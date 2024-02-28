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القرى البيئية بعجلون.. نمط سياحي واعد تحت الاختبار

2/28/2024 2:32:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة في ظل توفر مقومات السياحة الطبيعية والبيئية في محافظة عجلون، ووجود المعايير والمتطلبات ببعض القرى، تؤكد فاعليات معنية وباحثون وناشطون، أن اعتماد وتأهيل عدد من المناطق لتكون قرى بيئية سياحية في المحافظة، يعد أمرا ممكنا، ومن شأنه دعم المجتمعات المحلية عبر توفير المشاريع الناجحة والمدرة للدخل في تلك المجتمعات، وتوفير فرص العمل والحد من البطالة والفقر.
ويؤكد هؤلاء أن هذه المؤهلات المتوفرة في المحافظة، من مقومات البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية (البشرية) ومقومات البيئة البيولوجية من شأنها أن تدعم مستقبل وأنشطة السياحة الطبيعية البيئية في المحافظة.
ولعل ما تسعى إليه مديرية سياحة المحافظة، بجعل بلدة راجب إحدى القرى البيئية السياحية، من شأنه أن يعزز من دعم السياحة في تلك المنطقة، ويمهد للتوسع بالتجربة في عدد آخر من قرى المحافظة، وبما يعود بالنفع على أبناء تلك المناطق.
ويؤكد الباحث الدكتور خليف غرايبة، في دراسة له، أن محافظة عجلون تمتلك مقومات متكاملة لقيام صناعة سياحة واسعة، يمكن أن تدر عليها دخلاً متزايداً إذا توافرت العوامل المساعدة على ذلك.
وقال إن محافظة عجلون تزخر بمكونات السياحة الطبيعية ويؤهلها لتكون إقليما سياحيا بيئيا، وذلك في حال التخطيط السليم وتقليل الآثار السلبية للسياحة على الموارد الطبيعية والثقافية والاجتماعية فيها، وإصدار نشرات تثقيفية للسياح وللسكان بأهمية المحافظة على هذه الموارد، ودمج السكان من خلال التطور السياحي الذي يسير جنباً إلى جنب مع التطور الاجتماعي والبيئي، وإيجاد بنية تحتية خدمية مناسبة، وإحداث إدارات سليمة للموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بطرق مستدامة بيئياً، ووضع قوانين صارمة وفاعلة.
وزاد الغرايبة أن المحافظة تتوفر توفر فيها جميع مقومات السياحية البيئية، ما يمكنها أن تشكل مستقبلاً الوجهة الإقليمية للمؤتمرات حول البيئة والسياحة البيئية، خاصة إذا كُثفت برامج التوعية السياحية التي تهدف إلى تنمية الحس البيئي لدى السكان.
وأشار إلى توفر جملة من الأنشطة السياحية البيئية القائمة في المحافظة، ومنها سياحة التجوال والصيد في البيئة الشفاغورية والبيئة الجبلية، وسياحة تسلق الجبال، والقفز عن المنكشفات الصخرية، وسياحة المحميات والمحميات الفطرية ومراقبة سلوك الطيور والأحياء البرية وتأمل الطبيعة.
كما تتوفر بالمحافظة انماط سياحية مثل السياحة الثقافية (الحضارية) للمواقع الأثرية البارزة (قلعة عجلون) والدارسة (كالخرب والطواحين وخاصة في وادي عجلون أو وادي الطواحين)، والسياحة العلمية للباحثين والدارسين والمهتمين بشؤون البيئة وعلومها بمختلف مكوناتها.
ولفت الغرايبة ايضا إلى توفر سياحة المصايف والاستجمام وخاصة في فصلي الربيع والصيف، وسياحة الجذور وتنميتها لدى أبناء المنطقة من المغتربين في أميركا وكندا وسائر الأقطار، ومشاهدة شروق الشمس وغروبها من إحدى الذرى العالية في المنطقة (جبل ام الدرج أو جبل رأس منيف أو قلعة عجلون على جبل عوف، ومشاهدة الآفاق البعيدة المتعددة، وتنمية الحس البصري وتذوق الجمال،وسياحة الأودية واكتشاف أسرارها والتجول في الغابات، ممارسة هواية الرسم اليدوي والتصوير للبيئة ومكوناتها، إقامة المعسكرات، ممارسة هواية الطيران الشراعي، وسياحة المزارع والمعايشة السياحية مع المزارعين والرعاة(المجتمع المحلي، إضافة إلى السياحة الدينية للمساجد والكنائس والمقامات والمزارات والأضرحة، سياحة الفنون الشعبية،سياحة المساكن التقليدية (البيت البيئي).
