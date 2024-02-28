Lynk وturkcell يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات Sat2phone إلى تركيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .Lynk Global, Inc‏ (Lynk) ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المباشرة إلى الهاتف المحمول (Sat2Phone)، وشركة Turkcell (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TKC)، أكبر مشغل للهاتف المحمول في تركيا، بشكل مشترك عن توقيع العقد لبدء خدمات Sat2Phone الأولية باستخدام "أبراج الاتصالات الخلوية في الفضاء" من Lynk. من المتوقع أن يكمل هذا التعاون مرونة الشبكة والتغطية المتنقلة في جميع أنحاء تركيا، مما يفيد السكان المحليين والشركات والزوار.

تقدم Turkcell، وهي مشغل متكامل لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا في تركيا، مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الإبداعية من خلال منصة شبكة متنقلة وثابتة موحدة. تؤمن شركة Turkcell بأهمية تقديم كافة خدمات الهاتف المحمول والثابت وخدمات البيانات لتلبية توقعات العملاء من الأفراد والشركات. وقد تم إدراجها في بورصة نيويورك (NYSE) وبورصة إسطنبول (BIST) منذ يوليو 2000، وهي الشركة الوحيدة ذات الإدراج المزدوج في تركيا. Turkcell مدرجة أيضًا في مؤشر بورصة إسطنبول للاستدامة.

أعرب Ali Taha Koc، الرئيس التنفيذي لشركة Turkcell، عن سعادته بهذه الخدمة التي سيتم إطلاقها قريبًا، قائلاً: "يسعدنا اليوم أن نعلن عن شراكتنا مع Lynk، الشركة الرائدة عالميًا في مجال توفير خدمات اتصالات Sat2Phone. نحن في Turkcell فخورون بكوننا رائدين في العديد من المجالات المتعلقة بخدمات الاتصالات الحالية والجيل القادم، وستعزز هذه الصفقة مكانتنا كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا في تركيا، مما يساعدنا على تقديم خدمات اتصالات مبتكرة جديدة.

أكد Daniel Dooley، الرئيس التنفيذي التجاري في Lynk، على التزام Lynk بتوسيع الخدمات عبر قاعدة مشتركي Turkcell، قائلاً: "تشارك Turkcell التزامنا بتوصيل الجميع، في كل مكان. ومن خلال تقديم خدمة تجارية أولية عبر قاعدة المشتركين الواسعة في Turkcell، فإنهم يعطون الأولوية للأساليب المبتكرة للجمع بين المناطق الجغرافية والمجتمعات المختلفة معًا".

ستبدأ خدمة Sat2Phone الأولية برسائل نصية قصيرة مع خطط للتوسع لتشمل الصوت والبيانات، مما يوفر تجربة هاتف محمول شبيهة بالمناطق الحضرية في أي مكان، بغض النظر عن مدى بعده. هذا الاتصال المعزز لديه القدرة على تقديم تنبيهات الطوارئ المنقذة للحياة وتحذيرات الرسائل القصيرة في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية.

حول Turkcell

Turkcell هي شركة تشغيل رقمية مقرها في تركيا، تخدم عملاءها من خلال مجموعة فريدة من الخدمات الرقمية إلى جانب خدمات الصوت والرسائل والبيانات وخدمات IPTV على شبكاتها المتنقلة والثابتة. تعمل شركات Turkcell Group في 4 دول – تركيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وشمال قبرص. أطلقت شركة Turkcell خدمات LTE في موطنها الأصلي في الأول من أبريل 2016، مستخدمة تقنيات LTE-Advanced و3 تقنيات تجميع شركات الاتصالات في 81 مدينة. تقدم Turkcell سرعة إنترنت تصل إلى 10 جيجابيت في الثانية عبر الألياف من خلال خدمات FTTH. أعلنت Turkcell Group عن إيرادات بقيمة 26.0 مليار ليرة تركية جديدة في الربع الثالث من عام 2023 بإجمالي أصول بقيمة 149.2 مليار ليرة تركية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. تم إدراجها في بورصتي نيويورك وBIST منذ يوليو 2000، وهي الشركة الوحيدة ذات الإدراج المزدوج في تركيا. اقرأ المزيد على .

حول Lynk

Lynk هو نظام للهاتف المحمول عبر الأقمار الصناعية ومثبت ومرخص تجاريًا وحاصل على براءة اختراع. اليوم، يسمح Lynk للمشتركين التجاريين بإرسال واستقبال الرسائل القصيرة من وإلى الفضاء عبر الأجهزة المحمولة القياسية غير المعدلة. تم اختبار خدمة Lynk وإثباتها في جميع القارات السبع، ولديها موافقات تنظيمية في 30 دولة على الأقل ويتم نشرها حاليًا تجاريًا بناءً على أكثر من 35 عقدًا من عقود الخدمات التجارية التي تغطي حوالي 50 دولة. يوفر Lynk حاليًا تنبيهات البث الخلوي (الطوارئ)، والرسائل النصية القصيرة (SMS) ثنائية الاتجاه، ويعتزم إطلاق خدمات النطاق الترددي العريض الصوتية والمتنقلة في المستقبل. من خلال الشراكة مع Lynk، يفتح مشغل شبكة الهاتف المحمول الباب أمام إيرادات جديدة في الأسواق غير المستغلة، ويمنح المشتركين راحة البال من خلال الاتصال في كل مكان، ويوفر مسارًا محتملًا للازدهار الاقتصادي للمليارات. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.