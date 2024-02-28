شركة AWS تُطلق منطقة للبنية التحتيّة في المكسيك

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة خدمات Amazon عبر الويب (AWS)، وهي شركة تابعة لشركة Amazon, Inc.‎ (NASDAQ:AMZN) اليوم عن خطط لإطلاق "منطقة البنية التحتية التابعة لشركة AWS" في المكسيك بحلول عام 2025. ستمنح منطقة AWS Mexico (Central) Region الجديدة المطورين، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال، والمؤسسات، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية والتعليمية والمؤسسات غير الربحية، خيارات أوسع لإدارة تطبيقاتهم وخدمة المستخدمين النهائيين من داخل مراكز البيانات الموجودة في المكسيك، وهو ما يضمن قدرة العملاء ممن يرغبون في تخزين محتوياتهم في المكسيك على القيام بذلك. وكجزء من التزامها الطويل الأجل تجاه أمريكا اللاتينية، تخطط AWS لاستثمار ما يربو على 5 مليارات دولار (أي نحو 85 مليار بيزو مكسيكي) في المكسيك على مدار 15 عامًا. وتعتبر منطقة AWS Mexico Region المتوقع إنشاؤها هي الأحدث في استثمارات AWS المستمرة في المكسيك والتي تعمل من خلالها على تزويد العملاء بتقنيات سحابية متطورة وآمنة. للحصول على مزيد من المعلومات حول "البنية التحتية السحابية العالمية لـ AWS"، تفضل بزيارة .

قال Raquel Buenrostro، وزير الاقتصاد المكسيكي: "تعتبر الخدمات السحابية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، والتي تُساعدنا في رسم خريطة المكسيك رقميًا واقتصاديًا". "نرحب باستثمارات AWS وتوسعها في المكسيك إذ إنها علامة على الثقة ومؤشر على أن الظروف مناسبة لدعم اتجاه الاستعانة بمصادر خارجية بحدود مجاورة عبر العديد من قطاعات اقتصادنا. "نرحب أيضًا باستثمار AWS في تدريب الطلاب والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الرقميين في المكسيك على نطاق واسع."

قال Prasad Kalyanaraman، نائب رئيس خدمات البنية التحتية في AWS: "تسعد AWS برؤية آلاف العملاء في كل قطاع تقريبًا في كل أنحاء المكسيك يبتكرون وينمون. "يعكس استثمارنا في المكسيك التزام AWS الطويل الأجل تجاه العملاء حتى يتمكنوا من الاستفادة من التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. "نتطلع إلى مساعدة العملاء في المكسيك في تلبية تفضيلات موقع البيانات وتقديم التطبيقات المستندة إلى السحابة مع زمن وصول منخفض، وتسريع التحول الرقمي في البلاد، وتعزيز النمو الاقتصادي."

ستتكون منطقة AWS الجديدة من ثلاث "مناطق توافر خدمات" عند الإطلاق، إضافة إلى 105 مناطق توافر خدمات موجودة لدى AWS عبر 33 منطقة جغرافية على مستوى العالم. وبإعلان اليوم، تخطط AWS لإطلاق 15 منطقة توافر خدمات إضافية وخمس مناطق AWS أخرى في ماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وتايلاند وسحابة AWS الأوروبية السيادية. تتكون مناطق AWS من مناطق توافر الخدمات، والتي تضع البنية التحتية في مواقع جغرافية منفصلة ومتميزة. تقع بعض "مناطق توافر الخدمات" بعيدًا عن بعض بما يكفي لدعم استمرارية أعمال العملاء، ومع ذلك فهي قريبة بما يكفي لتوفير زمن وصول منخفض للتطبيقات العالية التوفر التي تستخدم مناطق توافر خدمات متعددة. تتمتع كل منطقة توافر خدمات بقدرة وخدمات تبريد وأمان مادي مستقل، وهي متصلة عبر شبكات زائدة عن الحاجة وذات زمن استجابة منخفض للغاية. ويمكن لعملاء AWS الذين يركزون على التوفر العالي تصميم تطبيقاتهم للعمل في مناطق توافر الخدمات المتعددة لتحقيق قدر أكبر من التسامح مع الأخطاء.