ويؤكد الناشط علي القضاة، أن معظم مناطق محافظة عجلون تمتاز بمؤهلات بيئية وسياحية بحيث تسهل على الجهات الرسمية والداعمة لتكون مناطق بيئية سياحية، خصوصا في حال توفير البنى التحتية والخدمات الضرورية التي تشجع أبناءها على الإستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد الناشط في المجال السياحي عمر فريحات، أن بلدة راجب تعد من القرى المؤهلة لتكون إحدى القرى البيئية والسياحية لما تمتاز به من جمال طبيعتها وتنوع بيئتها وانتشار الغابات والأودية والشلالات، إضافة إلى توفر عشرات المشاريع السياحية القائمة، داعيا الجهات الرسمية لتجويد الخدمات الأساسية خصوصا الطرق، والجهات المانحة والداعمة لزيادة الدعم واتاحة الفرصة لأبناء المنطقة لإقامة مشاريعهم الخاصة المدرة للدخل.
من جهته، قال مدير سياحة محافظة عجلون فراس الخطاطبة، إن هناك توجها لتكون راجب قرية سياحية بيئية نظرا لتوفر المتطلبات والمعايير المطلوبة حيث سياحة المغامرة والبيئة الجاذبة ووجود شلالات المياة واكتشاف كنيسة الفيسفساء عام 1998 من قبل جلالة الملك عندما كان اميرا ما عزز الاهتمام بالمنطقة لتكون نموذجا ووجهة سياحية مفضلة حيث العديد من المرافق السياحية الجاذبة للزوار الذي يصل عددهم إلى زهاء 800 ألف زائر سنويا.
وأكد أن رؤى وتطلعات واهتمام الملك عبد الله الثاني بمحافظة عجلون جعلها مقصدا سياحيا محليا واقليما ودوليا نظرا لتعدد المنتج السياحي وميزانها النسبية، مبينا أن زوار محافظة عجلون العام الماضي تجاوز مليوني زائر للقلعة والتلفريك ومار الياس وراجب ومناطق اشتفينا ووادي الطواحين وعرجان والسوس وسد كفرنجة وراسون حيث يتعدد المنتج السياحي وتتوفر الخدمات على المسارات السياحية سواء كانت تتبع لوزارة السياحة او للجمعية الملكية لحماية الطبيعة ( محمية عجلون ) او مسارات أبناء المجتمع المحلي.
وأشار الخطاطبة إلى أن المحافظة التي اعلنها الملك عام 2009 أثناء زيارته لها منطقة تنموية سياحية زراعية بيئية، اعقبها تنفيذ عديد من المشاريع الاستثمارية للنهوض بها وخدمة المجتمعات المحلية وفق الرؤية الملكية كمشروع التلفريك وإنارة القلعة وتكثيف أعمال الصيانة والترميم، والاهتمام بمواقع الحج المسيحي المعتمدة من قبل الفاتيكان والاهتمام بالوسط التجاري، وإعادة تأهيل مسجد عجلون الكبير ضمن المشروع السياحي الثالث، وإنشاء متنزة السوس.
وأكد أن المديرية، وضمن استراتيجية الوزارة، تعمل على خطة للنهوض بالمحافظة من خلال عدد من المحاور تتضمن تكوين البنى التحتية والخدمات الاساسية والمحافظة على المواقع السياحية وتعزيز الفرص الاستثمارية في المحافظة والاهتمام بالمسارات السياحية. واشار إلى وجود 4 مسارات للسياحة و6 مسارات للجمعية الملكية لحماية الطبيعة و35 مسارا لأبناء المجتمع المحلي، كما أن هناك مسارا يتم العمل عليه حاليا باسم مسار النحل.
ولفت إلى الجهود المبذولة لوضع عجلون على خارطة السياحة العالمية، ومحور الأنشطة والفعاليات السياحية لإثراء تجربة السائح واطالة مدة إقامته من خلال عمل معارض المنتجات المختلفة والمهرجانات وعمل موقع الكتروني متكامل عن المحافظة بغية تسويقها عبر عمل الأفلام وغيرها، والتركيز على محور التسويق والترويج بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وعمل خريطة سياحية للمحافظة.
وأكد أن المديرية تعمل مع شركائها من البلديات والدوائر والمؤسسات الرسمية والاهلية للحد من السياحة العشوائية التي تؤثر على البيئة وذلك من خلال نصب اللوحات الإرشادية لتزعية الزوار والمجتمع المحلي في مواقع التنزه ( اشتفينا، مار الياس، السوس ومحيط القلعة) وغيرها من المواقع بالإضافة لعمل المحاضرات التوعوية لطلبة المدارس والمراكز الشبابية وتنظيم حملات النظافة، مؤكدا أن الحفاظ على النظافة والبيئة، تعد مسؤولية وطنية وجماعية، لافتا لتعدد الأنماط السياحية الموجودة في المحافظة والتي تشكل نقطة جذب فريدة دون غيرها من المحافظات، والعديد من الفرص الاستثمارية التي ستنفذ في المحافظة وفق المخطط الشمولي 2020 – 2040.

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