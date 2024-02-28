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التنبؤ بالخرف قبل 10 سنوات

2/28/2024 2:31:17 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف علماء من الصين مؤشرات حيوية يمكنها التنبؤ بالخرف قبل 10 سنوات، وهذا سوف يساعد الأطباء.
وقام علماء من جامعة فودان في الصين بتحليل بيانات عن 1463 بروتينًا في بلازما الدم لأكثر من 52000 شخص من البنك الحيوي في المملكة المتحدة. لم يكن هناك أشخاص يعانون من الخرف بين المشاركين في الدراسة (2006-2010). وعلى مدى السنوات الـ 14 التالية، أصيب 1417 شخصًا بالمرض.
في المتوسط، يأتي المرض في سن 66 عاما، حيث أصيب 691 شخصا بمرض ألزهايمر.
وقد حدد العلماء العديد من البروتينات المرتبطة بجميع أنواع الخرف ومرض ألزهايمر. أفضل البروتينات التي تتنبأ بالمرض هي GFAP وNEFL وGDF15 وLTBP2، ولكن وجود بروتين واحد لا يؤكد وجود المرض.
على سبيل المثال، يتركز GFAP، أو البروتين الحمضي الليفي الجليدي، في الخلايا الدبقية للدماغ ولا يدخل أبدًا إلى مجرى الدم لدى الشخص السليم. إذا تم اكتشافه في الدم، فهذا يعني أن هناك خطأ ما في الجهاز العصبي. وقد وجد أن تركيزه العالي في الدم يزيد من خطر الإصابة بالخرف بأكثر من الضعف.

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