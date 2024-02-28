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محافظة: ضرورة مشاركة الجامعات الأردنية بالمعارض التعليمية الخارجية

2/28/2024 2:34:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انطلقت أول من أمس في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات المعرض الدولي EDUGATE المختص في السياحة التعليمية، ويستمر لـ3 أيام، إذ شارك الأردن في هذا المعرض، عبر جناح خاص أعدته هيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع وحدة شؤون الطلبة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أجنحة أخرى لكل من الجامعات: الأردنية، والبلقاء التطبيقية، وعمان الأهلية، والزيتونة الأردنية، والشرق الأوسط، وجرش، والعقبة للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديميتين: الأردنية للدراسات البحرية، وأكاديمية الطيران الملكية الأردنية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة، أكد أهمية مشاركة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في مثل هذه المعارض، مع ضرورة تسويق الجامعات لنفسها ولما تقدمه من تخصصات وبرامج متميزة، تواكب متطلبات العصر وتراعي حاجة أسواق العمل الإقليمية والعالمية، منوهاً بالسمعة الطيبة التي يتمتع بها قطاع التعليم العالي الأردني، بما ساهم به في تخريج آلاف الطلبة الوافدين، ممن أثبتوا تميزهم عند التحاقهم بأسواق العمل في بلدانهم، بحيث لا بد من البناء على هذه الانجازات لاستقطاب مزيد من الطلبة الوافدين للدراسة بمؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة.
أمين عام الوزارة/ رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين بمجلس التعليم العالي د. مأمون الدبعي، قال إن وزارة التعليم العالي، ترتبط بشراكة إستراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهوداً جبارة بدعم السياحة التعليمية في المملكة.
وأضاف الدبعي، أن مشاركة الأردن بهذا المعرض، تأتي تنفيذاً لإستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة بمؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة شريكها الإستراتيجي، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة بمؤسسات التعليم العالي الأردنية.

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