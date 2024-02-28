أكاديمية إل جي تربط النظرية بالتدريب العملي لمهندسي المستقبل

MENAFN - AETOSWire) أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس، واحدة من العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، برنامج تدريب مبتكر في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في أكاديمية إل جي الموجودة في جبل علي، دبي. البرنامج التدريبي مصمم خصيصاً لطلاب السنة الأخيرة في الهندسة المتخصصين في المجالات الميكانيكية والكهربائية ويهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة العملية والمهارات اللازمة للتميز في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

يقدم برنامج إل جي لتدريب التدفئة والتهوية وتكييف الهواء منهجاً شاملاً مصمماً لتزويد الطلاب بتجربة عملية في تصميم وتشغيل الأجهزة. ويغطي البرنامج الذي يمتد على مدى 21 ساعة مجموعة واسعة من المواضيع. أحد أبرز ميزات البرنامج هو مرونته حيث يتم التعرف على مجالات اهتمام الطلاب. وتقدم إل جي منهجاً قابلاً للتخصيص يمكن تعديله لتلبية متطلبات المشاركين الخاصة، سواء كان التركيز على مبادئ التصميم أو اكتساب خبرة عملية في تركيب وصيانة النظام.

تؤكد إل جي على التزامها بتنمية المواهب في قطاع الهندسة من خلال سد الفجوة بين الأكادمية والصناعة بتوفير المعرفة العملية والموارد للطلاب. وتهدف إل جي إلى تمكين الجيل القادم من المهندسين للمساهمة بشكل هادف في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. يقود البرنامج رئيس الهندسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا السيد أمجد أبو عليكا وقائد أكاديمية إل جي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للمنطقة الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا السيد هيمانت كومار شارما.

بدأ البرنامج في ديسمبر 2023 وحتى الآن قد أكمل دورات تدريبية مع جامعة الشارقة الأمريكية وجامعة أبوظبي. على مدار العام، سيستمر هذا البرنامج في المنطقة، بهدف تغطية المزيد من الجامعات. يمثل برنامج تدريب التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في إل جي فرصة فريدة لطلاب السنة الأخيرة في الهندسة لاكتساب المعرفة العملية والخبرة في تصميم وتشغيل هذه الأجهزة. ويظهر التزام إل جي بمستقبل الهندسة في تفانيها لتوفير الأدوات والدعم اللازمين لنجاح الطلاب في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

للانضمام إلى البرنامج التدريبي المكثف، يرجى الوصول إلينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي @lgairsolutionsgulf

ل محة عن شركة "إل جي" لحلول الهواء

تعد شركة "إل جي" للأجهزة المنزلية وحلول الهواء رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنزل الذكي، وأنظمة جودة الهواء، بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة التي تتضمّن الذكاء الاصطناعي. وفيما تبتكر الشركة الحلول المتكاملة للمنزل عبر تقنياتها الأساسية الرائدة في السوق، تلتزم الشركة أيضًا بتوفير نوعية حياة أفضل للمستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بدقّة، والأجهزة المنزلية ومنتجات حلول الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: