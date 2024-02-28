شركة PUMA ستصبح المورد الجديد لأطقم فريق RB Leipzig

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقعت شركة المستلزمات الرياضية PUMA شراكة طويلة الأمد مع نادي RB Leipzig الألماني لكرة القدم، على أن تحمل مهمة تجهيز كل فرق الرجال والسيدات والشباب اعتبارًا من موسم 2024/25 فصاعدًا.
عقب انطلاقة النادي السريعة من الدرجة الخامسة في عالم كرة القدم الألمانية إلى الدرجة الأولى، أصبح نادي RB Leipzig كنسمة هواء عليل في الدوري الألماني، فقد تمكّن من التأهل لدوري أبطال أوروبا ست مرات. كما فاز النادي بكأس ألمانيا مرتين وكأس السوبر الألماني مرة واحدة، ناهيك عن صعود فريق السيدات إلى الدوري الألماني في عام 2023.
صرح Arne Freundt، المدير التنفيذي لشركة PUMA، قائلاً: "لقد صنع فريق RB Leipzig التابع لمجموعة Red Bulls اسمًا لنفسه في فترة قصيرة للغاية، ليس على صعيد ألمانيا فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضًا". "ونحن نتطلع إلى معايشة العديد من اللحظات الرائعة في عالم كرة القدم، ويحدونا بالغ السعادة إزاء مشاركتنا الفريق هذه الرحلة الناجحة في الأعوام القادمة."
بصرف النظر عن توفير الأطقم للفرق المختلفة، حصلت شركة PUMA أيضًا على حقوق متشعبة، تتضمن الرعاية والترويج وإعلان يوم المباراة في Red Bull Arena وأكاديمية RB Leipzig لكرة القدم، فضلاً عن عمليات التنشيط الرقمي. علاوةً على ذلك، ستجهز شركة PUMA فريق RB Leipzig للرياضات الإلكترونية.
صرح Johann Plenge، المدير الإداري لنادي RB Leipzig، قائلاً: "يعترينا بالغ السعادة تجاه عقد شراكة طويلة الأمد مع هذه الشركة الشهيرة، إذ إن هذه الشراكة مع شركة PUMA تعد خطوة كبيرة ومهمة على طريق تطوير نادي RB Leipzig". "لن تقتصر جهودنا على الارتواء من خبرة PUMA المتميزة وتجهيز فرقنا لتحقيق أكبر نجاح ممكن، بل سنعمل أيضًا على مشروعات مختلفة معًا وندفع عجلة الابتكار في كرة القدم. فشركة PUMA شركة فتية وديناميكية وسريعة، لذا فهي متوافقة تمامًا مع قيم نادي RB-Leipzig ومعتقداته."
PUMA
تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق الأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار 75 عامًا، ساهمت شركة PUMA في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.
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