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تعلن Beigene عن النتائج المالية وتحديثات الأعمال للربع الرابع والعام الكامل لعام 2023

2/28/2024 2:29:20 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .BeiGene, Ltd (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز:BGNE وبورصة هونج كونج تحت الرمز: 06160؛ ,بورصة سنغافورة‏ تحت الرمز: 688235)، وهي شركة عالمية لعلم الأورام، اليوم توسعها العالمي المستمر، ونمو الإيرادات العالمي والأمريكي السريع، وإستراتيجية البحث والتطوير المبتكرة مع عرض نتائج الربع الرابع وعام 2023 بأكمله وأبرز الأعمال.

قال John V. Oyler، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة BeiGene: "حققنا في BeiGene تقدمًا كبيرًا في الربع الرابع وعام 2023 بأكمله نحو هدفنا المتمثل في أن نصبح مبتكرين مؤثرين في علم الأورام من الجيل التالي. لقد عززنا ريادتنا في مجال أمراض الدم من خلال النجاح المستمر لإطلاق عقار بروكينسا العالمي، بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا". "مكنتنا أبحاثنا وتطويرنا وتصنيعنا المتميز من حيث التكلفة من بناء واحدة من أكبر خطوط تصنيع عقارات الأورام وأكثرها تطورًا في هذه الصناعة. نحن نتطلع إلى عام تحويلي لشركة BeiGene حيث نواصل تقديم التميز التشغيلي مدفوعًا بالنمو المتميز في الإيرادات عبر المناطق الجغرافية الجديدة والحالية".

النقاط الرئيسية للأعمال وخطوط الإمدادات

  • بلغت إيرادات المنتجات لهذا الربع 630.5 مليون دولار أمريكي، وللعام بأكمله 2.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة 86% و75% عن إجمالي العام السابق؛
  • أدت الإدارة المنضبطة لنمو نفقات التشغيل إلى انخفاض خسائر التشغيل بنسبة 18% و33% على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً و28% و47% على أساس معدل لربع السنة والعام بأكمله؛
  • تم ترسيخ مكانة بروكينسا كمثبط BTK المفضل مع موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على تحديث الملصق ليشمل نتائج البقاء على قيد الحياة الخالية من التقدم (PFS) في متابعة متوسطة تبلغ 29.6 شهرًا من تجربة المرحلة 3 ALPINE التي تقارن بروكينسا مع IMBRUVICA‏® (إبروتينيب) في المرضى الذين عولجوا سابقًا والذين يعانون من سرطان الدم الليمفاوي المزمن المنتكس أو المقاوم؛
  • التسمية العالمية الموسعة لبروكينسا بموافقة المفوضية الأوروبية لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من سرطان الغدد الليمفاوية الجريبي المنتكس أو المقاوم الذين تلقوا علاجين منهجيين سابقين على الأقل، مما يجعله أول مثبط BTK معتمد على الإطلاق في هذا المؤشر ومثبط BTK ذا التصنيف الأوسع في تلك الفئة؛
  • ظهرت الريادة في مجال أمراض الدم وقوة خط إنتاج الشركة من خلال 25 ملخصًا تم تقديمها في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لأمراض الدم (ASH) في ديسمبر، بما في ذلك:
    • نتائج محدثة من تجربة ALPINE تظهر تفوقًا مستدامًا في ما يتعلق بفترة الحياة الخالية من التقدم في متوسط متابعة 39 شهرًا لعقار بروكينسا مقارنة مع إمبروفيكا لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان الدم الليمفاوي المزمن المنتكس أو المقاوم؛
    • بيانات المرحلة 1/2 من تجربة سونروتوكلاكس التي تثبت السلامة والتحمل بالاشتراك مع بروكينسا مع استجابات عميقة ودائمة في علاج مرضى سرطان الدم الليمفاوي المزمن الذين لم يسبق لهم تلقي العلاج؛ ونشاط واعد لعامل واحد في المرضى الذين يعانون من سرطان الغدد الليمفاوية في المنطقة الهامشية المقاوم أو المنتكس؛ وفعالية وسلامة واعدة بالاشتراك مع الديكساميثازون في المايلوما المتعددة (MM) مع t(11,14)؛
    • تُظهر البيانات البشرية الأولى لـ BTK CDAC BGB-16673 استجابات سريرية ملحوظة وملامح أمان مقبولة لدى المرضى الذين تم علاجهم بشكل كبير والذين يعانون من أورام خبيثة في الخلايا B، بما في ذلك المرضى الذين يعانون من مرض مقاوم لـ BTKi.
  • توسيع التأثير العالمي للأجسام المضادة لـ PD -1 TEVIMBRA® (تيسليزوماب) مع رأي إيجابي من مجلس المنتجات الطبية ذات الاستخدام البشري (CHMP) التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية (EMA) التي توصي بالموافقة كعلاج للحالات غير الصغيرة لسرطان خلايا الرئة (NSCLC) عبر ثلاثة مؤشرات، وقبول وكالة الأدوية الأوروبية لتقديم علاج للمرضى البالغين المصابين بسرطان الخلايا الحرشفية المريئي من الخط الأول (ESCC)، والمراجعات التنظيمية الجارية في 10 أسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا؛
  • إستراتيجية بحث وتطوير مبتكرة متقدمة من خلال إدخال خمسة كيانات جزيئية جديدة (NMEs) إلى العيادة في عام 2023، بما في ذلك مثبط CDK4 الأفضل في فئته BGB-43395.

