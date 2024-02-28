منتجات جديدة متنوعة تجذب الأضواء في اليوم الثاني من معرض Big 5 Construct Saudi

(MENAFN
- Al Watan) أصبح معرض Big 5 Construct Saudi، أكبر حدث للإنشاءات في المملكة، مركزاً ديناميكياً للابتكار والتقدم في اليوم الثاني من المعرض. وشهد الحدث، الذي يستمر حتى 29 فبراير، العديد من عمليات إطلاق المنتجات والعروض الحية، التي جذبت الزوار والمشترين المحتملين.
وتعليقاً على ذلك، قال محمد كازي، نائب الرئيس، فعاليات الانشاءات، دي إم جي إيفنتس: "بناءً على زخم اليوم الأول، لم يدخر العارضون أي جهد في عرض أحدث منتجاتهم وتقنياتهم، مما جذب الحشود المتلهفة لمشاهدة التطورات بشكل مباشر لدعم النمو الهائل لقطاع البناء في المملكة في Big 5 Construct Saudi. تتمثل رؤيتنا في إنشاء المنصة المناسبة للشراكات والتعاون لتزدهر بين الشركات في الصناعة، مما يؤدي إلى زيادة النمو والربحية للشركات العارضة ".
عمليات الإطلاق والعروض التوضيحية الجديدة تسلط الضوء على التنوع على مستوى القطاع
قدمت العروض الحية المباشرة وإطلاق المنتجات للحضور تجارب ورؤى قيمة حول قدرات المنتجات المختلفة. من العروض التفاعلية إلى العروض الحية المباشرة لأحدث شاشات العرض التي تدعم التكنولوجيا، يمكن للمنتجات والحلول أن تحدث ثورة وابتكار عمليات التصميم والبناء والتسليم في جميع أنحاء الصناعة.
وعرضت إحدى هذه الشركات، Pinnacle Infotech ومقرها تكساس، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول خدمات BIM، كيف يمكن لتكامل حل PiVDC لمحترفي التصميم والبناء الافتراضي (VDC) أن يبسط سير عمل BIM للمشاريع..
كما قدمت شركة البناء الصناعية التي تتخذ من الرياض مقراً لها، وهي اسم مشهور في مجالات المقاولات والبناء والأعمال الكهربائية والميكانيكية، شكل الخرسانة المعزولة (ICF)، وهي طريقة بناء شائعة تجمع بين قوة الخرسانة المسلحة وخصائص العزل الاستثنائية للرغوة.
أيضاً، عرضت شركة CGM Progetti من إيطاليا عرضًا حيًا لآلات قطع الألواح الخاصة بها، والتي تُستخدم في تصنيع أنابيب HVAC R.
في مكان آخر في المنطقة الخارجية للمعرض، قدمت شركة Optimas عرضاً حياً ل Vacu-Mobil Allrounder، وهو الأنسب لمواقع البناء الأصغر والمناظر الطبيعية للحدائق. تشمل بعض الميزات الفريدة للمعدات وجود أربعة أقدام دعم يمكن التحكم فيها هيدروليكياً لحامل آمن، ومسارات مطاطية لسهولة المناورة وتصميم مضغوط للممرات الضيقة.
وعرضت ألوميل الشرق الأوسط منتجات كسوبريم PD 100، وهو باب محوري مكسور حرارياً مع قفل كهرومغناطيسي وتصميم معقد؛ وسوبريم S500، أول نظام انزلاق رفع في العالم مع جمالية بسيطة ومتناظرة تتميز بملفات تعريف تعشيق 25 مم تستخدم مغناطيسا للتشغيل دون عوائق؛ والبرجولات المناخية الحيوية التي توفر حماية فعالة ضد الظروف الجوية القاسية.
وقال كريستوفر تشاتزيجيورجيو، المدير العام لشركة ألوميل الشرق الأوسط تعليقاً على مشاركتهم في الحدث: "تتطلع ألوميل الشرق الأوسط إلى معرض النوافذ والأبواب والواجهات في السعودية كفرصة رائعة لاستكشاف التعاون الذي سيشكل مستقبل الصناعة المعمارية. ومن خلال التفاني في الابتكار وخدمة العملاء والاستدامة، ستواصل ألوميل الشرق الأوسط ريادتها".
وعرضت المصممة ليليان جورباتشينكي المقيمة في مانهاتن، والتي عملت في مشاريع مرموقة لعلامات تجارية مثل تيفاني آند كو وغراف وديور وشانيل، تصاميمها ومجموعتها المستوحاة من الطبيعة من المنحوتات الزجاجية والمعدنية. وشاركت رؤى حول كيف شهدت فرصة لتوسيع الطلب على مثل هذه المنتجات في المملكة، التي لديها شهية متزايدة للعناصر المبتكرة في المشاريع المعمارية.
غرفة التجارة الدولية تختتم أعمالها بالتركيز على الابتكار التكنولوجي في مجال المقاولات.
وفي ختام نقاشه في يومه الأخير حيث استقطب 1,448 مشاركاً، تطرق المؤتمر الدولي للمقاولات (ICC)، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين (SCA) ودي إم جي إيفنتس إلى الحوارات حول رعاية المواهب في الصناعة، واستراتيجيات إدارة الموارد المالية وإحداث ثورة في مجال التعاقد من خلال الذكاء الاصطناعي، من بين مواضيع أخرى ذات صلة بالصناعة.
وخلال حديثه في إحدى حلقات النقاش بعنوان "دور قطاع البناء والتشييد في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للاستدامة" في المؤتمر، قال المهندس سعود الشيخ، المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي في المنطقة الشرقية لشركة تحويل للمباني: "يجب على كل فرد في صناعة البناء والتشييد أن يقوم على الفور بتثقيف وتنفيذ الاستدامة. ويجب على كل منظمة وضع هدف واضح للاستدامة، ودمج مفاهيم الاستدامة في مرحلة التخطيط والاستثمار في التدريب والتعليم نحو الاستدامة. وبشكل منفصل، ركزت محادثات Big 5 على موضوع التكنولوجيا، وتناول الحضور رؤى رئيسية حول تنفيذ نمذجة معلومات المباني، ومستقبل تكنولوجيا البناء في المملكة والهندسة القيمية".
"علينا إعطاء الأولوية للحلول البسيطة والمتكاملة وفهم أن حلا واحدا لا يفعل كل شيء. يجب أن تكون هناك استراتيجية وراء كل مشروع "، قال بيتروس ن. زوزولاس، رئيس ممارسات الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة بارسونز، خلال جلسته، "البساطة: صياغة مستقبل فعال ويمكن الوصول إليه في البنية التحتية باستخدام التكنولوجيا".
واختتم كازي قائلاً: "مع إطلاق المزيد من المنتجات والنقاشات السريعة الثاقبة والشراكات الجديدة، ستستمر الأيام المتبقية من معرض Big 5 Construct Saudi في تسهيل فرص التواصل القيمة في الصناعة ودفع عجلة تقدم قطاع البناء إلى الأمام".
لحضور المعرض مجاني للمتخصصين في هذا المجال: تسجيل الزوار مفتوح من خلال الرابط (اضغط
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