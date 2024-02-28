تعاون Takeda، وbiological E. Limited لتسريع الوصول إلى لقاح حمى الضنك في المناطق الموبوءة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK )وشركة Biological E. Limited (BE)، وهي شركة رائدة في مجال اللقاحات والأدوية ومقرها الهند اليوم عن شراكة إستراتيجية لتسريع الوصول إلى QDENGA®▼ (اللقاح الرباعي لحمى الضنك [حي، مخفف]) (TAK-003)، أمبولات متعددة الجرعات (MDVs). وستصبح هذه الجرعات متاحة في نهاية المطاف لشرائها من قبل الحكومات في البلدان الموبوءة بحلول عام 2030 على أبعد تقدير لدعم برامج التحصين الوطنية. توفر الأمبولات متعددة الجرعات مزايا اقتصادية ولوجستية لبرامج التحصين الوطنية من خلال تقليل تكاليف التعبئة والتخزين، مع تقليل النفايات الطبية والبيئية أيضًا. وستعمل شركة BE على تعزيز قدرتها التصنيعية إلى 50 مليون جرعة سنويًا، وهو ما يسرع جهود شركة Takeda لتصنيع 100 مليون جرعة سنويًا خلال العقد. ستعتمد الشراكة على القدرة التصنيعية الحالية للقاح في منشأة Takeda في سينجين بألمانيا وشراكة Takeda طويلة الأمد مع IDT Biologika GmbH.

قال Gary Dubin, M.D.‎، دكتور في الطب، رئيس وحدة أعمال اللقاحات العالمية في Takeda: "تمثل هدف Takeda طويل المدى لبرنامج حمى الضنك الخاص بنا هو جعل QDENGA متاحًا على نطاق واسع لأولئك المعرضين للخطر والذين قد يستفيدون من التحصين. وخلال العام الماضي، أطلقنا العمل بنجاح في الأسواق الخاصة، ونبدأ عملنا الآن في بعض البرامج العامة، ونعمل مع الشركاء لدعم تأثير أوسع على الصحة العامة". "نفتخر بالإعلان عن شراكة تصنيع استراتيجية مع شركة Biological E. Limited، التي تتمتع بخبرة عميقة في تصنيع اللقاحات ودعم طويل الأجل لبرامج الصحة العامة في كل أنحاء العالم. وبطرق التعاون المختلفة، سنساعد في مكافحة حمى الضنك على نطاق عالمي من خلال زيادة القدرة التصنيعية زيادة كبيرة للأمبولات متعددة الجرعات من QDENGA لتعزيز الوصول المستدام إلى اللقاح في البلدان الأكثر وباءً.

تعتبر حمى الضنك من بين الأمراض الفيروسية الأكثر شيوعًا، التي ينقلها البعوض في كل أنحاء العالم، حيث زادت معدلات الإصابة العالمية بمقدار 30 ضعفًا على مدار الخمسين عامًا الماضية بسبب التحضر والسفر وتغير المناخ.1,2 وتتوطن حمى الضنك حاليًا في أكثر من 100 دولة وتتسبب في ما يقدر بنحو 390 مليون إصابة كل عام.3 وتعد مناطق الأمريكتين وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ هي المناطق الأكثر تضررًا، حيث تمثل آسيا وحدها حوالي 70% من العبء العالمي للمرض.3

وأكدت السيدة Mahima Datla، وهي مديرة Biological E. Limited: "نفتخر بالتعاون مع شركة Takeda في إنتاج لقاحها الرائد لحمى الضنك رباعي التكافؤ، QDENGA، في أمبولات متعددة الجرعات". إن التزام Takeda بالبحث والتطوير الذي يُركز على المريض والقائم على القيمة يتماشى على نحو مناسب للغاية مع تفانينا في تطوير الرعاية الصحية. نحن محظوظون لأننا أقمنا معهدًا يجذب مثل هؤلاء الشركاء العالميين الأقوياء للقاحات المعقدة ويؤكد مهمتنا المشتركة المتمثلة في تشكيل مستقبل أكثر صحة للجميع. وبفضل تاريخ Takeda المرموق ومكانتها العالمية، يشرفنا أن نعزز رؤيتنا المتمثلة في تقديم أدوية مبتكرة للغاية ورعاية تحويلية في كل أنحاء العالم".