أبرز النتائج المالية للربع الرابع وسنة 2023 بالكامل

إيرادات الربع الرابع وسنة 2023 بالكامل بلغت 634.4 مليون دولار و2.5 مليار دولار على التوالي، مقارنة بـ 380.1 مليون دولار و1.4 مليار دولار في فترات السنوات السابقة. تُعزى الزيادة في إجمالي الإيرادات في ربع السنة مقارنة بالعام السابق في المقام الأول إلى نمو مبيعات المنتجات في الأسواق الرئيسية للشركة. بالنسبة للربع الرابع وعام 2023 بأكمله، كانت الولايات المتحدة أكبر سوق حصلت الشركة على إيرادات منه، حيث بلغت الإيرادات 313.2 مليون دولار و1.1 مليار دولار، على التوالي، مقارنة بـ 155.4 مليون دولار و502.6 مليون دولار في فترات السنوات السابقة. تتوقع الشركة أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2024 مع استمرار نمو مبيعات الولايات المتحدة من بروكينسا.

ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر،

اثنا عشر شهرًا تنتهي في 31 ديسمبر،

(بالآلاف، باستثناء مبالغ السهم)

2023

2022

2023

2022

صافي إيرادات المنتج

$

630,526

$

339,022

$

2,189,852

$

1,254,612

صافي الإيرادات من التعاون

$

3,883

$

41,073

$

268,927

$

161,309

إجمالي الإيرادات

$

634,409

$

380,095

$

2,458,779

$

1,415,921

الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا من العمليات

$

(383,795)

$

(468,622)

$

(1,207,736)

$

(1,789,665)

الخسارة المعدلة من العمليات*

$

(267,224)

$

(372,480)

$

(752,473)

$

(1,420,225)

* للحصول على شرح لاستخدامنا للتدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، راجع قسم "استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" لاحقًا في هذا البيان الصحفي ولمطابقة كل تدبير مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع أكثر تدابير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً القابلة للمقارنة، انظر الجدول في نهاية هذا البيان الصحفي.

بلغ إجمالي إيرادات المنتج 630.5 مليون دولار و2.2 مليار دولار للربع الرابع وسنة 2023 بأكملها، على التوالي، مقارنة بـ 339.0 مليون دولار و1.3 مليار دولار في فترات السنوات السابقة، وتشمل:

  • بلغت المبيعات العالمية لعقار بروكينسا 413.0 مليون دولار أمريكي و1.3 مليار دولار أمريكي للربع الرابع وعام 2023 بأكمله، على التوالي، مقارنة بـ 176.1 مليون دولار أمريكي و564.7 مليون دولار أمريكي في فترتي العام السابق؛
  • بلغت مبيعات تيسليزوماب 128.0 مليون دولار أمريكي و536.6 مليون دولار أمريكي للربع الرابع وعام 2023 بأكمله، على التوالي، مقارنة بـ 102.2 مليون دولار أمريكي و422.9 مليون دولار أمريكي في فترتي العام السابق؛
  • بلغت مبيعات منتجات Amgen المرخصة 51.1 مليون دولار و188.3 مليون دولار للربع الرابع وسنة 2023 بأكملها على التوالي، مقارنة بـ 27.7 مليون دولار و114.6 مليون دولار في فترات السنوات السابقة.

بلغ الهامش الإجمالي كنسبة مئوية من مبيعات المنتجات العالمية للربع الرابع وعام 2023 بأكملها 83.2% و82.7% على التوالي، مقارنة بـ 78.3% و77.2% في فترات السنوات السابقة. زادت نسبة الهامش الإجمالي في كل من الربع السنوي والفترة السنوية بسبب مزيج مبيعات المنتجات الأعلى نسبيًا من بروكينسا العالمية مقارنة بالمنتجات الأخرى في محفظتنا ومقارنتها بالمنتجات ذات الهامش المنخفض في المنتجات المرخصة، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف لكل وحدة لكل من بروكينسا وتيسليزوماب.

