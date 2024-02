شركة AWS تُطلق منطقة للبنية التحتيّة في المكسيك

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة خدمات Amazon عبر الويب (AWS)، وهي شركة تابعة لشركة Amazon, Inc.‎ (NASDAQ:AMZN) اليوم عن خطط لإطلاق "منطقة البنية التحتية التابعة لشركة AWS" في المكسيك بحلول عام 2025. ستمنح منطقة AWS Mexico (Central) Region الجديدة المطورين، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال، والمؤسسات، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية والتعليمية والمؤسسات غير الربحية، خيارات أوسع لإدارة تطبيقاتهم وخدمة المستخدمين النهائيين من داخل مراكز البيانات الموجودة في المكسيك، وهو ما يضمن قدرة العملاء ممن يرغبون في تخزين محتوياتهم في المكسيك على القيام بذلك. وكجزء من التزامها الطويل الأجل تجاه أمريكا اللاتينية، تخطط AWS لاستثمار ما يربو على 5 مليارات دولار (أي نحو 85 مليار بيزو مكسيكي) في المكسيك على مدار 15 عامًا. وتعتبر منطقة AWS Mexico Region المتوقع إنشاؤها هي الأحدث في استثمارات AWS المستمرة في المكسيك والتي تعمل من خلالها على تزويد العملاء بتقنيات سحابية متطورة وآمنة. للحصول على مزيد من المعلومات حول "البنية التحتية السحابية العالمية لـ AWS"، تفضل بزيارة .

قال Raquel Buenrostro، وزير الاقتصاد المكسيكي: "تعتبر الخدمات السحابية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، والتي تُساعدنا في رسم خريطة المكسيك رقميًا واقتصاديًا". "نرحب باستثمارات AWS وتوسعها في المكسيك إذ إنها علامة على الثقة ومؤشر على أن الظروف مناسبة لدعم اتجاه الاستعانة بمصادر خارجية بحدود مجاورة عبر العديد من قطاعات اقتصادنا. "نرحب أيضًا باستثمار AWS في تدريب الطلاب والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الرقميين في المكسيك على نطاق واسع."

قال Prasad Kalyanaraman، نائب رئيس خدمات البنية التحتية في AWS: "تسعد AWS برؤية آلاف العملاء في كل قطاع تقريبًا في كل أنحاء المكسيك يبتكرون وينمون. "يعكس استثمارنا في المكسيك التزام AWS الطويل الأجل تجاه العملاء حتى يتمكنوا من الاستفادة من التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. "نتطلع إلى مساعدة العملاء في المكسيك في تلبية تفضيلات موقع البيانات وتقديم التطبيقات المستندة إلى السحابة مع زمن وصول منخفض، وتسريع التحول الرقمي في البلاد، وتعزيز النمو الاقتصادي."

ستتكون منطقة AWS الجديدة من ثلاث "مناطق توافر خدمات" عند الإطلاق، إضافة إلى 105 مناطق توافر خدمات موجودة لدى AWS عبر 33 منطقة جغرافية على مستوى العالم. وبإعلان اليوم، تخطط AWS لإطلاق 15 منطقة توافر خدمات إضافية وخمس مناطق AWS أخرى في ماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وتايلاند وسحابة AWS الأوروبية السيادية. تتكون مناطق AWS من مناطق توافر الخدمات، والتي تضع البنية التحتية في مواقع جغرافية منفصلة ومتميزة. تقع بعض "مناطق توافر الخدمات" بعيدًا عن بعض بما يكفي لدعم استمرارية أعمال العملاء، ومع ذلك فهي قريبة بما يكفي لتوفير زمن وصول منخفض للتطبيقات العالية التوفر التي تستخدم مناطق توافر خدمات متعددة. تتمتع كل منطقة توافر خدمات بقدرة وخدمات تبريد وأمان مادي مستقل، وهي متصلة عبر شبكات زائدة عن الحاجة وذات زمن استجابة منخفض للغاية. ويمكن لعملاء AWS الذين يركزون على التوفر العالي تصميم تطبيقاتهم للعمل في مناطق توافر الخدمات المتعددة لتحقيق قدر أكبر من التسامح مع الأخطاء.

