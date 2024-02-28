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وزارة التخطيط تعقد جلسة تدريبية لمؤسسات المجتمع المدني في المفرق حول آلية التمويل الأجنبي

2/28/2024 2:32:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعاء الزيود نظمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقاء في دار المحافظة لمحافظة المفرق اليوم الأربعاء، عن فرص الحصول على منح التمويل الأجنبية، وإجراءات متابعة طلبات الحصول عليها من قبل الوزارة، وآليات تقديم مقترحات المشروعات ودراسات الجدوى.
وألقى محافظ المفرق، سلمان النجادا، كلمة أكد فيها الدور الريادي لوزارة التخطيط في التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف محافظات المملكة، لافتا الى دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المحلي كشريك استراتيجي في تقديم الخدمات للمواطنين عبر برامجها ومشروعاتها المتنوعة.
وفي اللقاء الذي ضم رؤساء هيئات المجتمع المدني، استعرض مدير وحدة التمويل الأجنبي في الوزارة، المهندس رائد بدوان حزمة الإجراءات التي بوشر بتنفيذها من العام الماضي بقرار من رئاسة الوزراء حيال توحيد المرجعيات الخاصة بالمنح والتي أنيطت بوزارة التخطيط.
ولفت الى ان طلبات التمويل أصبحت تتابع من قبل لجنة مشكلة من مختلف الوزارات المعنية ضمن مظلة وزارة التخطيط، مضيفا ان الإجراءات الجديدة جاءت للتسهيل على هيئات المجتمع المدني للحصول على المنح الأجنبية بمتابعة من الوزارة التخطيط.
وأشار الى الفئات التي يمكنها الاستفادة من المنح، منها الجمعيات الخيرية المسجلة لدى سجل الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية المسجلة لدى المؤسسة التعاونية الأردنية، والشركات غير الربحية المسجلة، لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، في وقت تضم فيه المفرق٣٠٠ جمعية خيرية و ١٠٢ جمعية تعاونية منها زراعي ومتعدد الأغراض ومنها إسكان ومنها نسائي.
وقال إن هذه الإجراءات جاءت بغية توزيع مكتسبات التنمية بكل عدالة بين محافظات المملكة كافة، فيما هذه اللقاءات التعريفية جاءت بغية اطلاع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بآليات التقدم للمنح الخارجية.

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