ستمكن AWS Mexico (Central) Region العملاء الذين لديهم تفضيلات أو متطلبات لموقع البيانات من تخزين المحتوى الخاص بهم بشكل آمن في المكسيك، وتمكين العملاء من تحقيق زمن وصول أقل، وتلبية الطلب على الخدمات السحابية عبر أمريكا اللاتينية. وسيكون بمقدور العملاء من الشركات الناشئة إلى المؤسسات حتى المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية استخدام التقنيات المتطورة من السحابة الرائدة في العالم لدفع الابتكار. توفر AWS أوسع وأعمق باقة من الخدمات، بما في ذلك خدمات التحليلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة وقواعد البيانات وإنترنت الأشياء (IoT) والتعلم الآلي وخدمات الهاتف المحمول والتخزين والتقنيات السحابية الأخرى. وكجزء من التزامها المستمر بالمساهمة في تطوير المهارات الرقمية، ستعمل شركة AWS على تعيين وتطوير موظفين محليين إضافيين لتشغيل ودعم منطقة AWS الجديدة في المكسيك.

قال Emiliano Calderón، رئيس الاستراتيجية الرقمية الوطنية للحكومة المكسيكية: "لقد أظهرت Amazon ثقتها ببلدنا ويُعتبر هذا الاستثمار هو نتيجة للتعاون الوثيق الذي بنته الشركة مع حكومة المكسيك". "لقد عززت هذه الإدارة سياسة مفتوحة لكل شركات التكنولوجيا كأداة تأسيسية للشمول الرقمي والمالي، بهدف نهائي يتمثل في تقريب التكنولوجيا والابتكار من الناس. ونتقدم لشركة AWS بتهانينا على بناء منطقة البنية التحتية، والتي ستكون محركًا رئيسيًا للتحول الرقمي في المكسيك.

وقال Mauricio Kuri، وهو حاكم ولاية كويريتارو: "يُعتبر توسيع البنية التحتية لشركة AWS في كويريتارو بمثابة شهادة على التزام ولايتنا بالتكنولوجيا المتطورة والابتكار، وعلى العمل الذي قمنا به من أجل خلق بيئة يمكن لشركات التكنولوجيا أن تزدهر من خلالها". "ومن شأن هذا الاستثمار أن يُعزز دورنا كشركة رائدة في التحول الرقمي في المكسيك ويساعدنا على دفع النمو الاقتصادي. ونتطلع داخل شركة AWS إلى إدراج وظائف، وبناء أعمال جديدة، وتوسيع الفرص لسكان كويريتارو وفي كل أنحاء البلاد."

ترحيب العملاء ببناء مشروع AWS Region في المكسيك

تعتبر المؤسسات في المكسيك من بين ملايين العملاء النشطين الذين يستعينون بخدمات AWS في أكثر من 190 دولة حول العالم. تختار الشركات في المكسيك شركة AWS لتعزيز الابتكار وتحسين كفاءة التكلفة وتسريع وقت الوصول إلى السوق. يشمل العملاء الذين يستعينون بخدمات AWS كلاً من Aeroméxico، وBanco Santander Mexico، وBBVA، وCinépolis، وKavak، وPalace Resorts، وVector Casa de Bolsa. يستخدم عملاء القطاع العام المكسيكي أيضًا شركة AWS للمساعدة في تحقيق وفورات في التكاليف وتوفير خدمة أفضل للمواطنين المحليين. ومن بين هؤلاء العملاء Government of the State of Michoacán، وNacional Monte de Piedad، وTec de Monterrey. تعمل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، بما في ذلك Kueski وRappi وSkyAlert، على بناء أعمالها على AWS لتوسيع نطاقها بسرعة على المستوى الوطني وفي كل أنحاء العالم.