ستمكن AWS Mexico (Central) Region العملاء الذين لديهم تفضيلات أو متطلبات لموقع البيانات من تخزين المحتوى الخاص بهم بشكل آمن في المكسيك، وتمكين العملاء من تحقيق زمن وصول أقل، وتلبية الطلب على الخدمات السحابية عبر أمريكا اللاتينية. وسيكون بمقدور العملاء من الشركات الناشئة إلى المؤسسات حتى المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية استخدام التقنيات المتطورة من السحابة الرائدة في العالم لدفع الابتكار. توفر AWS أوسع وأعمق باقة من الخدمات، بما في ذلك خدمات التحليلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة وقواعد البيانات وإنترنت الأشياء (IoT) والتعلم الآلي وخدمات الهاتف المحمول والتخزين والتقنيات السحابية الأخرى. وكجزء من التزامها المستمر بالمساهمة في تطوير المهارات الرقمية، ستعمل شركة AWS على تعيين وتطوير موظفين محليين إضافيين لتشغيل ودعم منطقة AWS الجديدة في المكسيك.

قال Emiliano Calderón، رئيس الاستراتيجية الرقمية الوطنية للحكومة المكسيكية: "لقد أظهرت Amazon ثقتها ببلدنا ويُعتبر هذا الاستثمار هو نتيجة للتعاون الوثيق الذي بنته الشركة مع حكومة المكسيك". "لقد عززت هذه الإدارة سياسة مفتوحة لكل شركات التكنولوجيا كأداة تأسيسية للشمول الرقمي والمالي، بهدف نهائي يتمثل في تقريب التكنولوجيا والابتكار من الناس. ونتقدم لشركة AWS بتهانينا على بناء منطقة البنية التحتية، والتي ستكون محركًا رئيسيًا للتحول الرقمي في المكسيك.

وقال Mauricio Kuri، وهو حاكم ولاية كويريتارو: "يُعتبر توسيع البنية التحتية لشركة AWS في كويريتارو بمثابة شهادة على التزام ولايتنا بالتكنولوجيا المتطورة والابتكار، وعلى العمل الذي قمنا به من أجل خلق بيئة يمكن لشركات التكنولوجيا أن تزدهر من خلالها". "ومن شأن هذا الاستثمار أن يُعزز دورنا كشركة رائدة في التحول الرقمي في المكسيك ويساعدنا على دفع النمو الاقتصادي. ونتطلع داخل شركة AWS إلى إدراج وظائف، وبناء أعمال جديدة، وتوسيع الفرص لسكان كويريتارو وفي كل أنحاء البلاد."

ترحيب العملاء ببناء مشروع AWS Region في المكسيك

تعتبر المؤسسات في المكسيك من بين ملايين العملاء النشطين الذين يستعينون بخدمات AWS في أكثر من 190 دولة حول العالم. تختار الشركات في المكسيك شركة AWS لتعزيز الابتكار وتحسين كفاءة التكلفة وتسريع وقت الوصول إلى السوق. يشمل العملاء الذين يستعينون بخدمات AWS كلاً من Aeroméxico، وBanco Santander Mexico، وBBVA، وCinépolis، وKavak، وPalace Resorts، وVector Casa de Bolsa. يستخدم عملاء القطاع العام المكسيكي أيضًا شركة AWS للمساعدة في تحقيق وفورات في التكاليف وتوفير خدمة أفضل للمواطنين المحليين. ومن بين هؤلاء العملاء Government of the State of Michoacán، وNacional Monte de Piedad، وTec de Monterrey. تعمل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، بما في ذلك Kueski وRappi وSkyAlert، على بناء أعمالها على AWS لتوسيع نطاقها بسرعة على المستوى الوطني وفي كل أنحاء العالم.

Aeroméxico هي شركة الطيران الرائدة في المكسيك ورائدة في مجال الطيران في أمريكا اللاتينية، حيث قامت بنقل أكثر من 1.9 مليون مسافر في يناير 2024. "ويتمثل هدفنا كشركة طيران عالمية في تقديم تجربة استثنائية لعملائنا في كل وجهة سفر. قال Fernando Rocha، مدير تكنولوجيا المعلومات في طيران المكسيك: "يمكننا تحقيق هذا الهدف مع AWS باعتبارها المزود السحابي الأساسي لدينا، وهو ما يساعدنا في تحديد أولويات التحديث التكنولوجي وتحسين كفاءة عملياتنا. "تُظهر منطقة AWS Region الجديدة في المكسيك علامة قوية على الالتزام تجاه العملاء المكسيكيين من خلال الاستثمار في البنية التحتية المحلية. بالنسبة لشركة Aeroméxico، يمثل ذلك فرصة قيمة للاستفادة من الأداء العالي في تطبيقاتنا ذات المهام الحرجة وخدمات الاتصالات الأكثر كفاءة - وهو ما يعني أنه يمكننا الابتكار بشكل أسرع وتقديم تجربة أفضل للعملاء.

