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السفارة السعودية في أستراليا تتابع ملابسات حادثة وفاة مواطن في سيدني - جريدة الوطن السعودية

2/28/2024 2:31:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بيانا بشأن وفاة مواطن سعودي في سيدني، وقالت السفارة عبر منصة X "إشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام حيال واقعة وفاة مواطن سعودي في مدينة سيدني الأسترالية، فإن السفارة تؤكد على متابعتها ملابسات الحادثة مع الجهات الأسترالية المختصة كما تعبر السفارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الفقيد، مع تمنياتها للجميع بدوام الأمن والسلامة".

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