل ذات يوم. لقد حان الوقت لكي تتحمل حكومة الولايات المتحدة مسؤولية النهج الفاشل الذي أدى إلى اندلاع هذه الحرب المدمرة. فقد أدت عقود من إعفاء إسرائيل من اتباع المعايير الدولية مع متابعة الحديث الفارغ والذي بلا أسنان عن مستقبل دولتين غير قابل للتحقيق إلى تقويض مكانة الولايات المتحدة بشدة في المشهد العالمي. ويجب على واشنطن التوقف عن استخدام قوتها لتمكين الانتهاكات الصارخة للحقوق والمعايير الدولية. وإلى أن تفعل، سوف يستمر الوضع الراهن غير العادل وغير الليبرالي بشكل عميق، وسوف تكون الولايات المتحدة بصدد العمل على إدامة المشكلة بدلاً من حلها.‏



‏*مارك لينش Marc Lynch: أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن.‏ متخصص في شؤون الشرق الأوسط، خاصة شؤون الإسلاميين والعراق وفلسطين، وهو مؤلف كتاب "أصوات الشعب العربي الجديد" من منشورات (دار جامعة كولومبيا للنشر، صدر في كانون الأول (ديسمبر) 2005. بدأ مبكراً في التعرف علي الوطن العربي الذي عاش فيه ثلاث سنوات في بداية التسعينيات متنقلا بين عمان والقاهرة، وله رؤية حول ضرورة دمج الإسلاميين في الحياة السياسية في المجتمعات العربية. ينشر كتاباته في مجلة "فورين أفيرز".

*شبلي زكي تلحمي Shibley Telhami (1951): أستاذ جامعي في العلوم السياسية، أميركي من أصل فلسطيني من فلسطينيي 1948. أستاذ كرسي أنور السادات للسلام والتنمية في جامعة مريلاند، كوليج بارك، وزميل غير مقيم في مركز صبان لسياسات الشرق الأوسط في معهد بروكنجز. وباحث ومحلل سياسي. عمل مستشارًا للبعثة الأميركية في الأمم المتحدة (1990-1991)، ومستشارًا لعضو الكونغرس السابق لي هاملتون، وعضوًا في وفد الولايات المتحدة إلى اللجنة الثلاثية الأميركية الإسرائيلية الفلسطينية، التي انتدبت حسب اتفاقية "واي ريفر"، من بين الكثير من المناصب والعضويات الأخرى.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Two-State Mirage: How to Break the Cycle of Violence in a One-State Reality