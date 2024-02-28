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رقم قياسي من البذور لقبو نهاية العالم

2/28/2024 2:25:43 PM
(MENAFN- Al Watan) قال أحد القائمين على قبو متجمد في القطب الشمالي، بُنى للحفاظ على المحاصيل الزراعية العالمية من الانقراض، إن المنشأة النائية تلقت بذورا، الثلاثاء، من أكبر عدد من المساهمين الجدد حتى الآن.
وافتُتح قبو سفالبارد العالمي للبذور، الموجود في كهوف دائمة التجمد على جزيرة في منتصف الطريق بين البر الرئيسي لأوروبا والقطب الشمالي، في 2008 باعتباره النسخة الاحتياطية النهائية لبنك الجينات العالمي، لحماية النباتات من الحروب والأمراض وتغير المناخ.
ويتلقى القبو عينات من جميع أنحاء العالم، ولعب دورا أساسيا خلال الفترة بين 2015 و2019 في إعادة بناء مجموعات البذور التي تضررت خلال الحرب في سوريا.
وحمل المودعون صناديق البذور إلى مدخل القبو، وهو عبارة عن مبنى طويل وضيق يبرز من التلال المغطاة بالثلوج.
وأسهم 23 بنكا للبذور، تسعة منها للمرة الأولى، في القبو، وهو أكبر عدد من المودعين الجدد الذين تم تقديمهم في مناسبة واحدة، وفقا لـ((كروب تراست))، وهي منظمة غير ربحية تدير المنشأة مع السلطات النرويجية.
وأوضحت ((كروب تراست)) أن من بين المودعين للمرة الأولى بنوك البذور في البوسنة والهرسك والكاميرون وإندونيسيا وكازاخستان وكينيا ومدغشقر ونيجيريا وزامبيا.
وأضافت أن الصناديق التي وصلت تحتوي على محاصيل، منها الفول والشعير واللوبياء والذرة الصفراء والأرز والذرة الرفيعة.
وقال ستيفان شميتز، المدير التنفيذي للمنظمة: ((الحفاظ على التنوع الجيني محصنا في القطب الشمالي يضمن القدرة على التكيف والمرونة في محاصيلنا، ما يضمن الأمن الغذائي للأجيال القادمة)).
وأفادت المنظمة بأن العديد من الودائع التي قُدمت كانت نتيجة مشروع عالمي للتنوع البيولوجي، مدته 10 أعوام، يُعرف باسم ((بولد))، ويهدف إلى تعزيز الغذاء العالمي والأمن الغذائي.
بينما بيّن وزير الزراعة والغذاء النرويجي أنه مع الإيداعات الأخيرة، فإن 111 بنك بذور و77 دولة لديها احتياطي من نباتاتها في سفالبارد.
وتبلغ درجة حرارة الغرف، التي تُفتح ثلاث مرات في العام، للحد من تعرض البذور للعالم الخارجي، نحو -18 درجة مئوية.

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