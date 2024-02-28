BYD ضمن القائمة المختصرة للمراكز الثلاثة الأولى لجوائز السيارات العالمية لعام 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--في معرض جنيف للسيارات يوم 26 فبراير، أعلنت جوائز السيارات العالمية عن أفضل ثلاثة متأهلين للتصفيات النهائية لعام 2024. تفوق طرازا BYD، BYD SEAL وBYD DOLPHIN، على مجموعة من المنافسين، وحصلا على مركزين من بين المراكز الثلاثة الأولى في فئتي "سيارة العام العالمية" و"السيارة الحضرية العالمية"، على التوالي، وتأهلا إلى الجولة النهائية من المسابقة. تصنع BYD التاريخ باعتبارها شركة صناعة السيارات الصينية الأولى والوحيدة التي تم إدراجها في القائمة المختصرة في المراكز الثلاثة الأولى لفئة "سيارة العام العالمية".
تحظى "جوائز السيارات العالمية" و"سيارة العام الأوروبية" و"سيارة العام في أمريكا الشمالية" بتقدير كبير باعتبارها أفضل ثلاث جوائز للسيارات على مستوى العالم. يتم الاحتفال بـ "جوائز السيارات العالمية"، التي يطلق عليها اسم "جوائز الأوسكار في عالم السيارات"، بشكل خاص لتركيزها على الطرازات العالمية، مما يجعلها حدثًا منتظرًا للغاية في صناعة السيارات العالمية. يسلط أداء BYD الاستثنائي الضوء على مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال مركبات الطاقة الجديدة.
استحوذ هذان النموذجان، بتصميمهما المميز وتقنيتهما المتطورة وميزات السلامة القوية، على اهتمام أكثر من 100 خبير في وسائل إعلام السيارات من 29 دولة. وفي عام 2023، حصل طرازا BYD SEAL وBYD DOLPHIN على تصنيفات الخمس نجوم في اختبارات Euro NCAP وANCAP. والجدير بالذكر أن BYD SEAL تم ترشيحها أيضًا لجائزة السيارة الأوروبية النهائية لعام 2024.
باعتبارها الشركة الرائدة في قطاع سيارات الطاقة الجديدة، حققت BYD إنجازًا بارزًا مع مبيعات أكثر من 3 ملايين سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في عام 2023، مما يضمن المركز الأول في المبيعات العالمية، للسنة الثانية على التوالي، وتدخل قائمة أفضل عشر علامات تجارية عالمية للسيارات، وهو ما يحدث للمرة الأولى بالنسبة لشركة تصنيع سيارات صينية.
وحتى الآن، تتمتع سيارات الطاقة الجديدة من BYD بحضور كبير في أكثر من 70 دولة ومنطقة في ست قارات، بما في ذلك أكثر من 400 مدينة. في عام 2023، برزت شركة BYD كشركة رائدة في مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في مختلف الأسواق الدولية، بما في ذلك تايلاند وسنغافورة وكولومبيا والبرازيل، مما حظي بإشادة وتفضيل المستهلكين على نطاق واسع.
تماشيًا مع مهمة جوائز السيارات العالمية لتعزيز الابتكار المستمر في قطاع السيارات، تلتزم BYD ببناء حل شامل للطاقة الجديدة عديم الانبعاثات من خلال الابتكارات التكنولوجية. وتهدف إلى تعزيز تجارب سفر المستهلكين، وقيادة نمو صناعة مركبات الطاقة الجديدة، والمساهمة بنشاط في تحول صناعة السيارات وتقدمها. وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل BYD بثبات رؤيتها المتمثلة في "تبريد الأرض بمقدار درجة مئوية واحدة"، مما يعزز باستمرار التحول الأخضر والمنخفض الكربون في الصناعة والتنمية المستدامة العالمية.
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