Aeroméxico هي شركة الطيران الرائدة في المكسيك ورائدة في مجال الطيران في أمريكا اللاتينية، حيث قامت بنقل أكثر من 1.9 مليون مسافر في يناير 2024. "ويتمثل هدفنا كشركة طيران عالمية في تقديم تجربة استثنائية لعملائنا في كل وجهة سفر. قال Fernando Rocha، مدير تكنولوجيا المعلومات في طيران المكسيك: "يمكننا تحقيق هذا الهدف مع AWS باعتبارها المزود السحابي الأساسي لدينا، وهو ما يساعدنا في تحديد أولويات التحديث التكنولوجي وتحسين كفاءة عملياتنا. "تُظهر منطقة AWS Region الجديدة في المكسيك علامة قوية على الالتزام تجاه العملاء المكسيكيين من خلال الاستثمار في البنية التحتية المحلية. بالنسبة لشركة Aeroméxico، يمثل ذلك فرصة قيمة للاستفادة من الأداء العالي في تطبيقاتنا ذات المهام الحرجة وخدمات الاتصالات الأكثر كفاءة - وهو ما يعني أنه يمكننا الابتكار بشكل أسرع وتقديم تجربة أفضل للعملاء.

Banco Santander Mexico هي إحدى المجموعات المالية الرائدة في البلاد، وتُركز على الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات التجارية والخدمات المالية الأخرى، وتخدم أكثر من 20.5 مليون عميل. وقال Juan Pablo Chiappari، رئيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لأمريكا الشمالية في بانكو سانتاندر: "لقد لعبت شركة AWS دورًا استراتيجيًا في تحولنا الرقمي". "بفضل مجموعة واسعة من الخدمات، لقد تمكنا من الابتكار بشكل أسرع وتحسين تجربة عملائنا وخفض تكاليف التشغيل لدينا."

تُعتبر Cinépolis ثالثة أكبر سلسلة دور سينما على مستوى العالم من حيث عدد الشاشات، حيث تضم أكثر من 6700 شاشة تعمل بكل طاقاتها. وتنتشر سلسلة السينما في 19 دولة وهي أكبر سلسلة سينما في أمريكا اللاتينية. قال Juan Velez Ballesteros، مدير التطوير والهندسة المعمارية في Cinépolis: "نهدف في Cinépolis إلى خلق تجارب ملهمة تداعب حياة الناس. تساعدنا البنية التحتية في AWS في الوصول إلى عدد متزايد من العملاء من خلال أحدث محتوى ترفيهي عبر أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. "سيتيح لنا تطوير "المنطقة الجديدة للبنية التحتية لـ AWS في المكسيك" مواصلة الابتكار مع قابلية التوسع والمرونة والأمان التي تتطلبها الأعمال السريعة النمو وتقديم المزيد من التجارب التي لا تُنسى لعملائنا".

وتعتبر شركة Vector Casa de Bolsa أكبر وسيط مستقل للأوراق المالية في المكسيك وتنتشر في 10 دول. وتقدم خدمة كتاجر وسيط متكامل الخدمات ومدير الثروات من خلال منتجات وخدمات متخصصة مصممة للمستثمرين الأفراد والشركات والصناديق المؤسسية والحكومة والمستثمرين الأجانب. قالت Mónica Martínez، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار في Vector Casa de Bolsa: "يُعتبر الابتكار إحدى قيمنا الأساسية، ونحن نبحث دومًا عن طرق جديدة لتقديم خدمة أفضل لعملائنا". "تتعزز رغبتنا القوية في العمل مع AWS بُغية الوصول إلى أحدث التقنيات والموارد، بما في ذلك البنية التحتية ذات المستوى العالمي على المستوى المحلي، والتي ستمكننا من بناء الجيل القادم من خدماتنا ومنتجاتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقديم حلول مبتكرة الحلول لعملائنا."

