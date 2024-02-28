EVIS 2024 تستعرض مستقبل النقل الكهربائي مع راعي بلاتيني - لوسيد موتورز

(MENAFN
- AETOSWire) يفخر معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS 2024 بالإعلان عن النسخة الثالثة منه، والذي سيعقد من 20 إلى 22 مايو 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC). وبصفتها الراعي البلاتيني لهذا العام، تؤكد لوسيد موتورز على دورها ومساهمتها الهامة في تطوير السيارات الكهربائية وخيارات النقل الصديقة للبيئة.
مع وجود أكثر من 150 عارضاً من الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا وفرنسا والصين وسلوفينيا والمغرب وإسبانيا، فإن EVIS 2024 تعد منصة ومركز للابتكار والتقدم في صناعة السيارات الكهربائية. تسلط هذه المشاركة الدولية المتنوعة الضوء على التزام العالم بالتنقل الكهربائي والرؤية المشتركة لمستقبل نظيف وأكثر استدامة.
قال فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة "لوسيد" في الشرق الأوسط : "تتتمثل مهمة شركة لوسيد في الارتقاء بمستوى صناعة السيارات الكهربائية وتطويرها، وتشجيع الاعتماد على وسائل النقل المستدامة من خلال دمج التكنولوجيا الرائدة والتصميم الراقي والمرونة على الطريق. إن اعتماد السيارات الكهربائية ليس مجرد توجه سائد، بل هو خطوة استراتيجية. ولا شك أن معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS 2024 يمثل منصة استثنائية تتيح لنا توحيد مساعي القطاعين العام والخاص من أجل قيادة مستقبل التنقل الكهربائي في المنطقة."
ويعد الشرق الأوسط في طليعة ثورة التنقل الكهربائي، حيث تشهد دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر وعمان والكويت والبحرين تغيراً كبيراً في توجهات المستهلكين نحو السيارات الكهربائية. يدفع الوعي البيئي والتطور التكنولوجي والحوافز الاقتصادية المستهلكين إلى اعتماد السيارات الكهربائية بشكل متزايد، كما يظهر ذلك في معدلات الوعي العالية والرغبة القوية في الانتقال من محركات الاحتراق التقليدية إلى بدائل كهربائية أكثر نظافة وكفاءة.
على الرغم من التحديات مثل البنية التحتية للشحن والتكاليف الأولية، فإن الجهود المشتركة للحكومات وشركات تصنيع السيارات والمستهلكين تدفع المنطقة نحو مستقبل مستدام. يسلط هذا التحول الجذري الضوء ليس فقط على قبول السيارات الكهربائية المتزايد، بل يؤكد أيضاً الحاجة الملحة للاستثمار المستمر في التعليم والبنية التحتية والحوافز السياسية لتسريع الاعتماد وضمان انتقال سلس إلى التنقل الكهربائي في الشرق الأوسط.
وفقاً للمهندس ناصر علي البحري، المدير العام لـ نيرفانا للمعارض والمؤتمرات : "انضم إلينا في EVIS 2024 لرؤية مستقبل التنقل الكهربائي عن قرب. مع لوسيد موتورز والتي عززت حضورها كراعي بلاتيني لدينا، تعد هذه الفعالية عرضاً لأحدث الابتكارات ومنتدى للمناقشات والحوار حول التحول المستدام في مجال النقل. لا تفوتوا هذه الفرصة لتكونوا جزءاً من التغيير".
EVIS هي منصة عالمية رائدة مكرسة لتعزيز المركبات الكهربائية والنقل المستدام. من خلال جمع قادة الفكر والمبتكرين، تعزز EVIS المناقشات والتعاونات التي تدفع بهذه الصناعة للأمام.
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