نفقات التشغيل

يلخص الجدول التالي المصاريف التشغيلية للربع الرابع في 2023 و2022 على التوالي:

المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

(بالآلاف، باستثناء النسب المئوية)

الربع الرابع 2023

الربع الرابع 2022

% التغيير

الربع الرابع 2023

الربع الرابع 2022

% التغيير

البحث والتطوير

$

493,987

$

446,023

%11

$

437,383

$

404,186

%8

البيع العام والإداري

$

416,547

$

328,984

%27

$

361,435

$

275,648

%31

الاستهلاك(1)

$

1,838

$

188

%878

$

-

$

-

NM

إجمالي نفقات التشغيل

$

912,372

$

775,195

%18

$

798,818

$

679,834

%18

يلخص الجدول التالي نفقات التشغيل للعامين 2023 و2022 بالكامل على التوالي:

المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

(بالآلاف، باستثناء النسب المئوية)

السنة المالية 2023

السنة المالية 2022

% التغيير

السنة المالية 2023

السنة المالية 2022

% التغيير

البحث والتطوير

$

1,778,594

$

1,640,508

%8

$

1,558,960

$

1,474,919

%6

البيع العام والإداري

$

1,504,501

$

1,277,852

%18

$

1,284,689

$

1,077,977

%19

الاستهلاك (1)

$

3,500

$

751

%366

$

-

$

-

NM

إجمالي نفقات التشغيل

$

3,286,595

$

2,919,111

%13

$

2,843,649

$

2,552,896

%11

(1) يتعلق بالأصول غير الملموسة لحقوق توزيع منتجات BMS والتي تم استهلاكها بالكامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، عندما عادت الحقوق مرة أخرى إلى BMS بموجب شروط اتفاقية التسوية.

زادت نفقات البحث والتطوير للربع الرابع والعام 2023 بأكمله مقارنة بفترات العام السابق على كل من مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والأساس المعدل ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستثمار في منصات/طرق جديدة لتطوير برامج ما قبل السريرية في العيادة والبرامج السريرية المبكرة إلى مرحلة متأخرة. بلغ إجمالي الرسوم المسبقة المتعلقة بالبحث والتطوير الجاري للأصول المرخصة 31.8 مليون دولار و46.8 مليون دولار في الربع الرابع وعام 2023 بأكمله على التوالي، مقارنة بـ 48.7 مليون دولار و68.7 مليون دولار في فترات السنوات السابقة.

ارتفعت نفقات البيع العامة والإدارية للربع الرابع وعام 2023 بأكمله مقارنة بفترات السنة السابقة على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والمعدلة بسبب استمرار الاستثمار في الإطلاق التجاري العالمي لبروكينسا في المقام الأول في الولايات المتحدة وأوروبا.

صافي الخسارة

تحسن صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للربع الرابع والعام بأكمله 2023، مقارنة بفترات العام السابق، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الخسائر التشغيلية والمكاسب غير التشغيلية البالغة 362.9 مليون دولار أمريكي المتعلقة بتسوية التحكيم لـ BMS للعام 2023 بأكمله.

بالنسبة للربع الرابع من عام 2023، بلغ صافي خسارة السهم 0.27 دولار للسهم و3.53 دولارات لكل سهم إيداع أمريكي، مقارنة بـ 0.33 دولار للسهم و4.29 دولارات لكل سهم إيداع أمريكي في فترة السنة السابقة. بلغ صافي الخسارة لعام 2023 بأكمله 0.65 دولار للسهم الواحد و8.45 دولارات لكل سهم إيداع أمريكي، مقارنة بـ 1.49 دولار للسهم الواحد و19.43 دولارًا لكل سهم إيداع أمريكي في فترة العام السابق.

النقد وما يعادله والنقد المقيد

السنة المنتهية في 31 ديسمبر،

2023

2022

(بالآلاف)

النقد وما يعادله والنقد المقيد في بداية الفترة

$

3,875,037

$

4,382,887

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية

(1,157,453)

(1,496,619)

صافي النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية

60,004

1,077,123

صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل

416,478

(18,971)

الأثر الصافي لتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية

(8,082)

(69,383)

صافي النقص في النقد وما يعادله والنقد المقيد

(689,053)

(507,850)

النقد وما يعادله والنقد المقيد في نهاية الفترة

$

3,185,984

$

3,875,037

بلغ النقد المستخدم في العمليات في الربع الرابع وعام 2023 بالكامل 221.6 مليون دولار و1.2 مليار دولار على التوالي، مقارنة بـ 318.2 مليون دولار و1.5 مليار دولار في فترات السنوات السابقة، مدفوعًا بتحسين الرافعة المالية التشغيلية.

