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مغربي مريض بالسرطان وجد نفسه ضمن ضيوف الملك

2/28/2024 2:25:44 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يدر في خلد المعتمر المغربي، الدكتور ((عمر ماكوري))، أن يأتي الجبر من الله سريعًا، وأن الفرج منه قريب، و أن يكون نهاية الصبر أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بعد أن عاش مع عائلته الصغيرة المكونة من زوجته وابنتيه ((آية وريتاج)) في آهات المرض، حتى غابت الابتسامة عن محيا العائلة، حيث تعرض والدهم لمرض صحي عانى منه كثيرًا، كما عانت منه عائلته، وألزمه السرير الأبيض ليال عديدة، حتى سلم نفسه لمشرط الطبيب مفوضًا أمره لله، ومستودعًا عائلته لخالقهم -عز وجل.
دخل المعتمر المغربي المستشفى، وأجرى عملية زراعة نخاع شوكي، وبدأ في العلاجي الكيماوي ضمن الخطة العلاجية لمرض السرطان الخطير، بعدها يأتي الفرج من الله على هيئة مكرمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– لاستضافته هو وعائلته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه، رضوان الله عليهما.
يقول ((ماكوري)) من الصعب جدًا أن أترجم الإحساس والمشاعر إلى كلمات، وأحوّل الواقع إلى ملموس، حتى أصف ما كنت عليه قبل شهر، وما أنا فيه الآن، كنت في القريب جدًا في المستشفى، وتحت وطأة الألم وقسوة المرض، وكنت قد بدأت في العلاج الكيماوي وإجراء عملية زراعة النخاع الشوكي، وكنت في دوامة من الألم والسقم، كل هذا وأكثر عاشته عائلتي معي قبل شهر من الآن، لكن فرج الله قريب، جاء البلسم الشافي وجزاء الصبر لأكون ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، وأؤدي العمرة وأزور المسجد النبوي الشريف.
فالزيارة مباركة لأماكن مباركة، حيث نخطو على أماكن خطى عليها خير البشرية سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- زيارة تنعش القلب وتفتح أبواب السعادة، وتزيد الطاقة الإيجابية في الذات، وعلى مستوى عائلتي خرجوا من عالم سوداوي يعيشون الألم صباح مساء، حتى غابت الابتسامة عن وجوههم، وجاءت هذه المكرمة الربانية انتشلتنا من الظلمات إلى النور، وعادت الابتسامة إلى مقلة أعين ((آية وريتاج وزوجتي)).
وقال منذ أن حطت رحلتنا البقاع المطهرة قوبلت باستقبال محفوف من اللجان العاملة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، وزاد من ارتياح نفوسنا وتبدل الألم إلى الأمل، فالشكر كل الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهم الله– على هذا الكرم، وعلى رفع رآية الإسلام في بقاع العالم؛ فجزاهم الله خير الجزاء.

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