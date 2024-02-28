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الزمالية بالغور الشمالي.. بلدة مهمشة تعيش بالزمن الماضي

2/28/2024 2:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف صورة من صور التهميش، ترسمها أوضاع بلدة الزمالية في لواء الغور الشمالي، في لوحة لا مكان فيها إلا للون واحد، يعكس قتامة الحياة اليومية، التي تحكي قصة من الزمن الماضي، حيث كانت الشوارع ترابية وزرائب المواشي جزء لا يتجزأ من الامتداد العمراني، بينما قطاعات التعليم والصحة والنظافة، لا تخضع لمعاير خدمات العصر الحديث.
الزمالية، رغم ميزاتها السياحية، وأهمية موقعها لوجود معبر وادي الأردن فيها، يعيش سكانها الذين يقدر عددهم بنحو 4 آلاف نسمة وتتبع لبلدية طبقة فحل، أوضاعا قلما توجد بالعصر الحديث، إذ يؤكد سكانها أن بلدتهم مهمشة، فشوارعها ترابية ومدارسها مكتظة وتغيب عنها الحدائق والمتنزهات، فيما أكثر ما ينتشر في البلدة، البيوت المهجورة وحظائر الأغنام والأبقار بين المنازل.
ومن أبرز ما يعانيه السكان جراء انتشار الحظائر، تسببها بانتشار الأمراض الجلدية المختلفة ومن أخطرها مرض "اللشمانيا".
أهالي البلدة الذين يصنفون منطقتهم ضمن المناطق الأشد فقرا، يرون أن بلدتهم منسية، وتكثر فيها التحديات والمشاكل، فلا وجود لمدارس ثانوية للذكور، بينما المركز الصحي لا يفي باحتياجات السكان في ظل التوسع العمراني والتزايد السكاني الذي تشهده البلدة.
يقول أحد السكان، محمد الطويسات، وفيما يخص انتشار الزرائب، مشكلة السكان المستعصية، إن ما يمنع أهالي المنطقة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب الزرائب، بعض الاعتبارات الاجتماعية، مستدركا "لكن الأمور تجاوزت حدها بسبب تزايد أعدادها وغياب الجهات المعنية عن ضبط الأمور".
وتابع: "الحظائر تنتشر بين منازل السكان وفي كل مكان، لكن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراء لوقف انتشارها وتكتفي بإجراءات الكشف عليها".
وأكد أن شوارع المنطقة ومنذ زمن بعيد، لم تشهد أي تغيير هندسي أو عمل أي من الخلطات الإسفلتية، ومن الصعب أن تسير عليها المركبات جراء كثرة الحفر والمطبات، وبعض الشوارع ما تزال ترابية ومن الصعب استخدامها حتى في السير على الأقدام.
وقال، "أغلب سيارات البلدة تتعرض للعطب الدائم وتحتاج الى عمليات إصلاح متكررة جراء الشوارع المهترئة، ما يرهق جيوب المواطنين غير القادرين أصلا على تأمين مصاريف الحياة اليومية".
ولفت إلى وعود متكررة قطعتها الجهات المعنية وفي مقدمتها البلديات، تجاه حل مشكلة البيوت المهجورة والخرائب المنتشرة في معظم مناطق اللواء وليس فقط بلدة الزمالية، غير أن تنفيذها قيد الانتظار.
الطويسات ليس الوحيد الذي يلحظ ما تعانيه البلدة من تأخر بالخدمات، إذ إن جولة واحدة بين شوارع ومنازل البلدة كافية لترسم انطباعا حول ما يعانيه السكان من تحديات يومية تحتاج إلى جهد ووقت لحين تصويبها وإعادة البلدة من الماضي.
علياء العلي من ذات المنطقة، تقول فيما يخص واقع المدارس، إن مدارس الزمالية وخصوصا المرحلة الأساسية مكتظة بالطلبة والطالبات، ما يحرم العديد من الطالبات الحصول على حقهن بالتعليم، لافتة إلى أن ذلك أجبرها على تسجيل ابنتها الصغيرة في مدرسة خاصة تبعد عن المنطقة حوالي 5 كيلومترات، لكي تتمكن من تأسيسها بأهم مرحلة تعليمية، رغم أن ظروفها المادية الصعبة لا تسمح لها بذلك، قائلة "كان ذلك على حساب تفاصيل حياتنا اليومية، ولكن المهم أن أوفر لابنتي تعليما سليما".
وتعاني البلدة من انتشار العديد من البيوت المهجورة، وهي عبارة عن بيوت من الطين والقش، وتشكل بؤرا خطرة، بعد أن أصبحت مرتعا لأصحاب السوابق والمتسكعين، وهو أمر تعزوه بلدية طبقة فحل وفقا لمصدر فيها إلى معيقات فنية وقانونية، تحول دون تمكنها من إزالة هذه البيوت، إذ إن أصحابها إما أنهم قد ماتوا، ما يعيق الوصول إلى الورثة لتوجيه إنذار بالهدم، حيث يمنع القانون هدم أي بناء دون تبليغ أصحابه أو أن أجزاء من تلك المنازل مؤجرة لعمال وافدين، الأمر الذي يحول دون هدمها أيضا.
