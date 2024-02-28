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الخريف يطلق إستراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين والأكاديمية الوطنية للصناعة

2/28/2024 2:31:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، إستراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، كما دشن الأكاديمية الوطنية للصناعة، وذلك خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2024، الذي يُقام تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمدينة الرياض خلال الفترة من 28 - 29 فبراير 2024.
وتهدف إستراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين إلى جذب وتنمية المواهب، وتمكين المواهب والقيادات، وتكوين ثقافة عمل جاذبة وبيئة عمل داعمة، وتعزيز مستويات الإنتاجية والابتكار، ودعم القطاع الخاص من خلال تحفيز وتنمية القدرات البشرية.
وتتوافق الإستراتيجية مع رؤية الإستراتيجية الوطنية للصناعة كما تتواءم مع "رؤية المملكة 2030"، وتسهم في تحديد المهارات اللازمة في قطاعي الصناعة والتعدين واستقطاب أفضل المواهب، وتطوير إنتاجية القوى العاملة وتعزيزها وضمان استدامتها، وتحقق رؤية الإستراتيجية في الحفاظ على القوى العاملة في جميع قطاعات الصناعة والتعدين من خلال خلق أكثر من 40 مبادرة، كما تُعد بمثابة خارطة طريق شاملة لدراسة وتحليل العرض والطلب، وتقديم صورة واضحة تعكس الفجوات والتحديات في تنمية الكوادر البشرية العاملة في القطاعين.
وتهدف الأكاديمية الوطنية للصناعة إلى تقديم برامج تدريبية مباشرة لذوي الخبرة وحديثي التخرج، ودعم المعاهد التدريبية الحالية، وتقديم الحوافز، وتسهيل الشراكات، وتوفير برامج فريدة من نوعها ذات مستوى عالمي تستهدف أحدث التقنيات في قطاع الصناعة.
وتلعب الأكاديمية دوراً رئيسيًا في تحقيق مستهدفات إستراتيجية تنمية القدرات البشرية من خلال دعم وتمكين الجهات التدريبية المحلية والعالمية، وتقديم البرامج التدريبية المباشرة للفئات المستهدفة، كما تعمل كميسر، حيث تجمع بين مقدمي التدريب والقطاع الخاص والمنظمين، وهي تعمل على مواءمة جهودها وإستراتيجياتها لتعزيز مهارات القوى العاملة الصناعية.
يذكر أن الأكاديمية ستعالج عددًا من التحديات والثغرات من خلال القيام بدور رائد في تنسيق ودفع جهود تنمية رأس المال البشري الصناعي، وستقدم 18 برنامجًا من خلال التعاون مع مقدمي تدريب مختلفين.

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