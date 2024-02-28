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السفير دونغ جي: المنح الكورية للأردن تركز على مشاريع المياه والتعليم

2/28/2024 2:34:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة كيم دونغ جي أن ظروف المنطقة الحالية "صعبة للغاية"، معربا عن أمله أن "تنتهي الأزمات الإقليمية قريبا"، لما فيه من أمن واستقرار على المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص.
وأشار دونغ جي، خلال اجتماع نظمته جمعية الصداقة الأردنية الكورية (JKFA)، إلى أهمية المنح المقدمة من قبل الجانب الكوري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، مضيفا أنها تركز على "دعم مشاريع المياه والتعليم في الأردن".
وأعلن السفير، خلال اللقاء الذي تمحور حول "واقع ومستقبل التعاون الاقتصادي بين الأردن وكوريا الجنوبية"، بحضور أعضاء جمعية الصداقة الأردنية الكورية وعدد من الجالية الكورية في الأردن، عن مباحثات أردنية – كورية مشتركة في مختلف الأصعدة، لافتا إلى أهمية الدعم الكوري حين تم بناء أول مفاعل نووي للبحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، والذي جرى من خلال القروض الميسرة الكورية المقدمة حينها.
وأشار إلى وجود "آفاق جديدة للتعاون مع شركات أدوية أردنية، وعلى رأسها شركة الحكمة، في مجال الصناعات الدوائية وخاصة تلك الأدوية التي تعالج مرض السرطان".
واستعرض دونغ جي الدعم الكوري للأردن، مبينا أنه "تم تقديم منحة بقيمة 9.27 مليون دولار لمشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه في الكرك بين الأعوام 2020-2024، ومنحة أخرى بقيمة 9.13 مليون دولار لمشاريع إعادة تأهيل مشاريع شبكات المياه في جرش للأعوام 2022-2026".
وأوضح أنه جرى أيضا بناء ثلاث مدارس بتكلفة 11.1 مليون دولار في كل من إربد والمفرق والزرقاء بين الأعوام 2017-2022، وبناء المعهد الصناعي الأردني الكوري JOKINZ في مدينة الزرقاء بقيمة 10.38 مليون دولار. وذلك إلى جانب تطوير برامج التعليم الفني في جامعة البلقاء التطبيقية في الكرك وإربد بقيمة 6 ملايين دولار، والبدء بدراسة إنشاء معهد كوريا للتدريب الهندسي KIET في الجامعة الأردنية، فضلا عن تقديم كوريا 125 لوحا ذكيا للجامعة الأردنية، وعددا من العربات الكهربائية لوزارة السياحية الأردنية.
ولفت إلى الجهود التي تقدمها الشركات الكورية دعما للمجتمع المحلي الأردني من خلال تزويد مدارس في الكرك بأجهزة الحاسوب، وتركيب نظام الألواح الشمسية لمركز سيدة السلام، وتزويد جمعية الضياء بأجهزة ومعدات للتعليم على نظام بريل، بالإضافة إلى ورشات تدريبية تعليمية لمدارس كينكز أكاديمي.
أما في مجال السياحة المشتركة بين البلدين، فأشار السفير إلى تسجيل ما يتجاوز 8 آلاف سائح كوري قاموا بزيارة الأردن في العام 2023، فيما تم إصدار نحو 1100 فيزا كورية للأردنين.
وأكد الدور الكبير الذي تلعبه وكالة تنمية الصادرات والاستثمار الكورية (كوترا)، في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنظيمها مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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