هذا التحدي يتحدث عنه عضو اللجنة اللامركزية إيثار الرياحنة، بقولها إن بعض عمليات الهدم والإزالة لبيوت مهجورة والتي قامت بها مجالس سابقة عادت بمشاكل على البلدية. وأوضحت أن عمليات الإزالة لم تكن تستند لأسس فنية وقانونية صحيحة، رغم إقرارها بتعدد الأذى الذي تخلفه هذه البيوت، سواء من حيث تشكيلها لمكاره صحية وبيئية، أو أمنية بتحول بعضها إلى بؤر لأصحاب السوابق.
وقدرت الرياحنة عدد البيوت المهجورة التابعة لبلدية طبقة فحل بحوالي 20 بيتا، ناهيك عن البيوت الموجودة في مناطق البلديات الأخرى التابعة للواء ولم يتم حصرها.
في ذات الوقت أكدت أن البلدية تتعامل مع البيوت المهجورة من خلال شكاوى المجاورين، أو من خلال الجولات التي تقوم بها أجهزة البلدية، كما أن هدم تلك المنازل المهجورة يعتمد على أصحابها، موضحة أن على صاحب المنزل تقديم استدعاء إلى رئيس اللجنة الصحية في المتصرفية، وعلى إثر ذلك يقرر متصرف اللواء إزالة ذلك المبنى بمشاركة العديد من الجهات المعنية كالبلدية والأشغال والكهرباء.
عودة إلى تحديات البلدة، فإن المركز الصحي فيها لم يسلم من انتقادات السكان الذين يؤكدون أن موقعه بمبناه المستأجر يشكل خطورة على حياة المراجعين كونه يقع على حافة واد.
ويطالب محمد الخالد من الجهات المعنية ضروة نقل المركز الصحي إلى مكان مناسب، نظرا لوقوعه على حافة الوادي، ما يشكل خطورة على حياة المراجعين وخصوصا النساء اللواتي يحملن أطفالهن، وفي كثير من الأحيان يضطر المراجعون إلى عبور الوادي في فصل الشتاء، حيث يكون ممتلئا بمياه السيول.
وطالب بزيادة عمليات رش المنطقة بالمبيدات الحشرية، نظرا لانتشار البعوض والذباب بشكل كبير في فصل الصيف جراء وجود الزرائب وعدم وجود عمليات رش دورية.
وقال فيما يخص عملية التزويد المائي، إن المياه تصل للمنطقة بشكل ضعيف، الأمر الذي يتطلب من سلطة المياه تقوية عملية الضخ وزيادة عدد ساعاتها، لافتا إلى أن المنطقة تخلو من متنزه أو حديقة، إذ يجب الاهتمام بها من الناحية السياحية نظرا لوجود الآلاف من المتنزهين الذين يرتادونها كونها نقطة عبور إلى بقية مناطق الأغوار، وتتمتع بطبيعة جميلة ومناظر خلابة.
بدوره، يؤكد مصدر من بلدية طبقة فحل أن وضع النظافة في المنطقة جيد، وأن هناك مشروعا لتعبيد الشوارع، حيث سيتم فتح عطاء خلطة إسفلتية في الأيام المقبلة، مشددا على أن الزمالية ستكون من ضمن المناطق التي تحظى بالأهمية والأولوية.
وأكد أن البلدية تقوم بعمل حملات رش للمنطقة باستخدام المبيدات الحشرية، ويتم رفع وإزالة النفايات بشكل مستمر.
من جانبه، أكد مصدر من صحة اللواء، أن المركز الصحي مستأجر وهو مركز فرعي يخدمه طبيب بمعدل 3 أيام في الأسبوع بواقع ساعتين يوميا، مشيرا إلى أن جميع الأدوية في المركز الصحي متوفرة وخصوصا الأدوية المزمنة.
وأشار إلى أن المركز لا يراجعه إلا عدد قليل من سكان البلدة، وبالتالي فإنه كاف لسد احتياجات البلدة في الوقت الحالي، مبينا أن هناك بعض الصيانات الدورية التي تجرى عليه بين الفينة والأخرى، كما يوجد بالقرب من المركز العديد من المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة التي بإمكان السكان مراجعتها والاستفادة من خدماتها.
ومن جانبه، أكد مدير التربية والتعليم للواء الغور الشمالي محمد الشرمان أن الوزارة تسعى للتخلص من المدارس المستأجرة بشكل عام، وخلق بيئة تعليمية مناسبة وآمنة لكافة الطلاب.
وفيما لم يشر بشكل مباشر إلى وجود أي تصور حول مشاكل مدارس الزمالية، شدد على أن هناك خططا مستقبلية لتحديث المدارس باللواء، فضلا عما تم القيام به مؤخرا بإدخال وسائل التبريد لمدارس اللواء.

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