تكريم 100 مشارك بجمعية الفنون التشكيلية

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت، مساء الاثنين، الجمعية السعودية للفنون التشكيلية جسفت فرع جدة خمس فعاليات بمناسبة يوم التأسيس لعام 2024 على مدار أسبوع؛ وهي المعرض التشكيلي مجد وطن في نسخته الثانية بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وفي جدة التاريخية (البلد)، وفي روشانا مول، وفي النادي الثقافي الأدبي، إضافة إلى المرسم الحر الخاص بهذه المناسبة حيث شارك في فعاليات جسفت أكثر من 100 مشارك ومشاركة، وقدم الفنان نذير ياوز كلمة شكر لجميع المشاركين والإعلاميين والمتطوعين وإلى الجهات المتعاونة مع الجمعية لإنجاح فعالياتها، وفي الاختتام تم تكريم جميع المشاركين والإعلاميين والمتطوعين.
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