لمزيد من التفاصيل حول البيانات المالية لشركة BeiGene لعام 2023، يرجى الاطلاع على تقرير BeiGene السنوي في النموذج 10-K لعام 2023 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

برامج التقدم والتطوير التنظيمية

أبرز النقاط

  • تم تعزيز استخدام بروكينسا كمثبط BTK المفضل مع تحديث علامة التفوق PFS من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والموافقات لاستخدامه مع سرطان الغدد الليمفاوية الجريبي المنتكس أو المقاوم في أوروبا وكندا
  • الوصول العالمي الموسع لعقار تيفيمبرا مع تقديمات تنظيمية معلقة في 10 أسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا
  • تم تسجيل المرضى الأوائل في المرحلة الثالثة من التجربة العالمية لعقار سونروتوكلاكس في مسار العلاج الأول لسرطان الدم الليمفاوي المزمن ومجموعات التوسع مع إمكانية التسجيل لبروتون تيروزين كيناز (BTK) الذي يستهدف مركب تنشيط التحلل الكيميائي (CDAC)

الفئة

الأصل

المعالم الأخيرة

الموافقات التنظيمية

بروكينسا

  • تم استلام تحديث الملصق المعتمد من إدارة الغذاء والدواء لتضمين نتائج متفوقة في ما يتعلق بفترة الحياة الخالية من التقدم لدى المرضى البالغين الذين يعانون من سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL) وسرطان الغدد الليمفاوية الصغيرة (SLL) المقاوم أو المنتكس بناءً على نتائج المرحلة 3 من تجربة ALPINE
  • حصل على موافقة من المفوضية الأوروبية وترخيص من وزارة الصحة الكندية لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من سرطان الغدد الليمفاوية الجريبي المنتكس أو المقاوم بالاشتراك مع أوبيناتوزوماب الذين تلقوا مرحلتين سابقتين على الأقل من العلاج المنهجي
  • حصل على الموافقة التنظيمية في أربع أسواق إضافية لعلاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن المقاوم أو المنتكس للمرضى الذين لم يتلقوا علاجًا من قبل

تيفيمبرا

  • حصل على موافقة إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية (NMPA) كمسار أول للعلاج لدى المرضى الذين يعانون من سرطان الكبد غير القابل للاستئصال
  • حصل على موافقة من وكالة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) كمسار ثانٍ للعلاج لدى المرضى الذين يعانون من سرطان الخلايا الحرشفية المريئي المتقدم

التقديمات التنظيمية

تيسليزوماب

  • حصل على رأي إيجابي من مجلس المنتجات الطبية ذات الاستخدام البشري (CHMP) التابع لوكالة الأدوية الأوروبية يوصي بالموافقة عليه كعلاج لسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة عبر ثلاثة مؤشرات
  • حصل على قبول الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية لتقديم طلب ترخيص بيولوجي تكميلي لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة ذي المرحلة الواسعة غير المعالج سابقًا بالاشتراك مع العلاج الكيميائي
  • تم تلقي قبول الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية بشأن طلب الحصول على ترخيص البيولوجيا التكميلية للعلاج بالإضافة إلى العلاج الكيميائي القائم على البلاتين متبوعًا بالعلاج المساعد للمرضى البالغين الذين يعانون من المرحلة الثانية أو الثالثة لسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة القابل للاستئصال
  • حصل على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) لتقديمه للمرضى البالغين المصابين بسرطان الخلايا الحرشفية المريئي الذي يخضعون للمسار الأول من العلاج

الأنشطة السريرية

بروكينسا

  • تم الإعلان عن بيانات متابعة إيجابية من المرحلة الثالثة من دراسة ALPINE في سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL) وسرطان الغدد الليمفاوية الصغيرة (SLL) المقاوم أو المنتكس مقارنة مع إمبروفيكا في بيانات الجمعية الأمريكية لأمراض الدم والتي أظهرت فائدة مستدامة في ما يتعلق بفترة الحياة الخالية من التقدم
    ومعدلات منخفضة باستمرار لأحداث القلب والأوعية الدموية

تيسليزوماب

  • تم تسجيل المريض الأول في المرحلة الأولى من التجربة السريرية لتقييم الحقن تحت الجلد في مسار العلاج الأول للمرضى الذين يعانون من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة المتقدم أو النقيلي

سونروتوكلاكس
(BGB -11417)

  • منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسميات يتيمة للورم النقوي المتعدد (MM)، والجلوبيولين الضخم في الدم في والدنستروم (WM)، وسرطان الدم النخاعي الحاد (AML)، وسرطان الغدد الليمفاوية لخلايا الوشاح (MCL).
  • تم تسجيل أول مريض في تجربة محورية عالمية بالاشتراك مع BRUKINSA في المسار الأول لعلاج لسرطان الدم الليمفاوي المزمن
  • تم عرض البيانات في الجمعية الأمريكية لأمراض الدم مما يدل على التالي:
    • سونروتوكلاكس آمن ويمكن تحمله بالاقتران مع بروكينسا مع استجابات عميقة ودائمة في علاج لسرطان الدم الليمفاوي المزمن للمرضى الذين لم يتلقوا العلاج من قبل
    • البيانات المشجعة التي من المحتمل أن تجعله أول مثبط BCL2i معتمد في MM مع t(11,14)
    • نشاط واعد لعامل واحد لدى المرضى الذين يعانون من سرطان الغدد الليمفاوية في المنطقة الهامشية المنتكس أو المقاوم

BTK CDAC
(BGB -16673)

  • قدمت بيانات في الجمعية الأمريكية لأمراض الدم من دراسة مستمرة لأول مرة في الإنسان توضح الاستجابات السريرية الملحوظة وملامح سلامة مقبولة في المرضى الذين عولجوا بشكل كبير مع الأورام الخبيثة في الخلايا البائية، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من مرض BTKi المقاوم
  • تم تسجيل المرضى الأوائل في مجموعة التوسعة للمرضى المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية لخلايا الوشاح المنتكس أو المقاوم مع إمكانية التسجيل
  • تعيينات المسار السريع والعقاقير اليتيمة المستلمة من إدارة الغذاء والدواء من أجل سرطان الغدد الليمفاوية لخلايا الوشاح المنتكس أو المقاوم

Anti-LAG3
(LBL-0071)

  • بالشراكة مع Leads Biolabs، تم تسجيل المشارك الأول في دراسة المرحلة 2 كمسار العلاج الأول مع المرضى الذين يعانون من سرطان الخلايا الحرشفية المريئي المتقدم محليًا أو النقيلي غير القابل للجراحة بالاقتران مع تيسيليزوماب والعلاج الكيميائي

التطور المبكر

  • تم تسجيل أول مجموعتين بالكامل في التجارب السريرية للمرحلة الأولى لـ NME BGB-43395 (مثبط CDK4)

المراحل الرئيسية المتوقعة القادمة

أبرز النقاط

  • الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على بروكينسا بالاقتران مع أوبينوتوزوماب لعلاج رطان الغدد الليمفاوية الجريبي المنتكس أو المقاوم، مما يجعله مثبط BTK ذا التصنيف الأوسع في تلك الفئة؛
  • الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار تيسليزوماب كمسار العلاج الأول والثاني لمرض سرطان الخلايا الحرشفية المريئي، مما يدل على التوسع العالمي في محفظة الأورام الصلبة المبتكرة

الفئة

الأصل

المراحل الرئيسية المتوقعة

الموافقات التنظيمية المتوقعة

بروكينسا

  • الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالاقتران مع أوبينوتوزوماب لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من سرطان الغدد الليمفاوية الجريبي المنتكس أو المقاوم والذين تلقوا مسارين سابقين على الأقل من العلاج الجهازي في مارس 2024 وموافقة إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية في يونيو 2024

تيسليزوماب

  • الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمسار العلاج الثاني لمرض سرطان الخلايا الحرشفية المريئي في النصف الأول من عام 2024
  • الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمسار العلاج الأول لمرض مرض سرطان الخلايا الحرشفية المريئي غير القابل للاستئصال أو المتكرر أو المتقدم محليًا أو النقيلي مع هدف الحصول على موافقة قانون رسوم استخدام الأدوية الموصوفة طبيًا في يوليو 2024
  • الحصول على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية كمسار العلاج الأول لسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة النقيلي بالاقتران مع العلاج الكيميائي ومسار العلاج الثاني لسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة النقيلي كعلاج أحادي في النصف الأول من عام 2024
  • الحصول على موافقة الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة ذي المرحلة الواسعة غير المعالج سابقًا بالاقتران مع العلاج الكيميائي في الربع الثالث من عام 2024
  • الحصول على موافقة الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية كمسار العلاج الأول للسرطان المعدي أو المريئي غير القابل للجراحة أو المتقدم محليًا أو النقيلي في الربع الثاني من عام 2024

التقديمات التنظيمية المتوقعة

بروكينسا

  • تقديم طلب تطبيق دواء جديد تكميلي لتركيبة أقراص جديدة لدى وكالة الأدوية الأوروبية ووزارة الصحة الكندية في النصف الأول من عام 2024 وإدارة الغذاء والدواء في النصف الثاني من عام 2024.

تيسليزوماب

  • تقديم طلب تسويق في وكالة الأدوية والأجهزة الطبية في اليابان لمسار العلاج الأول والثاني لمرض سرطان الخلايا الحرشفية المريئي في النصف الأول من عام 2024
  • تقديم طلب إلى الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية ووكالة الأدوية الأوروبية لمسار العلاج الأول للسرطان المعدي المريئي/الموصل المعدي المريئي غير القابل للجراحة أو المتقدم محليًا أو النقيلي في الربع الأول من عام 2024

زانيداتاماب2

  • بالشراكة مع Jazz Pharmaceuticals وZymeworks، تقديم طلب ترخيص بيولوجي إلى الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية لعلاج سرطان القناة الصفراوية المضخم HER2 وغير القابل للجراحة والمتقدم أو النقيلي في النصف الثاني من عام 2024

الأنشطة السريرية المتوقعة

سونروتوكلاكس

  • إكمال التسجيل في تجربة عالمية للمرحلة الثانية لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية للخلية القشرية المنتكس أو المقاوم مع إمكانية التسجيل في الربع الثاني من عام 2024

Ociperlimab
(Anti-TIGIT)

  • إكمال التسجيل في المرحلة 3 من تجربة AdvanTIG-302 في المسار الأول لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة في الربع الأول من عام 2024

