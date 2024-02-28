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منتجات جديدة متنوعة تجذب الأضواء في اليوم الثاني من معرض Big 5 Construct Saudi

2/28/2024 2:31:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبح معرض Big 5 Construct Saudi، أكبر حدث للإنشاءات في المملكة، مركزاً ديناميكياً للابتكار والتقدم في اليوم الثاني من المعرض. وشهد الحدث، الذي يستمر حتى 29 فبراير، العديد من عمليات إطلاق المنتجات والعروض الحية، التي جذبت الزوار والمشترين المحتملين.
وتعليقاً على ذلك، قال محمد كازي، نائب الرئيس، فعاليات الانشاءات، دي إم جي إيفنتس: "بناءً على زخم اليوم الأول، لم يدخر العارضون أي جهد في عرض أحدث منتجاتهم وتقنياتهم، مما جذب الحشود المتلهفة لمشاهدة التطورات بشكل مباشر لدعم النمو الهائل لقطاع البناء في المملكة في Big 5 Construct Saudi. تتمثل رؤيتنا في إنشاء المنصة المناسبة للشراكات والتعاون لتزدهر بين الشركات في الصناعة، مما يؤدي إلى زيادة النمو والربحية للشركات العارضة ".
عمليات الإطلاق والعروض التوضيحية الجديدة تسلط الضوء على التنوع على مستوى القطاع
قدمت العروض الحية المباشرة وإطلاق المنتجات للحضور تجارب ورؤى قيمة حول قدرات المنتجات المختلفة. من العروض التفاعلية إلى العروض الحية المباشرة لأحدث شاشات العرض التي تدعم التكنولوجيا، يمكن للمنتجات والحلول أن تحدث ثورة وابتكار عمليات التصميم والبناء والتسليم في جميع أنحاء الصناعة.
وعرضت إحدى هذه الشركات، Pinnacle Infotech ومقرها تكساس، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول خدمات BIM، كيف يمكن لتكامل حل PiVDC لمحترفي التصميم والبناء الافتراضي (VDC) أن يبسط سير عمل BIM للمشاريع..
كما قدمت شركة البناء الصناعية التي تتخذ من الرياض مقراً لها، وهي اسم مشهور في مجالات المقاولات والبناء والأعمال الكهربائية والميكانيكية، شكل الخرسانة المعزولة (ICF)، وهي طريقة بناء شائعة تجمع بين قوة الخرسانة المسلحة وخصائص العزل الاستثنائية للرغوة.
أيضاً، عرضت شركة CGM Progetti من إيطاليا عرضًا حيًا لآلات قطع الألواح الخاصة بها، والتي تُستخدم في تصنيع أنابيب HVAC R.
في مكان آخر في المنطقة الخارجية للمعرض، قدمت شركة Optimas عرضاً حياً ل Vacu-Mobil Allrounder، وهو الأنسب لمواقع البناء الأصغر والمناظر الطبيعية للحدائق. تشمل بعض الميزات الفريدة للمعدات وجود أربعة أقدام دعم يمكن التحكم فيها هيدروليكياً لحامل آمن، ومسارات مطاطية لسهولة المناورة وتصميم مضغوط للممرات الضيقة.
وعرضت ألوميل الشرق الأوسط منتجات كسوبريم PD 100، وهو باب محوري مكسور حرارياً مع قفل كهرومغناطيسي وتصميم معقد؛ وسوبريم S500، أول نظام انزلاق رفع في العالم مع جمالية بسيطة ومتناظرة تتميز بملفات تعريف تعشيق 25 مم تستخدم مغناطيسا للتشغيل دون عوائق؛ والبرجولات المناخية الحيوية التي توفر حماية فعالة ضد الظروف الجوية القاسية.
وقال كريستوفر تشاتزيجيورجيو، المدير العام لشركة ألوميل الشرق الأوسط تعليقاً على مشاركتهم في الحدث: "تتطلع ألوميل الشرق الأوسط إلى معرض النوافذ والأبواب والواجهات في السعودية كفرصة رائعة لاستكشاف التعاون الذي سيشكل مستقبل الصناعة المعمارية. ومن خلال التفاني في الابتكار وخدمة العملاء والاستدامة، ستواصل ألوميل الشرق الأوسط ريادتها".
وعرضت المصممة ليليان جورباتشينكي المقيمة في مانهاتن، والتي عملت في مشاريع مرموقة لعلامات تجارية مثل تيفاني آند كو وغراف وديور وشانيل، تصاميمها ومجموعتها المستوحاة من الطبيعة من المنحوتات الزجاجية والمعدنية. وشاركت رؤى حول كيف شهدت فرصة لتوسيع الطلب على مثل هذه المنتجات في المملكة، التي لديها شهية متزايدة للعناصر المبتكرة في المشاريع المعمارية.
غرفة التجارة الدولية تختتم أعمالها بالتركيز على الابتكار التكنولوجي في مجال المقاولات.
وفي ختام نقاشه في يومه الأخير حيث استقطب 1,448 مشاركاً، تطرق المؤتمر الدولي للمقاولات (ICC)، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين (SCA) ودي إم جي إيفنتس إلى الحوارات حول رعاية المواهب في الصناعة، واستراتيجيات إدارة الموارد المالية وإحداث ثورة في مجال التعاقد من خلال الذكاء الاصطناعي، من بين مواضيع أخرى ذات صلة بالصناعة.
وخلال حديثه في إحدى حلقات النقاش بعنوان "دور قطاع البناء والتشييد في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للاستدامة" في المؤتمر، قال المهندس سعود الشيخ، المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي في المنطقة الشرقية لشركة تحويل للمباني: "يجب على كل فرد في صناعة البناء والتشييد أن يقوم على الفور بتثقيف وتنفيذ الاستدامة. ويجب على كل منظمة وضع هدف واضح للاستدامة، ودمج مفاهيم الاستدامة في مرحلة التخطيط والاستثمار في التدريب والتعليم نحو الاستدامة. وبشكل منفصل، ركزت محادثات Big 5 على موضوع التكنولوجيا، وتناول الحضور رؤى رئيسية حول تنفيذ نمذجة معلومات المباني، ومستقبل تكنولوجيا البناء في المملكة والهندسة القيمية".
"علينا إعطاء الأولوية للحلول البسيطة والمتكاملة وفهم أن حلا واحدا لا يفعل كل شيء. يجب أن تكون هناك استراتيجية وراء كل مشروع "، قال بيتروس ن. زوزولاس، رئيس ممارسات الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة بارسونز، خلال جلسته، "البساطة: صياغة مستقبل فعال ويمكن الوصول إليه في البنية التحتية باستخدام التكنولوجيا".
واختتم كازي قائلاً: "مع إطلاق المزيد من المنتجات والنقاشات السريعة الثاقبة والشراكات الجديدة، ستستمر الأيام المتبقية من معرض Big 5 Construct Saudi في تسهيل فرص التواصل القيمة في الصناعة ودفع عجلة تقدم قطاع البناء إلى الأمام".
لحضور المعرض مجاني للمتخصصين في هذا المجال: تسجيل الزوار مفتوح من خلال الرابط (اضغط

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