يُتاح QDENGA حاليًا للأطفال والكبار في السوق الخاصة في بلدان في أوروبا وإندونيسيا وتايلاند وفي البرامج الخاصة وبعض البرامج العامة في الأرجنتين والبرازيل. ولم يتم اعتماد TAK-003 في الهند.

نبذة عن Takeda

تُركز Takeda على خلق صحة أفضل للناس ومستقبل أكثر إشراقًا للعالم. نهدف إلى اكتشاف وتوفير علاجات تغير الحياة في مجالاتنا العلاجية والتجارية الأساسية، بما في ذلك الجهاز الهضمي والالتهابات والأمراض النادرة والعلاجات المشتقة من البلازما والأورام وعلم الأعصاب واللقاحات. وبالتعاون مع شركائنا، نهدف إلى تحسين تجربة المريض والوصول بخيارات العلاج إلى حدود جديدة من خلال خط أنابيبنا الديناميكي والمتنوع. باعتبارنا شركة رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية المستندة على القيم والبحث والتطوير ومقرها في اليابان، فإننا نسترشد بالتزامنا تجاه المرضى والناس والكوكب. يتوزع موظفونا في ما يقرب من 80 دولة ومنطقة ويضعون أهدافنا صوب أعينهم ويرتكزون على القيم التي شكلتنا لأكثر من قرنين من الزمان. للحصول على مزيد من المعلومات، تُرجى زيارة .

نبذة عن Biological E. Limited

تعتبر شركة Biological E. Limited (BE)، وهي شركة للأدوية والبيولوجيا مقرها في حيدر أباد، والتي تأسست عام 1953، أول شركة منتجات بيولوجية تابعة للقطاع الخاص في الهند وأول شركة أدوية في جنوب الهند. تعمل شركة BE على تطوير وتصنيع وتوريد اللقاحات والعلاجات. تورد شركة BE لقاحاتها إلى أكثر من 130 دولة وتُباع منتجاتها العلاجية في الهند والولايات المتحدة وأوروبا. تمتلك شركة BE في الوقت الحالي 8 لقاحات مؤهلة مسبقًا من قبل منظمة الصحة العالمية و10 لقاحات عامة معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA). ومؤخرًا، تلقت شركة BE قائمة الاستخدام في حالات الطوارئ (EUL) من منظمة الصحة العالمية فيما يخص CORBEVAX®، وهو لقاح كوفيد-19.

وفي السنوات الأخيرة، بدأت شركة BE بمبادرات جديدة للتوسع التنظيمي، مثل تطوير منتجات متخصصة قابلة للحقن للأسواق العالمية كوسيلة لتصنيع واجهات برمجة التطبيقات بشكل مستدام وتطوير لقاحات جديدة للسوق العالمية.

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نبذة عن QDENGA® ▼ (اللقاح الرباعي لحمى الضنك [حي، موهن])

QDENGA ® (TAK-003) هو لقاح لحمى الضنك يعتمد على فيروس حمى الضنك الحي الموهن من النمط المصلي 2، والذي يوفر "العمود الفقري" الجيني لكل الأنماط المصلية لفيروس حمى الضنك الأربعة، وهو مصمم للمساعدة في الحماية ضد أي من هذه الأنماط المصلية.

في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU)، يعتمد QDENGA للوقاية من مرض حمى الضنك لدى الأفراد من عمر أربع سنوات ويجب إعطاؤه تحت الجلد كجرعة 0.5 مل في جدول جرعتين (0 و 3 أشهر) بحسب نظام الجرعات المعتمد.

تختلف مؤشرات استخدام QDENGA باختلاف البلدان/المناطق. يجب أن يجري استخدام QDENGA متوافقًا مع التوصيات المحلية.

معلومات مهمة للسلامة

يُرجى الرجوع إلى ملخص خصائص المنتج (SmPC) قبل وصف الدواء.