Banco Santander Mexico هي إحدى المجموعات المالية الرائدة في البلاد، وتُركز على الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات التجارية والخدمات المالية الأخرى، وتخدم أكثر من 20.5 مليون عميل. وقال Juan Pablo Chiappari، رئيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لأمريكا الشمالية في بانكو سانتاندر: "لقد لعبت شركة AWS دورًا استراتيجيًا في تحولنا الرقمي". "بفضل مجموعة واسعة من الخدمات، لقد تمكنا من الابتكار بشكل أسرع وتحسين تجربة عملائنا وخفض تكاليف التشغيل لدينا."

تُعتبر Cinépolis ثالثة أكبر سلسلة دور سينما على مستوى العالم من حيث عدد الشاشات، حيث تضم أكثر من 6700 شاشة تعمل بكل طاقاتها. وتنتشر سلسلة السينما في 19 دولة وهي أكبر سلسلة سينما في أمريكا اللاتينية. قال Juan Velez Ballesteros، مدير التطوير والهندسة المعمارية في Cinépolis: "نهدف في Cinépolis إلى خلق تجارب ملهمة تداعب حياة الناس. تساعدنا البنية التحتية في AWS في الوصول إلى عدد متزايد من العملاء من خلال أحدث محتوى ترفيهي عبر أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. "سيتيح لنا تطوير "المنطقة الجديدة للبنية التحتية لـ AWS في المكسيك" مواصلة الابتكار مع قابلية التوسع والمرونة والأمان التي تتطلبها الأعمال السريعة النمو وتقديم المزيد من التجارب التي لا تُنسى لعملائنا".

وتعتبر شركة Vector Casa de Bolsa أكبر وسيط مستقل للأوراق المالية في المكسيك وتنتشر في 10 دول. وتقدم خدمة كتاجر وسيط متكامل الخدمات ومدير الثروات من خلال منتجات وخدمات متخصصة مصممة للمستثمرين الأفراد والشركات والصناديق المؤسسية والحكومة والمستثمرين الأجانب. قالت Mónica Martínez، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار في Vector Casa de Bolsa: "يُعتبر الابتكار إحدى قيمنا الأساسية، ونحن نبحث دومًا عن طرق جديدة لتقديم خدمة أفضل لعملائنا". "تتعزز رغبتنا القوية في العمل مع AWS بُغية الوصول إلى أحدث التقنيات والموارد، بما في ذلك البنية التحتية ذات المستوى العالمي على المستوى المحلي، والتي ستمكننا من بناء الجيل القادم من خدماتنا ومنتجاتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقديم حلول مبتكرة الحلول لعملائنا."

ترحيب شركاء AWS في المكسيك أيضًا ببناء "منطقة AWS" الجديدة

شبكة شركاء AWS (APN) هي مجتمع عالمي يستخدم تقنيات AWS وبرامجها وخبراتها وأدواتها لبناء الحلول والخدمات للعملاء. ويقدم الشركاء بالتعاون مع AWS حلولًا مبتكرة، ويحلون التحديات التقنية، ويعقدون الصفقات، ويقدمون قيمة أكبر للعملاء. يضم شركاء AWS في المكسيك Escala 24x7، وNyx Technologies، وXalDigital. للحصول على قائمة كاملة بشركاء AWS، تفضل بزيارة .

XalDigital هو أحد شركاء AWS، والذي يقوم بتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لدفع التحول الرقمي للشركات. قال Denis Génova، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة XalDigital: "سيلعب استثمار AWS في البنية التحتية في المكسيك دورًا كبيرًا في تسريع التحول الرقمي في البلاد مع تحقيق فوائد متعددة لعملائنا". "ستمكن "منطقة AWS" المزمع إقامتها الشركات من تخزين ومعالجة البيانات بشكل آمن وموثوق في السحابة، وهو ما يحسن كفاءة الأعمال ويعزز الثقة بالعمليات الرقمية. وستتمتع المؤسسات في مجالات الخدمات المالية والاتصالات والإعلام والترفيه والرعاية الصحية وغيرها بالأدوات اللازمة لدفع الابتكار الرائد في الصناعة من خلال اعتماد التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

