أكاديمية إل جي تربط النظرية بالتدريب العملي لمهندسي المستقبل

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- AETOSWire) أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس، واحدة من العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، برنامج تدريب مبتكر في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في أكاديمية إل جي الموجودة في جبل علي، دبي. البرنامج التدريبي مصمم خصيصاً لطلاب السنة الأخيرة في الهندسة المتخصصين في المجالات الميكانيكية والكهربائية ويهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة العملية والمهارات اللازمة للتميز في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
يقدم برنامج إل جي لتدريب التدفئة والتهوية وتكييف الهواء منهجاً شاملاً مصمماً لتزويد الطلاب بتجربة عملية في تصميم وتشغيل الأجهزة. ويغطي البرنامج الذي يمتد على مدى 21 ساعة مجموعة واسعة من المواضيع. أحد أبرز ميزات البرنامج هو مرونته حيث يتم التعرف على مجالات اهتمام الطلاب. وتقدم إل جي منهجاً قابلاً للتخصيص يمكن تعديله لتلبية متطلبات المشاركين الخاصة، سواء كان التركيز على مبادئ التصميم أو اكتساب خبرة عملية في تركيب وصيانة النظام.
تؤكد إل جي على التزامها بتنمية المواهب في قطاع الهندسة من خلال سد الفجوة بين الأكادمية والصناعة بتوفير المعرفة العملية والموارد للطلاب. وتهدف إل جي إلى تمكين الجيل القادم من المهندسين للمساهمة بشكل هادف في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. يقود البرنامج رئيس الهندسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا السيد أمجد أبو عليكا وقائد أكاديمية إل جي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للمنطقة الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا السيد هيمانت كومار شارما.
بدأ البرنامج في ديسمبر 2023 وحتى الآن قد أكمل دورات تدريبية مع جامعة الشارقة الأمريكية وجامعة أبوظبي. على مدار العام، سيستمر هذا البرنامج في المنطقة، بهدف تغطية المزيد من الجامعات. يمثل برنامج تدريب التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في إل جي فرصة فريدة لطلاب السنة الأخيرة في الهندسة لاكتساب المعرفة العملية والخبرة في تصميم وتشغيل هذه الأجهزة. ويظهر التزام إل جي بمستقبل الهندسة في تفانيها لتوفير الأدوات والدعم اللازمين لنجاح الطلاب في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
للانضمام إلى البرنامج التدريبي المكثف، يرجى الوصول إلينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي @lgairsolutionsgulf
ل محة عن شركة "إل جي" لحلول الهواء
تعد شركة "إل جي" للأجهزة المنزلية وحلول الهواء رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنزل الذكي، وأنظمة جودة الهواء، بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة التي تتضمّن الذكاء الاصطناعي. وفيما تبتكر الشركة الحلول المتكاملة للمنزل عبر تقنياتها الأساسية الرائدة في السوق، تلتزم الشركة أيضًا بتوفير نوعية حياة أفضل للمستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بدقّة، والأجهزة المنزلية ومنتجات حلول الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
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