تعليمات الاستخدام: يجب إعطاء QDENGA عن طريق الحقن تحت الجلد ويفضل أن يكون ذلك في الجزء العلوي من الذراع في منطقة الدالية. ولا يجوز حقن QDENGA داخل الأوعية الدموية أو داخل الأدمة أو في العضل. يجب تأجيل إعطاء التطعيم في الأشخاص الذين يُعانون من مرض حموي حاد وشديد. ولا يؤجل وجود عدوى بسيطة، مثل نزلات البرد إعطاء التطعيم. يجب أن يسبق التطعيم مراجعة للتاريخ الطبي للفرد (خاصة فيما يتصل بالتطعيم السابق وتفاعلات فرط الحساسية المحتملة التي حدثت بعد التطعيم). يجب أن يكون العلاج والإشراف الطبي المناسب متاحًا دائمًا في حال حدوث تفاعل تحسسي نادر بعد إعطاء التطعيم. قد تحدث تفاعلات مرتبطة بالقلق، بما في ذلك التفاعلات الوعائية المبهمية (الإغماء)، أو فرط التنفس، أو التفاعلات المرتبطة بالتوتر، بالتزامن مع التطعيم كاستجابة نفسية لحقن الإبرة. ومن المهم اتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الإصابة بالإغماء. قد لا تتم إثارة الاستجابة المناعية الوقائية باستخدام QDENGA في كل اللقاحات ضد جميع الأنماط المصلية لفيروس حمى الضنك وقد تقل بمرور الوقت. ومن غير المعروف في الوقت الحالي ما إذا كان نقص الحماية قد يؤدي إلى زيادة شدة حمى الضنك. يوصى باستمرار اتخاذ تدابير الحماية الشخصية ضد لدغات البعوض بعد التطعيم. يجب على الأفراد طلب الرعاية الطبية إذا ظهرت عليهم أعراض حمى الضنك أو علامات تحذيرية من حمى الضنك.

موانع الاحتياطات فرط الحساسية للمواد الفعالة أو السواغات المذكورة، أو لجرعة QDENGA السابقة. الأفراد الذين يعانون من مرض نقص المناعة الخلقي أو المكتسب، بما في ذلك العلاجات المثبطة للمناعة مثل العلاج الكيميائي أو الجرعات العالية من الكورتيكوستيرويدات الجهازية (على سبيل المثال، 20 ملغم / يوم أو 2 ملغم / كغم من وزن الجسم / يوم من بريدنيزون لمدة أسبوعين أو أكثر) خلال 4 أسابيع قبل التطعيم . الأفراد الذين يعانون من أعراض الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من دون أعراض مع ضعف وظيفة المناعة. النساء الحوامل والمرضعات.

▼ يخضع هذا المنتج الطبي لمراقبة إضافية. سيتيح ذلك التعرف السريع على معلومات السلامة الجديدة. ويطلب من أخصائي الرعاية الصحية الإبلاغ عن أي ردود فعل سلبية مشتبه بها. راجع القسم 4.8 من SmPC لمعرفة كيفية الإبلاغ عن ردود الفعل السلبية.

ردود الفعل السلبية: تمثلت ردود الفعل الأكثر شيوعًا في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 60 عامًا في الألم في موقع الحقن (50٪)، والصداع (35٪)، وألم عضلي (31٪)، والانزعاج في موقع الحقن (27٪)، والشعور بالضيق (24٪)، والوهن (20٪)، والحمى (11%). شائعة جدًا: (≥1/10 من الأشخاص موضع الدراسة): عدوى الجهاز التنفسي العلويa، وضعف الشهيةc، والتهيجc، والصداع، والنعاسc، والألم العضلي، وألم في موقع الحقن، والانزعاج في موقع الحقن، والتوعك، والوهن، والحمى. شائع (≥1/100 إلى b، وألم المفاصل، وتورم مكان الحقن، وكدمات موضع الحقنe، وحكة في موقع الحقنe، ومرض مثل الإنفلونزا. aيشمل عدوى الجهاز التنفسي العلوي وعدوى الجهاز التنفسي العلوي الفيروسية. bيشمل التهاب البلعوم والتهاب اللوزتين. cتم جمعها في الأطفال دون سن 6 سنوات في الدراسات السريرية. dيشمل الطفح الجلدي، والطفح الجلدي الفيروسي، والطفح الجلدي الحطاطي، والطفح الجلدي الحاك. eتم الإبلاغ عنها في البالغين في الدراسات السريرية. راجع SmPC للحصول على تفاصيل حول الملف التعريفي الكامل للتأثيرات الجانبية والتفاعلات.