Tarlatamab3
(مشغل الخلايا التائية ثنائية الخصوصية DLL3 × CD3)

  • بالشراكة مع Amgen، بدأ التسجيل في الصين في تجربة عالمية للمرحلة 3 في سرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة محدود المرحلة في النصف الثاني من عام 2024

التطور المبكر

  • بدء التجارب الأولى على الإنسان لما لا يقل عن 10 تحفيزات كهربائية عصبية عضلية في عام 2024، بما في ذلك مثبط عموم KRAS، ومثبط MTA التعاوني PRMT5، ومزيل EGFR، ومثبط CDK2، وADCs، ومشغلات الخلايا المناعية ثنائية الخصوصية
  • بالشراكة مع Amgen 3، تسجيل أول مريض في الصين في دراسة المرحلة الأولى لسرطان البروستاتا النقيلي المقاوم للإخصاء لعقار زالوريتاميج (AMG 509، STEAP1 x CD3 XmAb® T-cell engagementarticle 4) في النصف الأول من عام 2024

1 بقيادتها للتعاون مع Biolabs؛ تتمتع BeiGene بحقوق تجارية باستثناء الصين

2 بقيادتها للتعاون مع Jazz/Zymeworks؛ تتمتع BeiGene بحقوق تجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) وأستراليا ونيوزيلندا

3 بقيادتها للتعاون مع Amgen؛ سيكون لدى BeiGene حقوق تجارية في الصين وعائدات متدرجة من رقم واحد على صافي المبيعات خارج الصين

4 XmAb® هي علامة تجارية مسجلة لشركة .Xencor, Inc

عمليات التصنيع

  • اقتربنا من الانتهاء من إنشاء منشأة أمريكية رائدة لتصنيع المواد البيولوجية والبحث والتطوير السريري بقيمة 800 مليون دولار في مجمع برينستون ويست للابتكار في هوبويل بولاية نيوجيرسي، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في يوليو 2024؛ تحتوي المنشأة على أكثر من مليون قدم مربعة من إجمالي العقارات القابلة للتطوير، مما يسمح بالتوسع المستقبلي؛
  • الانتهاء من البناء في الحرم الجامعي الجديد لتصنيع الجزيئات الصغيرة في سوتشو، بالصين. أضافت المرحلة الأولى من البناء أكثر من 559000 قدم مربعة ووسعت القدرة الإنتاجية إلى 1 مليار وحدة على شكل جرعة صلبة سنويًا؛
  • تم الانتهاء من بناء منشأة إنتاج لاقتران الأجسام المضادة بالأدوية بمساحة 250,000 قدم مربعة وإمكانات إنتاج سريرية بيولوجية إضافية بمساحة 170,000 قدم مربعة في منشأتنا البيولوجية المتطورة في قوانغتشو، بالصين، مما يرفع السعة الإجمالية إلى 65,000 لتر.

تطورات الشركة

  • حصلت على ترخيص عالمي حصري لمثبط CDK2 المتمايز من شركة .Ensem Therapeutics, Inc، مما يكمل خط التطوير المبكر للشركة في مجال سرطان الثدي والأورام الصلبة الأخرى.

الملخص المالي

تحديد بيانات الميزانية العمومية الموحدة المكثفة (مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة)

(المبالغ بآلاف الدولارات الأمريكية)

اعتبارًا من

31 ديسمبر،

31 ديسمبر،

2023

2022

(مدققة)

الأصول:

النقد وما يعادله والنقد المقيد والاستثمارات قصيرة الأجل

$

3,188,584

$

4,540,288

صافي حسابات القبض

358,027

173,168

صافي المخزونات

416,122

282,346

صافي العقارات والمصنع والمعدات

1,324,154

845,946

إجمالي الأصول

$

5,805,275

$

6,379,290

المطلوبات وحقوق المساهمين:

حسابات الدفع

$

315,111

$

294,781

المصروفات المستحقة والذمم الدائنة الأخرى

693,731

467,352

الإيراد المؤجل

300

255,887

مسؤولية تقاسم تكاليف البحث والتطوير

238,666

293,960

الدين

885,984

538,117

إجمالي الالتزامات

2,267,948

1,995,935

إجمالي حقوق المساهمين

$

3,537,327

$

4,383,355

بيانات العمليات الموحدة المكثفة (مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة)

(المبالغ بآلاف الدولارات الأمريكية، باستثناء الأسهم وأسهم الإيداع الأمريكية (ADSs) لكل سهم وبيانات سهم الإيداع الأمريكي)

ثلاثة أشهر منتهية

31 ديسمبر،

اثنا عشر شهرًا منتهية

31 ديسمبر،

2023

2022

2023

2022

(غير مدققة)

(مدققة)

