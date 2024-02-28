السفارة السعودية في أستراليا تتابع ملابسات حادثة وفاة مواطن في سيدني - جريدة الوطن السعودية

السفارة السعودية في أستراليا تتابع ملابسات حادثة وفاة مواطن في سيدني - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
2/28/2024 2:31:05 PM
(MENAFN
- Al Watan) أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بيانا بشأن وفاة مواطن سعودي في سيدني، وقالت السفارة عبر منصة X "إشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام حيال واقعة وفاة مواطن سعودي في مدينة سيدني الأسترالية، فإن السفارة تؤكد على متابعتها ملابسات الحادثة مع الجهات الأسترالية المختصة كما تعبر السفارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الفقيد، مع تمنياتها للجميع بدوام الأمن والسلامة".
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