للحصول على معلومات وصفية كاملة، يُرجى الاطلاع على (SmPC) الخاصة بعقار QDENGA ® ▼.

يُرجى استشارة الهيئة التنظيمية المحلية الخاصة بك للحصول على أي وسومات معتمدة في بلدك.

تستهدف معلومات الأدوية المذكورة هنا إلى الكشف عن معلومات الشركة. لا ينبغي اعتبار أي شيء مذكور في هذه الوثيقة بمثابة التماس أو ترويج أو إشارة لأي دواء بوصفة طبية، بما في ذلك المنتجات قيد التطوير في الوقت الحالي.

نبذة عن حمى الضنك

حمى الضنك هو مرض فيروسي ينقله البعوض وينتشر بسرعة في كل أنحاء العالم وكان أحد أكبر 10 تهديدات لمنظمة الصحة العالمية للصحة العالمية في عام 2019.3,4 تنتشر حمى الضنك في الأساس عن طريق بعوض الزاعجة المنقطة بالأبيض وبدرجة أقل بعوض الإيدس البوبكتوس.3 وينتج عن أي من الأنماط المصلية الأربعة لفيروس حمى الضنك، والتي يمكن ان يسبب كل منها حمى الضنك أو حمى الضنك الشديدة.5 يختلف مدى انتشار الأنماط المصلية الفردية حسب المناطق الجغرافية والبلدان والمناطق والمواسم وبمرور الوقت.6 يوفر التعافي من العدوى بنمط مصلي واحد مناعة مدى الحياة ضد هذا النمط المصلي فقط، ويرتبط التعرض لاحقًا لأي من الأنماط المصلية المتبقية بزيادة خطر الإصابة بمرض شديد.3,7

إشعار مهم

لأغراض هذا الإشعار، يُقصد بهذا "البيان الصحفي" هذه الوثيقة وأي عرض تقديمي شفهي وأي جلسة أسئلة وأجوبة وأي مواد مكتوبة أو شفهية تناقشها أو توزعها شركة Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") في ما يتعلق بهذا البيان الصحفي. لا يُقصد من هذا البيان الصحفي (بما في ذلك أي إحاطة شفهية وأي أسئلة وأجوبة في ما يتعلق به) ولا يُشكل أو يمثل أو يُعتبر جزءًا من أي عرض أو دعوة أو التماس أي عرض للشراء، أو الاستحواذ بطريقة أخرى، أو الاشتراك في أي أوراق مالية أو تبادلها أو بيعها أو التخلص منها بطريقة أخرى أو التماس أي تصويت أو موافقة في أي ولاية قضائية. لا تعرض أي أسهم أو أوراق مالية أخرى على الجمهور من خلال هذا البيان الصحفي. لا يجوز إجراء أي طرح للأوراق المالية في الولايات المتحدة إلا بموجب التسجيل وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، أو الإعفاء منه. يتم تقديم هذا البيان الصحفي (مع أي معلومات إضافية يمكن تقديمها إلى المتلقي) بشرط أن يكون للاستخدام من قبل المتلقي لأغراض المعلومات فقط (وليس لتقييم أي استثمار أو استحواذ أو تصرف أو أي معاملة أخرى). وأي فشل في الالتزام بهذه القيود قد يُشكل انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المطبقة.