ترحيب شركاء AWS في المكسيك أيضًا ببناء "منطقة AWS" الجديدة

شبكة شركاء AWS (APN) هي مجتمع عالمي يستخدم تقنيات AWS وبرامجها وخبراتها وأدواتها لبناء الحلول والخدمات للعملاء. ويقدم الشركاء بالتعاون مع AWS حلولًا مبتكرة، ويحلون التحديات التقنية، ويعقدون الصفقات، ويقدمون قيمة أكبر للعملاء. يضم شركاء AWS في المكسيك Escala 24x7، وNyx Technologies، وXalDigital. للحصول على قائمة كاملة بشركاء AWS، تفضل بزيارة .

XalDigital هو أحد شركاء AWS، والذي يقوم بتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لدفع التحول الرقمي للشركات. قال Denis Génova، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة XalDigital: "سيلعب استثمار AWS في البنية التحتية في المكسيك دورًا كبيرًا في تسريع التحول الرقمي في البلاد مع تحقيق فوائد متعددة لعملائنا". "ستمكن "منطقة AWS" المزمع إقامتها الشركات من تخزين ومعالجة البيانات بشكل آمن وموثوق في السحابة، وهو ما يحسن كفاءة الأعمال ويعزز الثقة بالعمليات الرقمية. وستتمتع المؤسسات في مجالات الخدمات المالية والاتصالات والإعلام والترفيه والرعاية الصحية وغيرها بالأدوات اللازمة لدفع الابتكار الرائد في الصناعة من خلال اعتماد التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

استثمار AWS في المكسيك

منذ 2020، أطلقت AWS سبعة مواقع طرفية تابعة لـ Amazon CloudFront في المكسيك. Amazon CloudFrontهي شبكة توصيل محتوى آمنة للغاية وقابلة للبرمجة والتي تعمل على تسريع تسليم البيانات ومقاطع الفيديو والتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات للمستخدمين في كل أنحاء العالم بفضل زمن الوصول المنخفض وسرعات النقل العالية. وفي 2020، أطلقت AWS حلول AWS Outposts في المكسيك. AWS Outposts هي مجموعة من الحلول المُدارة بالكامل، التي توفر البنية التحتية والخدمات الخاصة بـ AWS لأي موقع محلي أو طرفي تقريبًا بُغية الحصول على تجربة مختلطة متسقة على نحو كبير. عملت AWS على توسيع نطاق بنيتها التحتية في المكسيك مرة أخرى في عام 2023 من خلال إطلاق مناطق AWS المحلية في كويريتارو. تعتبر AWS Local Zones "مناطق AWS المحلية" هي نموذج من نماذج نشر البنية التحتية لـ AWS والذي يضع الحوسبة والتخزين وقاعدة البيانات وغيرها من الخدمات المحددة بالقرب من عدد كبير من السكان والصناعة ومراكز تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يمكّن العملاء من تقديم التطبيقات التي تتطلب زمن استجابة للمستخدمين النهائيين يصل إلى واحد مللي ثانية. وفي 2023، أطلقت AWS أيضًا موقع AWS Direct Connect في كويريتارو، وهو ما يسمح للعملاء بإنشاء اتصال خاص بين AWS ومركز البيانات أو المكاتب أو بيئة الموقع المشترك الخاصة بهم.

ولدعم النمو في اعتماد السحابة في كل أنحاء المكسيك، تواصل AWS الاستثمار في تحسين مهارات الطلاب والمطورين المحليين والمهنيين التقنيين والمهنيين غير التقنيين والجيل القادم من قادة تكنولوجيا المعلومات في المكسيك من خلال برامج مثل AWS re/Start ، وAWS Academy ، وAWS Educate ، وAWS Skill Builder . تساعد هذه البرامج ومراكز التعلم المتعلمين من كل الخلفيات والخبرات في الاستعداد للوظائف المهنية في السحابة. بداية من الدورات الجامعية حتى برامج التدريب بدوام كامل إلى المحتوى التعليمي التفاعلي القائم على الألعاب، توفر AWS Training and Certification للأفراد التدريب على الطرق التي يرغبون في التعلم بها. كجزء من الالتزام الطويل الأمد تجاه أمريكا اللاتينية، قامت AWS منذ عام 2017 بتدريب أكثر من مليوني شخص في كل أنحاء المنطقة على المهارات السحابية، بما في ذلك 400000 شخص في المكسيك.

