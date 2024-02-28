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تكريم 100 مشارك بجمعية الفنون التشكيلية

2/28/2024 2:25:43 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت، مساء الاثنين، الجمعية السعودية للفنون التشكيلية جسفت فرع جدة خمس فعاليات بمناسبة يوم التأسيس لعام 2024 على مدار أسبوع؛ وهي المعرض التشكيلي مجد وطن في نسخته الثانية بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وفي جدة التاريخية (البلد)، وفي روشانا مول، وفي النادي الثقافي الأدبي، إضافة إلى المرسم الحر الخاص بهذه المناسبة حيث شارك في فعاليات جسفت أكثر من 100 مشارك ومشاركة، وقدم الفنان نذير ياوز كلمة شكر لجميع المشاركين والإعلاميين والمتطوعين وإلى الجهات المتعاونة مع الجمعية لإنجاح فعالياتها، وفي الاختتام تم تكريم جميع المشاركين والإعلاميين والمتطوعين.

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