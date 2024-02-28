التنبؤ بالخرف قبل 10 سنوات

(MENAFN
- Al Watan) اكتشف علماء من الصين مؤشرات حيوية يمكنها التنبؤ بالخرف قبل 10 سنوات، وهذا سوف يساعد الأطباء.
وقام علماء من جامعة فودان في الصين بتحليل بيانات عن 1463 بروتينًا في بلازما الدم لأكثر من 52000 شخص من البنك الحيوي في المملكة المتحدة. لم يكن هناك أشخاص يعانون من الخرف بين المشاركين في الدراسة (2006-2010). وعلى مدى السنوات الـ 14 التالية، أصيب 1417 شخصًا بالمرض.
في المتوسط، يأتي المرض في سن 66 عاما، حيث أصيب 691 شخصا بمرض ألزهايمر.
وقد حدد العلماء العديد من البروتينات المرتبطة بجميع أنواع الخرف ومرض ألزهايمر. أفضل البروتينات التي تتنبأ بالمرض هي GFAP وNEFL وGDF15 وLTBP2، ولكن وجود بروتين واحد لا يؤكد وجود المرض.
على سبيل المثال، يتركز GFAP، أو البروتين الحمضي الليفي الجليدي، في الخلايا الدبقية للدماغ ولا يدخل أبدًا إلى مجرى الدم لدى الشخص السليم. إذا تم اكتشافه في الدم، فهذا يعني أن هناك خطأ ما في الجهاز العصبي. وقد وجد أن تركيزه العالي في الدم يزيد من خطر الإصابة بالخرف بأكثر من الضعف.
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