الالتزام بالاستدامة

تلتزم Amazon بأن تصبح شركة أكثر استدامة وتحقق صافي انبعاثات صفرية في كل عملياتها بحلول عام 2040، أي قبل 10 سنوات من "اتفاقية باريس"، كجزء من اتفاقية "تعهد المناخ". شاركت Amazon في صياغة اتفاقية "تعهد المناخ" وأصبحت أول موقع عليها في عام 2019. وكجزء من التزامها بتعهد المناخ، تسير Amazon على طريق تزويد عملياتها بالطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025، أي قبل خمس سنوات من الهدف الأصلي لعام 2030. راجع منهجية Amazon العامة لمعرفة المزيد عن منهجها . جرى تصنيف أمازون كأكبر مشترٍ للشركات للطاقة المتجددة للسنوات الأربع الماضية على التوالي، وهي المكانة التي تشغلها منذ عام 2020 بحسب Bloomberg New Energy Finance. تمتلك Amazon الآن أكثر من 500 مشروع للطاقة المتجددة في 27 دولة. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم AWS بأن تكون إيجابية في مجال المياه بحلول عام 2030، وهو ما يوفر على المجتمعات كميات أكبر من المياه التي تستخدمها في عملياتها المباشرة.

نبذة عن خدمات Amazon عبر الويب

منذ عام 2006، أصبحت "خدمات Amazon عبر الويب" السحابة الأكثر شمولاً والأكثر اعتمادًا على مستوى العالم. تعمل AWS دومًا على توسيع خدماتها لدعم أي عبء عمل افتراضيًا، ولديها الآن أكثر من 240 خدمة كاملة الميزات للحوسبة والتخزين وقواعد البيانات والشبكات والتحليلات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) والهواتف المحمولة والأمن والهجين والوسائط وتطوير التطبيقات والنشر. والإدارة من 105 مناطق توافر خدمات ضمن 33 منطقة جغرافية، وتمتلك خططًا معلنة لـ 15 منطقة توافر خدمات إضافية وخمس مناطق AWS أخرى في ماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وتايلاند والسحابة السيادية الأوروبية لـ AWS. يثق الملايين من العملاء - بما في ذلك الشركات الناشئة الأسرع نموًا والمؤسسات الكبرى والوكالات الحكومية الرائدة - بشركة AWS لتشغيل البنية التحتية الخاصة بهم، لتصبح أكثر مرونة وتكاليف أقل. لمعرفة المزيد عن AWS، تفضل بزيارة .

نبذة عن Amazon

تسترشد Amazon بأربعة مبادئ: الهوس بالعملاء بدلاً من التركيز على المنافسين، والشغف بالاختراع، والالتزام بالتميز التشغيلي، والتفكير الطويل المدى. تسعى Amazon جاهدة لأن تكون الشركة الأكثر تركيزًا على العملاء على وجه الأرض، وأفضل صاحب عمل على الأرض، وأكثر أماكن العمل أمانًا على الأرض. ومن الأشياء التي كانت لشركة Amazon السبق فيها هي مراجعات العملاء، والتسوق بنقرة واحدة، والتوصيات المخصصة، وPrime، وFulfillment by Amazon، وAWS، وKindle Direct Publishing، وKindle، وCareer Choice، وأجهزة Fire اللوحية، وأجهزة Fire TV، وAmazon Echo، وStudios، وThe Climate Pledge. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة amazon/about وتابع @AmazonNews.

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