EVIS 2024 تستعرض مستقبل النقل الكهربائي مع راعي بلاتيني - لوسيد موتورز

MENAFN - AETOSWire) يفخر معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS 2024 بالإعلان عن النسخة الثالثة منه، والذي سيعقد من 20 إلى 22 مايو 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC). وبصفتها الراعي البلاتيني لهذا العام، تؤكد لوسيد موتورز على دورها ومساهمتها الهامة في تطوير السيارات الكهربائية وخيارات النقل الصديقة للبيئة.

مع وجود أكثر من 150 عارضاً من الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا وفرنسا والصين وسلوفينيا والمغرب وإسبانيا، فإن EVIS 2024 تعد منصة ومركز للابتكار والتقدم في صناعة السيارات الكهربائية. تسلط هذه المشاركة الدولية المتنوعة الضوء على التزام العالم بالتنقل الكهربائي والرؤية المشتركة لمستقبل نظيف وأكثر استدامة.

قال فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة "لوسيد" في الشرق الأوسط : "تتتمثل مهمة شركة لوسيد في الارتقاء بمستوى صناعة السيارات الكهربائية وتطويرها، وتشجيع الاعتماد على وسائل النقل المستدامة من خلال دمج التكنولوجيا الرائدة والتصميم الراقي والمرونة على الطريق. إن اعتماد السيارات الكهربائية ليس مجرد توجه سائد، بل هو خطوة استراتيجية. ولا شك أن معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS 2024 يمثل منصة استثنائية تتيح لنا توحيد مساعي القطاعين العام والخاص من أجل قيادة مستقبل التنقل الكهربائي في المنطقة."

ويعد الشرق الأوسط في طليعة ثورة التنقل الكهربائي، حيث تشهد دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر وعمان والكويت والبحرين تغيراً كبيراً في توجهات المستهلكين نحو السيارات الكهربائية. يدفع الوعي البيئي والتطور التكنولوجي والحوافز الاقتصادية المستهلكين إلى اعتماد السيارات الكهربائية بشكل متزايد، كما يظهر ذلك في معدلات الوعي العالية والرغبة القوية في الانتقال من محركات الاحتراق التقليدية إلى بدائل كهربائية أكثر نظافة وكفاءة.

على الرغم من التحديات مثل البنية التحتية للشحن والتكاليف الأولية، فإن الجهود المشتركة للحكومات وشركات تصنيع السيارات والمستهلكين تدفع المنطقة نحو مستقبل مستدام. يسلط هذا التحول الجذري الضوء ليس فقط على قبول السيارات الكهربائية المتزايد، بل يؤكد أيضاً الحاجة الملحة للاستثمار المستمر في التعليم والبنية التحتية والحوافز السياسية لتسريع الاعتماد وضمان انتقال سلس إلى التنقل الكهربائي في الشرق الأوسط.

وفقاً للمهندس ناصر علي البحري، المدير العام لـ نيرفانا للمعارض والمؤتمرات : "انضم إلينا في EVIS 2024 لرؤية مستقبل التنقل الكهربائي عن قرب. مع لوسيد موتورز والتي عززت حضورها كراعي بلاتيني لدينا، تعد هذه الفعالية عرضاً لأحدث الابتكارات ومنتدى للمناقشات والحوار حول التحول المستدام في مجال النقل. لا تفوتوا هذه الفرصة لتكونوا جزءاً من التغيير".

EVIS هي منصة عالمية رائدة مكرسة لتعزيز المركبات الكهربائية والنقل المستدام. من خلال جمع قادة الفكر والمبتكرين، تعزز EVIS المناقشات والتعاونات التي تدفع بهذه الصناعة للأمام.