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القسوة على الأبناء الأعلى شكوى

2/28/2024 2:25:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر تصنيف القسوة على الأبناء المشكلات التربوية الواردة لجمعية المودة للتنمية الأسرية حيث بلغت 39% وتلها تصنيف مشكلة الدلال الزائد بنسبة 19%، بينما سجل تصنيف اختلاف الوالدين في تربية الأبناء 17%، وبلغت القدوة السيئة 10%، وتصنيف صعوبات التعلم والمشكلات الدراسية 8%، جاء ذلك بحسب جمعية المودة للتنمية الأسرية لعام 2023.
الفرق بين الاضطرابات
أوضحت الاستشارية النفسية مها الأحمدي أن التشخيص للاضطرابات النفسية يعتمد على معرفة التاريخ الطبي للمريض ومعرفة الحالات التي يعاني منها حديثا هذه تساعد في تشخيص وتصنيف الحالات النفسية للمريض، كذلك الفحص البدني وبعد ذلك التقييم النفسي بطرح عدة أسئلة على المريض حتى يتمكن من تحديد نوع الإصابة النفسية التي يعاني منها وفي العادة نقوم بصرف أدوية نفسية تساعد المريض على استعادة السلوكيات الطبيعية له وتحقق الراحة النفسية بحسب تصنيف الاضطراب، مشيرة إلى أن الأسرة لها دور كبير في علاج الأفراد المصابين، ومن الاضطرابات النفسية منها القلق، التوحد، اضطراب ثنائي القطب، الفصام العقلي، اضطراب ما بعد الصدمة، الموسوس القهري، أما السلوكية التي تعتبر هي خلل في عملية التعلم أو خطأ في عملية التعلم السلوكي، فالسلوك المضطرب أو الشاذ أو غير المرغوب فيه أو غير السوي تم تعلمه نتيجة التعزيز لهذا السلوك، سواء كان بشكل مقصود أو غير مقصود، وإذا حدث خلل في تعلم هذا السلوك واستمر هذا التعزيز لهذا السلوك غير السوي فإنه يصبح مشكلة سلوكية أو انفعالية. منها كثرة الحركة، قلة الأكل، الإدمان على الأفلام الإباحية، فقد الهوية الجنسية، التحرش الجنسي، العنف، اضطراب المزاج المتقلب، وغيرها ويعتبر أشهر علاج يستخدم في الاضطرابات السلوكية هو تعديل السلوك، ويتم التركيز فيه على كيفية تأثير معتقدات المريض وأفكاره على أفعاله، وقد يتم فيه تعليم المهارات الاجتماعي. موضحة أنه يتم علاج مشكلة المريض الحالية على المدى القصير أما على المدى البعيد فيهدف العلاج النفسي المعرفي إلى تغيير السلوكيات المضرة والتفكير الخطأ إلى الأفضل.
تصنيف المشكلات السلوكية والنفسية:
اضطرابات القلق 8%
إدمان مواقع التواصل الاجتماعي 7%
الإصابة بالاكتئاب 7%
الغضب والانفعال الشديد 6%
التعاطي والإدمان 6%
اضطرابات ما بعد الصدمة 4%
الشك 3%
اضطرابات المراهقة 3%
اضطرابات ذهانية 3%
العقوق 3%
الغيرة المرضية 3%
انعدام الثقة 3%
الاضطرابات الجنسية 2%
التحرش الجنسي 2%
التبول اللاإرادي 2%
توهم المرض 2%
العادة السرية 2%
المثلية الجنسية 2%
الهروب من المنزل 1%
التنمر 1%
إدمان الأفلام الإباحية 1%
تحرش المحارم 1%
الرهاب الاجتماعي 1%

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