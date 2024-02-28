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الصوم عن الافتراضي وتوابعه

2/28/2024 2:25:44 PM
(MENAFN- Al Watan) طغى ((الواقع الافتراضي وتوابعه)) على تفاصيل الحياة، رغم وجود دراسات علمية تحذر من انعكاساته السلبية، لأنه في الحقيقة بيئة خيال، ووهم مصطنع، أسهم في زيادة حالات، التوتر، فرط الحركة، كسل التفكير، التشويش على العقل، تزوير الواقع، ضياع الأوقات.
وحتى نبدأ في مكافحة آثار هذا الوهم وتطبيقاته يجب علينا أن نستغل إطلالة شهر الخير رمضان، ونعقد نية الصوم الرقمي الإلكتروني لنحصن أنفسنا وصيامنا من حُمى المقاطع المصورة
والتغريدات والإعلانات، وصُداع مسلسلات ومحتوى لا يُرجى منه النفع والفائدة.
وبتعزيزنا هذه النية، نكون قد حققنا بعض مقاصد روحانية الشهر الكريم، في التقرب إلى الله بخشوع وطمأنينة، والتحفيز على عبور جسر باطنه الرحمة وظاهره الخير، باتجاه بيوت الأقارب والجيران والأصدقاء للزيارات والتهاني والسمر، وتفقد الحال والأحوال.
هذا الجسر المعنوي العظيم، الذي أخفت معالمه الأُسرية، ومعانيه الإنسانية منذ سنوات وسائل التواصل، وفرضت على البعض مشاعر ((قص ولصق))، ومجاملات جافة باهتة.
فهنيئاً لمن فتح أبواب المبادرات الصادقة في شهر الغفران، ليقطف الثمار بتدبر آيات القرآن، ويُنهي الخلافات، يُوزع الصدقات، يُقَسم الميراث بالعدل على الأخوان والأخوات، يرد المظالم، يعفو، يصفح، يتنازل لوجه الله عن القضايا والمنازعات.
وسيضاعف الله الحسنات لكل من يسعى إلى تفريج كُربات أُسر منعها الحياء الإفصاح عن احتياجت ليست مادية فقط، وإنما المساعدة في حل المشاكل وتذليل الصعوبات وإيصال طلباتهم في الخفاء إلى أهل الوفاء وما أكثرهم وأسرعهم للبذل والمعروف.
يقول الشاعر الأديب الدكتور عبدالله بن محمد بن حميد في خواطر وتأملات استلهمها من قرب حلول الشهر الكريم فانثالت على لسانه شعراً.
((...حتى إذا شعبانُ أطل مُباركاً
فالزرعُ فيه مهيئُ لصرام
والقطفُ للثمرات بعد نضوجها، في شهر رمضان متوجاً بصيام)).
إن جسر الخير يقودنا في ليالي رمضان إلى ساحات عناوينها تطييب الخواطر، ورفع المعنويات لكبار السن والمرضى وذوي الظروف الخاصة، ومن أصابتهم نوائب الدهر، لإشاعة أجواء التفاؤل، والمرح وكسر حواجز اليأس والإحباط، وزرع مساحات خضراء من الأمل، وإبلاغهم بأنهم ليسوا وحدهم، بل يحيطهم بعد الله مجتمع عظيم نشأ وتربى على الشيم المتاصلة في بلادنا المملكة العربية السعودية، أدام الله على ربوعها الأمن والأمان وحفظ قادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.
ومن المؤكد أن الصوم الرقمي يمنع ذلك العالم الوهمي من التشويش على أعظم نعمة منحها الله للإنسان وهي ((العقل))، مما يمكننا من المراجعة، ومحاسبة نفوسنا بين رمضان مضى ورمضان أتى، وكيف مرت الشهور كالحلم بأفراحها وأتراحها؟، وكم من أوراق كثيرة سقطت من شجرة العمر وأخرى قاربت على الاصفرار تمهيداً للرحيل الذي لا مفر منه؟ فالحمد لله الذي يبلغنا بفضله رمضان ونسأله أن يعصمنا من تبديد الأوقات.
يقول ابن القيم: ((... ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما)). فهل من مدكر؟

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