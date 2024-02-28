المريضات نفسيا أكثر من الذكور المجرمين

(MENAFN
- Al Watan) دحض بحث جديد مقرر عرضه في جامعة كامبريدج كذبة أخرى تتعلق بمرض نفسي. معظم الصور والأمثلة الشائعة للمرضى النفسيين في وسائل الإعلام هي من الذكور، لكن الدراسة تقول إن المرضى النفسيين الإناث أكثر شيوعًا بما يصل إلى 5 أضعاف مما يُعتقد حاليًا.
من المقرر أن يقدم الدكتور كلايف بودي، الخبير في الاعتلال النفسي المؤسسي من جامعة أنجليا روسكين، النتائج التي توصل إليها في مهرجان كامبريدج. في حين أن التقديرات الحالية تخبرنا أن عدد المرضى النفسيين الذكور يفوق عدد الإناث بنسبة 6 إلى 1 تقريبًا، يعتقد الدكتور بودي أن الدراسات السابقة فشلت في تحديد المرضى النفسيين الإناث بشكل صحيح. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى استناد الملفات الشخصية فقط إلى المرضى النفسيين المجرمين والذكور.
التحيز الجنسي
يفترض الدكتور بودي أن خصائص المرضى النفسيين الإناث تختلف تمامًا عن الذكور. ويشير أيضًا إلى أن التحيز الجنسي يلعب على الأرجح دورًا في قلة الإبلاغ، حيث يميل المجتمع إلى تجاهل سمات الذكور المتصورة عندما تعرضها النساء.
نسبة الحقيقة
وفقا لأحدث أبحاثه، فإن النسبة الحقيقية للاعتلال النفسي بين الذكور والإناث قد تكون حوالي 1.2: 1، أو ما يصل إلى خمسة أضعاف التقديرات السابقة. لقد توصل إلى هذا الاستنتاج باستخدام مقاييس الاعتلال النفسي الأولي، أو استبعاد الخصائص السلوكية المعادية للمجتمع للاعتلال النفسي والتركيز بدلًا من ذلك على عناصره الأساسية.
بالإشارة إلى الأبحاث المتعلقة بالمرضى النفسيين في الشركات وكيفية عملهم في أدوار عالية الإنجاز في أماكن العمل، يشرح الدكتور بودي أن المرضى النفسيين الإناث يميلون إلى التلاعب أكثر من الذكور، ويستخدمون تقنيات مختلفة لخلق انطباعات جيدة، ويستخدمون الخداع لتحقيق مكاسب اجتماعية. والمزايا المالية في كثير من الأحيان أكثر من المرضى النفسيين الذكور.
السمات الأساسية
كما قال في بيان إعلامي: ((يعزو الناس عمومًا الخصائص السيكوباتية إلى الذكور وليس إلى الإناث. لذلك، حتى عندما تظهر الإناث بعض السمات الأساسية المرتبطة بالاعتلال النفسي - مثل كونها غير مخلصة، ومخادعة، وعدائية، وغير متعاطفة، وتفتقر إلى العمق العاطفي - نظرًا لأن هذه السمات يُنظر إليها على أنها خصائص ذكورية، فقد لا يتم تصنيفها على هذا النحو، حتى عندما ينبغي أن تكون كذلك)).
أضاف: ((أيضًا، تميل النساء السيكوباتيات إلى استخدام الكلمات، بدلًا من العنف، لتحقيق أهدافهن، وهو ما يختلف عن الطريقة التي يميل بها المرضى النفسيون الذكور إلى العمل. إذا كان الاعتلال النفسي الأنثوي يعبر بشكل مختلف، فإن التدابير المصممة للقبض على الذكور والمجرمين والمختلين عقليا والتعرف عليهم قد تكون غير كافية في تحديد المرضى النفسيين غير المجرمين)).
النساء السيكوباتيات
أوضح: ((على الرغم من أن النساء السيكوباتيات لا يعانين من اضطراب نفسي حاد أو سيكوباتي كما هو الحال في كثير من الأحيان مثل الذكور، إلا أنه تم الاستهانة بمستويات الإصابة بهن، وبالتالي يشكلن تهديدًا محتملًا للأعمال والمجتمع أكثر مما كان يظنه أي شخص سابقًا)).
((وهذا له آثار على نظام العدالة الجنائية لأن القرارات الحالية لإدارة المخاطر المتعلقة بالشركاء والأطفال قد تكون خاطئة. كما أن لها آثارًا على قرارات اختيار القيادة التنظيمية لأنه لا يمكن افتراض أن القيادات النسائية أكثر صدقًا واهتمامًا بقضايا مثل المسؤولية الاجتماعية للشركات)).
من المقرر عقد محاضرة الدكتور بودي يوم السبت 16 مارس في حرم جامعة ARU في إيست رود، كامبريدج، وستكون متاحة أيضًا للحضور افتراضيًا.
20 علامة على أصحاب الشخصية السيكوباتية:
السحر والكاريزما السطحية
الانتقاد العدواني للآخرين
الأكاذيب والمبالغات والخداع
الافتقار إلى المساءلة ولعب لعبة اللوم
الحاجة إلى القوة والسيطرة والسلطة
التمتع السادي بالألم والمعاناة
الملل وسلوكيات البحث عن الإثارة
تجاهل القواعد والقوانين والمعايير
لا يتأثر ولا يخشى العواقب
السلوك المنفصل والبارد والقاسي
تاريخ من مشاكل سلوك الطفولة
مسار من العلاقات القصيرة المقطوعة
استغلال الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية
التخطيط المحسوب والاستراتيجي
قلة الضمير
طرق التفكير الشاذة
ضعف مدى الانتباه وفقدان الاهتمام
الميول العنيفة أو الإساءة أو العدوان
معاداة ومعارضة الطبيعة
سادة الخداع
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