وتعتبر الشركات التي تمتلك فيها شركة Takeda استثمارات بشكل مباشر وغير مباشر هي كيانات منفصلة. في هذا البيان الصحفي، يتم استخدام كلمة "Takeda" أحيانًا لتسهيل الإشارة إلى شركة Takeda والشركات التابعة لها بوجه عام. وبالتبعية، فإن الكلمات "نحن" و"لنا" و"خاصتنا" توظّف أيضًا للإشارة إلى الشركات التابعة بشكل عام أو إلى أولئك الذين يعملون لديها. وتوظف هذه التعبيرات أيضًا عندما لا يكون هناك أي غرض مفيد من خلال تحديد الشركة أو الشركات المعينة.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي وأي مواد يتم توزيعها في ما يتعلق بهذا البيان الصحفي على بيانات أو معتقدات أو آراء تطلعية في ما يتعلق بأعمال Takeda المستقبلية وموقعها المستقبلي ونتائج العمليات، بما في ذلك التقديرات والتوقعات والأهداف والخطط الخاصة بشركة Takeda. على سبيل المثال لا الحصر، غالبًا ما تتضمن البيانات التطلعية كلمات مثل "أهداف"، و"خطط"، و"يؤمن"، و"آمال"، و"يستمر"، و"يتوقع"، و"يهدف"، و"ينوي"، و"يضمن"، و"سوف"، و"يجوز"، و"ينبغي"، و"يمكن"، و"ممكن"، و"يتكهن"، و"يقدر"، و"تنبؤات" أو ما شابه ذلك من العبارات أو نفيها. تقوم هذه البيانات التطلعية على افتراضات حول العديد من العوامل المهمة، بما في ذلك ما يلي، والتي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في البيانات التطلعية: الظروف الاقتصادية المحيطة بأعمال Takeda العالمية، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العامة في اليابان والولايات المتحدة؛ والضغوط والتطورات التنافسية؛ والتغييرات في القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك إصلاحات الرعاية الصحية العالمية؛ والتحديات الكامنة في تطوير المنتجات الجديدة، بما في ذلك التشكك بشأن النجاح السريري وقرارات السلطات التنظيمية وتوقيتها؛ والتشكك من النجاح التجاري للمنتجات الجديدة والحالية؛ وصعوبات التصنيع أو التأخيرات؛ والتقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات؛ والادعاءات أو المخاوف المتعلقة بسلامة أو فعالية المنتجات المسوقة أو المنتجات المرشحة؛ وتأثير الأزمات الصحية، مثل جائحة فيروس كورونا الجديد، على شركة Takeda وعملائها ومورديها، بما في ذلك الحكومات الأجنبية في البلدان التي تعمل فيها شركة Takeda، أو في جوانب أخرى من أعمالها؛ وتوقيت وتأثير جهود التكامل بعد الاندماج مع الشركات المستحوذ عليها؛ والقدرة على تصفية الأصول التي ليست أساسية لعمليات Takeda وتوقيت أي عملية تصفية (عمليات) من هذا القبيل؛ والعوامل الأخرى المحددة في أحدث تقرير سنوي لشركة Takeda وفقًا للنموذج 20-F وتقارير Takeda الأخرى المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتوفرة على موقع Takeda الإلكتروني على الرابط التالي: %2F%2Finvestors%2Fsec-filings-and-security-reports%2F&esheet=53901571&lan=en-US&anchor=https%3A%2F%2F%2Finvestors%2Fsec-filings-and-security-reports%2F&index=9&md5=f687766c659a77d8fb7a9b0d177f5fd6 أو على الرابط . لا تتعهد شركة Takeda بتحديث أي من البيانات التطلعية الواردة في هذا التقرير أو أي بيانات تطلعية أخرى قد تصدرها، باستثناء ما يقتضيه القانون أو قواعد البورصة. ولا يعد الأداء السابق مؤشرًا للنتائج المستقبلية وقد لا تكون نتائج أو بيانات Takeda الواردة في هذا التقرير مؤشرًا أو تقديرًا أو تنبؤًا أو ضمانًا أو توقعًا لنتائج Takeda المستقبلية.

معلومات طبية

يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات حول المنتجات التي قد لا تكون متوفرة في كل البلدان، أو قد تكون متاحة تحت علامات تجارية مختلفة، لدواعي استعمال مختلفة، أو بجرعات مختلفة، أو بقوى مختلفة. لا ينبغي اعتبار أي شيء وارد هنا بمثابة التماس أو ترويج أو إعلان لأي عقاقير طبية، بما في ذلك الأدوية قيد التطوير.

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