الإيرادات

صافي إيرادات المنتج

$

630,526

$

339,022

$

2,189,852

$

1,254,612

إيرادات التعاون

3,883

41,073

268,927

161,309

إجمالي الإيرادات

634,409

380,095

2,458,779

1,415,921

تكلفة المبيعات - المنتجات

105,832

73,522

379,920

286,475

الربح الكلي

528,577

306,573

2,078,859

1,129,446

نفقات التشغيل

البحث والتطوير

493,987

446,023

1,778,594

1,640,508

البيع العام والإداري

416,547

328,984

1,504,501

1,277,852

استهلاك الأصول غير الملموسة

1,838

188

3,500

751

إجمالي نفقات التشغيل

912,372

775,195

3,286,595

2,919,111

الخسارة من العمليات

(383,795)

(468,622)

(1,207,736)

(1,789,665)

صافي إيرادات الفوائد

16,274

18,219

74,009

52,480

صافي الإيرادات (مصروفات) الأخرى

16,749

19,438

307,891

(223,852)

الخسارة قبل ضرائب الدخل

(350,772)

(430,965)

(825,836)

(1,961,037)

مصروفات ضريبة الدخل

16,781

14,370

55,872

42,778

صافي الخسارة

(367,553)

(445,335)

(881,708)

(2,003,815)

صافي الخسارة لكل سهم

$

(0.27)

$

(0.33)

$

(0.65)

$

(1.49)

المتوسط المرجح للأسهم القائمة - الأساسية والمخففة

1,353,005,058

1,348,916,108

1,357,034,547

1,340,729,572

صافي الخسارة لكل سهم إيداع أمريكي ("ADS")

$

(3.53)

$

(4.29)

$

(8.45)

$

(19.43)

المتوسط المرجح لأسهم الإيداع الأمريكية القائمة - الأساسية والمخففة

104,077,312

103,762,778

104,387,273

103,133,044

ملاحظة بشأن استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

توفر BeiGene بعض التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، بما في ذلك نفقات التشغيل المعدلة وخسائر التشغيل المعدلة وبعض بنود بيان الدخل الأخرى غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، والتي تتضمن كل منها تعديلات على أرقام مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. تهدف هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى توفير معلومات إضافية عن الأداء التشغيلي لشركة BeiGene. لا تشمل التعديلات على أرقام المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا لشركة BeiGene، حسب الاقتضاء، البنود غير النقدية مثل التعويض القائم على الأسهم والإهلاك والاستهلاك. يمكن أيضًا تضمين بعض العناصر الخاصة الأخرى أو الأحداث الموضوعية في التسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بشكل دوري عندما يكون حجمها كبيرًا خلال الفترات المتكبدة. تحتفظ BeiGene بسياسة راسخة غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتي توجه تحديد التكاليف التي سيتم استبعادها في التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والبروتوكولات والضوابط والموافقة ذات الصلة في ما يتعلق باستخدام هذه التدابير. تعتقد BeiGene أن هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، عند النظر إليها مع أرقام مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، يمكن أن تعزز الفهم العام للأداء التشغيلي لشركة BeiGene. يتم تضمين التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقصد تزويد المستثمرين بفهم أكثر اكتمالاً للنتائج والاتجاهات المالية التاريخية والمتوقعة للشركة وتسهيل المقارنات بين الفترات وفي ما يتعلق بالمعلومات المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هي من بين المؤشرات التي تستخدمها إدارة BeiGene لأغراض التخطيط والتنبؤ وقياس أداء الشركة. يجب النظر في هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بالإضافة إلى التدابير المالية المحسوبة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وليس كبديل عنها أو أعلى منها. يمكن حساب التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا التي تستخدمها الشركة بشكل مختلف عن التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا التي تستخدمها الشركات الأخرى، وبالتالي قد لا تكون قابلة للمقارنة معها.

التوفيق بين التدابير المختارة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

(بالآلاف، باستثناء مبالغ السهم)

(غير مدققة)

ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر،

اثنا عشر شهرًا تنتهي في 31 ديسمبر،

2023

2022

2023

2022

مطابقة مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع تكلفة المبيعات المعدلة - المنتجات:

تكلفة المبيعات وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا - المنتجات

$

105,832

$

73,522

$

379,920

$

286,475

أقل: الإهلاك

1,898

-

8,578

-

أقل: استهلاك الأصول غير الملموسة

1,119

781

3,739

3,225

التكلفة المعدلة للمبيعات - المنتجات

$

102,815

$

72,741

$

367,603

$

283,250

التوفيق بين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والبحث والتطوير المعدل:

البحث والتطوير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

$

493,987

$

446,023

$

1,778,594

$

1,640,508

أقل: مصاريف التعويض على أساس الأسهم

39,424

34,966

163,550

139,348

أقل: الإهلاك

17,180

6,871

56,084

26,241

البحث والتطوير المعدلان

$

437,383

$

404,186

$

1,558,960

$

1,474,919

مطابقة مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للمبيعات المعدلة العامة والإدارية:

مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والمتعلقة بالمبيعات العامة والإدارية

