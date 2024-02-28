BYD ضمن القائمة المختصرة للمراكز الثلاثة الأولى لجوائز السيارات العالمية لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--في معرض جنيف للسيارات يوم 26 فبراير، أعلنت جوائز السيارات العالمية عن أفضل ثلاثة متأهلين للتصفيات النهائية لعام 2024. تفوق طرازا BYD، ‏BYD SEAL وBYD DOLPHIN، على مجموعة من المنافسين، وحصلا على مركزين من بين المراكز الثلاثة الأولى في فئتي "سيارة العام العالمية" و"السيارة الحضرية العالمية"، على التوالي، وتأهلا إلى الجولة النهائية من المسابقة. تصنع BYD التاريخ باعتبارها شركة صناعة السيارات الصينية الأولى والوحيدة التي تم إدراجها في القائمة المختصرة في المراكز الثلاثة الأولى لفئة "سيارة العام العالمية".

تحظى "جوائز السيارات العالمية" و"سيارة العام الأوروبية" و"سيارة العام في أمريكا الشمالية" بتقدير كبير باعتبارها أفضل ثلاث جوائز للسيارات على مستوى العالم. يتم الاحتفال بـ "جوائز السيارات العالمية"، التي يطلق عليها اسم "جوائز الأوسكار في عالم السيارات"، بشكل خاص لتركيزها على الطرازات العالمية، مما يجعلها حدثًا منتظرًا للغاية في صناعة السيارات العالمية. يسلط أداء BYD الاستثنائي الضوء على مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال مركبات الطاقة الجديدة.

استحوذ هذان النموذجان، بتصميمهما المميز وتقنيتهما المتطورة وميزات السلامة القوية، على اهتمام أكثر من 100 خبير في وسائل إعلام السيارات من 29 دولة. وفي عام 2023، حصل طرازا BYD SEAL وBYD DOLPHIN على تصنيفات الخمس نجوم في اختبارات Euro NCAP وANCAP. والجدير بالذكر أن BYD SEAL تم ترشيحها أيضًا لجائزة السيارة الأوروبية النهائية لعام 2024.

باعتبارها الشركة الرائدة في قطاع سيارات الطاقة الجديدة، حققت BYD إنجازًا بارزًا مع مبيعات أكثر من 3 ملايين سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في عام 2023، مما يضمن المركز الأول في المبيعات العالمية، للسنة الثانية على التوالي، وتدخل قائمة أفضل عشر علامات تجارية عالمية للسيارات، وهو ما يحدث للمرة الأولى بالنسبة لشركة تصنيع سيارات صينية.

وحتى الآن، تتمتع سيارات الطاقة الجديدة من BYD بحضور كبير في أكثر من 70 دولة ومنطقة في ست قارات، بما في ذلك أكثر من 400 مدينة. في عام 2023، برزت شركة BYD كشركة رائدة في مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في مختلف الأسواق الدولية، بما في ذلك تايلاند وسنغافورة وكولومبيا والبرازيل، مما حظي بإشادة وتفضيل المستهلكين على نطاق واسع.

تماشيًا مع مهمة جوائز السيارات العالمية لتعزيز الابتكار المستمر في قطاع السيارات، تلتزم BYD ببناء حل شامل للطاقة الجديدة عديم الانبعاثات من خلال الابتكارات التكنولوجية. وتهدف إلى تعزيز تجارب سفر المستهلكين، وقيادة نمو صناعة مركبات الطاقة الجديدة، والمساهمة بنشاط في تحول صناعة السيارات وتقدمها. وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل BYD بثبات رؤيتها المتمثلة في "تبريد الأرض بمقدار درجة مئوية واحدة"، مما يعزز باستمرار التحول الأخضر والمنخفض الكربون في الصناعة والتنمية المستدامة العالمية.

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