ندوة في العقبة حول الأمن الوطني الأردني الشامل في فكر الملك

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

العقبة - نظمت مديرية ثقافة العقبة وهيئة شباب كلنا الاردن ندوة الأمن الوطني الأردني الشامل في فكر الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي لاستلام جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بمشاركة أستاذ الدراسات الإستراتيجيّة بجامعة الحسين بن طلال البروفيسور حسن عبدالله الدعجة والباحث الدكنور عبد المهدي القطامين بحضور فعاليات مجتمعية وحزبية ونقابية.

واكد الدعجة إن الأمن الوطني الشامل ليس مجرد مسألة عسكرية، بل يشمل جوانب عدة تتعلق بالاقتصاد والتنمية والسياسة والمجتمع، وهو ما عكسه جلالة الملك عبدالله الثاني في فلسفته ورؤيته الوطنية، فقد وضع جلالته استراتيجيات شاملة لتحقيق الأمن الوطني في الأردن، مؤكداً على أهمية التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.



وبين الدعجة ان من أبرز مكونات الأمن الوطني الشامل في فكر الملك عبدالله الثاني الاستقرار السياسي والتوافق الوطني الذي يؤمن جلالته بأن الاستقرار السياسي والتماسك الوطني هما أساس بناء الأمن الوطني، لذا يعمل على تعزيز الحوار الوطني وتعزيز العمل السياسي المؤسسي الى كم يعتبر الملك عبدالله الثاني أن الجيش القوي هو ضامن للسلم الداخلي والأمن الخارجي، وقد أولى جلالته اهتماماً كبيراً بتطوير وتحديث القوات المسلحة الأردنية وتأهيلها لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة بالاضافة الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي يرى جلالته أن التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل والحد من الفقر هي أساس لتحقيق الأمن الوطني، ولذا يسعى إلى تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتوفير التعليم والخدمات الصحية للمواطنين، مشيرا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني يؤمن بأهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، كما يعتبر جلالته أن الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أساسيات لضمان الأمن الوطني واستقرار الدولة.



من اشار الباحث الدكتور عبد المهدي القطامين ان مستويات الامن الشامل تنقسم الى عدة مستويات المستوى الاول وهو الامن الفردي من مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها،والمستوى الثاني وهو الامن الوطني بمعنى تامين الدولة داخليا ووجود قدرة على دفع التهديد الخارجي لتحقيق حياة آمنة في اطار حدود الدولة ومواطنيها والتزاماتها السياسية، اما المستوى الثالث وهو الامن دون الاقليمي ويعني تحقيق متطلبات الامن لعدد محدود من الدول تشترك في جغرافيه معينة ومثال ذلك مجلس التعاون الخليجي ومجلس التعاون العربي سابقا والاتحاد المغاربي، وفي المستوى الرابع يحل الامن الاقليمي وظهر هذا المفهوم بعد الحرب العالمية الثانية مثل الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي ودول الكومنوليث، اما المستوى الخامس فهو الامن الدولي وقد ظهر هذا المفهوم بعد الحرب العالمية الثانية وانشاته الدول المنتصرة بعد فشل عصبة الامم في منع قيام الحرب العالمية الثانية وسمي هذا التجمع العالمي هيئة الامم المتحدة.



ونوه القطامين الى ان الاردن قوي منيع وهو منذ نشأته ظل فاعلا في كافة قضايا الامن الاقليمية والدولية نتيجة اتباعه سياسة عدم الانحياز والقدرة على مخاطبة الاخر بعقلانية ووفق حجج وخطاب دبلوماسي مقنع .



وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور ان هذه الندوة تمثل باكورة نشاطات متخصصة تقوم عليها وزارة الثقافة ضمن خطتها الاستراتيجية لالقاء الضوء عى منجزات الوطن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك وهي نتاج التوجه لتعميق المنجز الحضاري والثقافي للوطن وتاصيله وتوزيعه وفق خطة مدروسة تتفاعل مع كافة شرائح المجتمع وتدمجهم، مبينا اهمية مساهمة الكل في في مسيرة البناء والاعمار والنهضة التي يعيشها الوطن بقيادته الهاشمية المظفرة .