$

416,547

$

328,984

$

1,504,501

$

1,277,852

أقل: مصاريف التعويض على أساس الأسهم

53,328

43,160

204,038

163,814

أقل: الإهلاك

1,784

10,176

15,774

36,061

المبيعات المعدلة، العامة والإدارية

$

361,435

$

275,648

$

1,284,689

$

1,077,977

مطابقة مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع نفقات التشغيل المعدلة

نفقات التشغيل المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

912,372

775,195

3,286,595

2,919,111

أقل: مصاريف التعويض على أساس الأسهم

92,752

78,126

367,588

303,162

أقل: الإهلاك

18,964

17,047

71,858

62,302

أقل: استهلاك الأصول غير الملموسة

1,838

188

3,500

751

نفقات التشغيل المعدلة

$

798,818

$

679,834

$

2,843,649

$

2,552,896

مطابقة مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع الخسارة المعدلة من العمليات:

الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا من العمليات

$

(383,795)

$

(468,622)

$

(1,207,736)

$

(1,789,665)

بالإضافة إلى: مصاريف التعويض على أساس الأسهم

92,752

78,126

367,588

303,162

بالإضافة إلى: الإهلاك

20,862

17,047

80,436

62,302

بالإضافة إلى: استهلاك الأصول غير الملموسة

2,957

969

7,239

3,976

الخسارة المعدلة من العمليات

$

(267,224)

$

(372,480)

$

(752,473)

$

(1,420,225)

ترجى ملاحظة أن الأرقام الواردة أعلاه قد لا يكون مجموعها دقيقًا بسبب التقريب

حول BeiGene

BeiGene هي شركة عالمية متخصصة في علاج الأورام تعمل على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة تكون ميسورة التكلفة ومتاحة لمرضى السرطان في جميع أنحاء العالم. من خلال محفظة واسعة، نقوم بتسريع تطوير خط إنتاجنا المتنوع من العلاجات الجديدة من خلال قدراتنا الداخلية وتعاوننا. نحن ملتزمون بتحسين الوصول إلى الأدوية بشكل جذري لعدد أكبر بكثير من المرضى الذين يحتاجون إليها. يمتد فريقنا العالمي المتنامي الذي يضم أكثر من 10,000 زميل في خمس قارات، مع مكاتب إدارية في بازل وبكين وكامبريدج بالولايات المتحدة. لمعرفة المزيد عن BeiGene، ترجى زيارة ومتابعتنا على LinkedIn وX (المعروف سابقًا باسم Twitter).

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995 وقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتقدم BeiGene نحو أن تصبح شركة مبتكرة ومؤثرة في علم الأورام من الجيل التالي؛ ومستقبل خط إنتاج BeiGene لعلاجات الأورام؛ وقدرة BeiGene على زيادة الإيرادات عبر المناطق الجغرافية الجديدة والحالية، لا سيما في الولايات المتحدة؛ والقدرات المتوقعة وتواريخ الانتهاء لمرافق التصنيع التابعة للشركة قيد الإنشاء وإمكانية زيادة هذه المرافق لقدرات التصنيع؛ والموافقات التنظيمية المتوقعة من BeiGene وتقديمها وأنشطتها السريرية؛ وخطط BeiGene والتزاماتها وتطلعاتها وأهدافها تحت عنوان "حول BeiGene". قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المشار إليها في البيانات التطلعية نتيجة لعوامل مهمة مختلفة، بما في ذلك قدرة BeiGene على إثبات فعالية وسلامة الأدوية المرشحة لها؛ والنتائج السريرية للأدوية المرشحة، والتي قد لا تدعم المزيد من التطوير أو الموافقة على التسويق؛ وإجراءات الهيئات التنظيمية، والتي قد تؤثر على بدء وتوقيت وتقدم التجارب السريرية والموافقة على التسويق؛ وقدرة BeiGene على تحقيق النجاح التجاري للأدوية المسوقة والأدوية المرشحة، وفي حالة الموافقة عليها؛ قدرة BeiGene على الحصول على حماية الملكية الفكرية لأدويتها وتقنياتها والحفاظ عليها؛ واعتماد BeiGene على أطراف ثالثة لإجراء تطوير الأدوية وتصنيعها وتسويقها وخدمات أخرى؛ وخبرة BeiGene المحدودة في الحصول على الموافقات التنظيمية وتسويق المنتجات الصيدلانية وقدرة BeiGene على الحصول على تمويل إضافي للعمليات واستكمال تطوير مرشحيها للأدوية وتحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وتمت مناقشة تلك المخاطر بشكل أكثر تفصيلاً في القسم المعنون "عوامل الخطر" في أحدث تقرير سنوي لشركة BeiGene بشأن النموذج 10-K، بالإضافة إلى مناقشات المخاطر المحتملة والشكوك والعوامل المهمة الأخرى في إيداعات BeiGene اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتعهد BeiGene بتحديث هذه المعلومات ما لم يقتض القانون ذلك.

IMBRUVICA® هي علامة تجارية مسجلة لشركة .Pharmacyclics LLC

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.


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