استثمار AWS في المكسيك

منذ 2020، أطلقت AWS سبعة مواقع طرفية تابعة لـ Amazon CloudFront في المكسيك. Amazon CloudFrontهي شبكة توصيل محتوى آمنة للغاية وقابلة للبرمجة والتي تعمل على تسريع تسليم البيانات ومقاطع الفيديو والتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات للمستخدمين في كل أنحاء العالم بفضل زمن الوصول المنخفض وسرعات النقل العالية. وفي 2020، أطلقت AWS حلول AWS Outposts في المكسيك. AWS Outposts هي مجموعة من الحلول المُدارة بالكامل، التي توفر البنية التحتية والخدمات الخاصة بـ AWS لأي موقع محلي أو طرفي تقريبًا بُغية الحصول على تجربة مختلطة متسقة على نحو كبير. عملت AWS على توسيع نطاق بنيتها التحتية في المكسيك مرة أخرى في عام 2023 من خلال إطلاق مناطق AWS المحلية في كويريتارو. تعتبر AWS Local Zones "مناطق AWS المحلية" هي نموذج من نماذج نشر البنية التحتية لـ AWS والذي يضع الحوسبة والتخزين وقاعدة البيانات وغيرها من الخدمات المحددة بالقرب من عدد كبير من السكان والصناعة ومراكز تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يمكّن العملاء من تقديم التطبيقات التي تتطلب زمن استجابة للمستخدمين النهائيين يصل إلى واحد مللي ثانية. وفي 2023، أطلقت AWS أيضًا موقع AWS Direct Connect في كويريتارو، وهو ما يسمح للعملاء بإنشاء اتصال خاص بين AWS ومركز البيانات أو المكاتب أو بيئة الموقع المشترك الخاصة بهم.

ولدعم النمو في اعتماد السحابة في كل أنحاء المكسيك، تواصل AWS الاستثمار في تحسين مهارات الطلاب والمطورين المحليين والمهنيين التقنيين والمهنيين غير التقنيين والجيل القادم من قادة تكنولوجيا المعلومات في المكسيك من خلال برامج مثل AWS re/Start ، وAWS Academy ، وAWS Educate ، وAWS Skill Builder . تساعد هذه البرامج ومراكز التعلم المتعلمين من كل الخلفيات والخبرات في الاستعداد للوظائف المهنية في السحابة. بداية من الدورات الجامعية حتى برامج التدريب بدوام كامل إلى المحتوى التعليمي التفاعلي القائم على الألعاب، توفر AWS Training and Certification للأفراد التدريب على الطرق التي يرغبون في التعلم بها. كجزء من الالتزام الطويل الأمد تجاه أمريكا اللاتينية، قامت AWS منذ عام 2017 بتدريب أكثر من مليوني شخص في كل أنحاء المنطقة على المهارات السحابية، بما في ذلك 400000 شخص في المكسيك.

الالتزام بالاستدامة

تلتزم Amazon بأن تصبح شركة أكثر استدامة وتحقق صافي انبعاثات صفرية في كل عملياتها بحلول عام 2040، أي قبل 10 سنوات من "اتفاقية باريس"، كجزء من اتفاقية "تعهد المناخ". شاركت Amazon في صياغة اتفاقية "تعهد المناخ" وأصبحت أول موقع عليها في عام 2019. وكجزء من التزامها بتعهد المناخ، تسير Amazon على طريق تزويد عملياتها بالطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025، أي قبل خمس سنوات من الهدف الأصلي لعام 2030. راجع منهجية Amazon العامة لمعرفة المزيد عن منهجها . جرى تصنيف أمازون كأكبر مشترٍ للشركات للطاقة المتجددة للسنوات الأربع الماضية على التوالي، وهي المكانة التي تشغلها منذ عام 2020 بحسب Bloomberg New Energy Finance. تمتلك Amazon الآن أكثر من 500 مشروع للطاقة المتجددة في 27 دولة. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم AWS بأن تكون إيجابية في مجال المياه بحلول عام 2030، وهو ما يوفر على المجتمعات كميات أكبر من المياه التي تستخدمها في عملياتها المباشرة.

نبذة عن خدمات Amazon عبر الويب

نبذة عن Amazon

