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اختراقات مدروسة

2/28/2024 2:34:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هناك عقدة خيبة جماعية تتبعها قد تصل إلى حيث شئت من التاريخ العربي قديمه وحديثه، لك أن تختار أي مفصل خيبة تاريخية فكلها سواء وتتراكم، إن شئت تبدأ من صفين والفتنة بين علي ومعاوية، أو قبل ذلك. ولك أن تبدأ أيضا من هزيمة حزيران ٦٧ أو قبل ذلك وبعده مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل مفصل خيبة هو تراكمية فوق خيبات سابقة لم تتوقف حتى اليوم.
هي عقدة خيبة، تتكئ على التاريخ في ذات الجغرافيا الملعونة بهذا التراكم التاريخي المتشابك والمتناقض والمتخم بالدم والأزمات.
تلك قناعة تشكلت عندي عبر كل ما قرأت وسمعت وشاهدت في مسيرة مليئة بالتحولات والانعطافات والاستدارات المبنية على مراجعات ذاتية لا تتوقف كي لا أنتهي كحالة إنسانية تفكر.
وتماسك العقل والتفكير الهادئ يصبح عملية شاقة أكثر اليوم في عصر الدفق المعرفي والدفق التضليلي في اختلاط واضح لا يمكن تمييزه إلا بمشقة البحث المعرفي.
فلنطبق ما أقوله عمليا على آخر ما ورد من أنباء اختطفتها فوضى التحليلات والتضليلات:
صباح يوم الثلاثاء، تم الإعلان عبر وسائل الإعلام الأردنية عن عملية إنزال مساعدات واسعة وجديدة على قطاع غزة. الخبر كان مرفقا بفيديوهات وصور غاية في الدقة الفنية لطائرات سلاح الجو الأردني، وبعد قليل يتوسع الخبر لنعرف مشاركة ثلاث طائرات مصرية وإماراتية وفرنسية، مع ثلاث طائرات أردنية.
أثناء ذلك، بين الخبر الأول وتوسعه اللاحق، تثور ثائرة ثورجية الفضاء الافتراضي بين اتهامات الأردن باستعراض مسرحي، إلى تصفية حسابات معارضة لمصر أو الإمارات.
توسع الخبر كان ردا على جماعة تصفية الحسابات، والتواجد الفرنسي تحت مظلة أردنية كان له دلالاته بثقل دبلوماسي أردني أنتجته زيارات الملك المكوكية والمكثفة لتثبيت المطلب الأردني كمطلب دولي موحد: وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات.
طبعا، من المنطقي أن ينسق الأردن مباشرة أو عبر طرف ثالث مع إسرائيل، ومصر وحتى مع حماس والمقاومة نفسها لضمان أمن المجال الجوي، هذه ليست عمليات انتحارية، لكنها بلا شك اختراقات صعبة وشاقة لحاجز الصلف الإسرائيلي المدعوم دوليا بقوة، واختراق هذا الصلف يعني إضعاف الدعم الموجود فعليا وبنته إسرائيل عبر كل سنوات وجودها.
نعود إلى الخبر، الذي توسع أكثر بعد الظهر، لتظهر فيديوهات وصور فائقة الدقة يرى فيها الجميع الملك عبدالله الثاني في الطائرات قبل إقلاعها يساعد في تجهيزها ويشرف على العملية. الطائرات والحمولة لا تحتاج جهد الملك البدني فعليا، لكن الصورة تحتاج حضور الملك لتقديم الرسالة الأثقل، وهي ليست كما يتصور البعض اختراقا للأجواء الإسرائيلية، هنالك تنسيق ضروري بضغط دولي ودبلوماسي، لكن الرسالة هي تفكيك الدعم الأعمى لإسرائيل.
الخبر يتسع، والاختراقات تتسع.
السخرية والتهكم التضليلي لا يتوقفان، من بين ذلك أن الملك يحمل المعونات على أرض مطاراته فقط! والمساعدات كان يجب أن تدخل بريا! هكذا يقرر جنرالات الكبسة الكيبوردية وأركان عمليات الفضاء الافتراضي بساطة الأمور، ويستحضرون طبعا كل خيبات التاريخ كزوادة معرفية.
هناك منهجية "استخبارية" حين أتتبع بعض الحسابات، لتنتهي عند أشخاص تاريخهم مريب، لكنها سواتر الفوضى الترابية التي تخفي كل ذلك.
في الليل، يخرج الفيديو الأخير، بدقة عالية وجهد واضح في هدوء توصيل الرسالة: الملك نفسه فوق غزة على متن إحدى الطائرات، ومما علمته بعد السؤال "ووظيفة الصحفي أن يسأل ويتحرى" أن طاقم مكتب الملك علم بمغامرة الملك قبل نصف ساعة من إقلاع الطائرات. الملك يصر على أن يدفع بمنهجية اختراق الدعم الدولي لإسرائيل إلى أقصى حد ممكن.
في ذات اليوم، كانت الملكة في الدوحة تتحدث في قمة "الويب" وبكلمة مكثفة ومدهشة ربطت بسلاسة بين مكونات الفضاء الافتراضي وعزلة غزة.
كانت الرسالة في تلك اللحظة مكتملة..وهي موجهة لماكينات صناعة القرار الدولي بضغط ممنهج، وما يزال جنرالات الكيبورد يبحثون عن حقول يحرثون فيها خيبة الأسئلة الغلط في الوقت الغلط لأهداف كلها غلط.

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