شركة PUMA ستصبح المورد الجديد لأطقم فريق RB Leipzig

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقعت شركة المستلزمات الرياضية PUMA شراكة طويلة الأمد مع نادي RB Leipzig الألماني لكرة القدم، على أن تحمل مهمة تجهيز كل فرق الرجال والسيدات والشباب اعتبارًا من موسم 2024/25 فصاعدًا.

عقب انطلاقة النادي السريعة من الدرجة الخامسة في عالم كرة القدم الألمانية إلى الدرجة الأولى، أصبح نادي RB Leipzig كنسمة هواء عليل في الدوري الألماني، فقد تمكّن من التأهل لدوري أبطال أوروبا ست مرات. كما فاز النادي بكأس ألمانيا مرتين وكأس السوبر الألماني مرة واحدة، ناهيك عن صعود فريق السيدات إلى الدوري الألماني في عام 2023.

صرح Arne Freundt، المدير التنفيذي لشركة PUMA، قائلاً: "لقد صنع فريق RB Leipzig التابع لمجموعة Red Bulls اسمًا لنفسه في فترة قصيرة للغاية، ليس على صعيد ألمانيا فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضًا". "ونحن نتطلع إلى معايشة العديد من اللحظات الرائعة في عالم كرة القدم، ويحدونا بالغ السعادة إزاء مشاركتنا الفريق هذه الرحلة الناجحة في الأعوام القادمة."

بصرف النظر عن توفير الأطقم للفرق المختلفة، حصلت شركة PUMA أيضًا على حقوق متشعبة، تتضمن الرعاية والترويج وإعلان يوم المباراة في Red Bull Arena وأكاديمية RB Leipzig لكرة القدم، فضلاً عن عمليات التنشيط الرقمي. علاوةً على ذلك، ستجهز شركة PUMA فريق RB Leipzig للرياضات الإلكترونية.

صرح Johann Plenge، المدير الإداري لنادي RB Leipzig، قائلاً: "يعترينا بالغ السعادة تجاه عقد شراكة طويلة الأمد مع هذه الشركة الشهيرة، إذ إن هذه الشراكة مع شركة PUMA تعد خطوة كبيرة ومهمة على طريق تطوير نادي RB Leipzig". "لن تقتصر جهودنا على الارتواء من خبرة PUMA المتميزة وتجهيز فرقنا لتحقيق أكبر نجاح ممكن، بل سنعمل أيضًا على مشروعات مختلفة معًا وندفع عجلة الابتكار في كرة القدم. فشركة PUMA شركة فتية وديناميكية وسريعة، لذا فهي متوافقة تمامًا مع قيم نادي RB-Leipzig ومعتقداته."

PUMA

تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق الأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار 75 عامًا، ساهمت شركة PUMA في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.

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