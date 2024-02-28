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المريضات نفسيا أكثر من الذكور المجرمين

2/28/2024 2:25:43 PM
(MENAFN- Al Watan) دحض بحث جديد مقرر عرضه في جامعة كامبريدج كذبة أخرى تتعلق بمرض نفسي. معظم الصور والأمثلة الشائعة للمرضى النفسيين في وسائل الإعلام هي من الذكور، لكن الدراسة تقول إن المرضى النفسيين الإناث أكثر شيوعًا بما يصل إلى 5 أضعاف مما يُعتقد حاليًا.
من المقرر أن يقدم الدكتور كلايف بودي، الخبير في الاعتلال النفسي المؤسسي من جامعة أنجليا روسكين، النتائج التي توصل إليها في مهرجان كامبريدج. في حين أن التقديرات الحالية تخبرنا أن عدد المرضى النفسيين الذكور يفوق عدد الإناث بنسبة 6 إلى 1 تقريبًا، يعتقد الدكتور بودي أن الدراسات السابقة فشلت في تحديد المرضى النفسيين الإناث بشكل صحيح. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى استناد الملفات الشخصية فقط إلى المرضى النفسيين المجرمين والذكور.
التحيز الجنسي
يفترض الدكتور بودي أن خصائص المرضى النفسيين الإناث تختلف تمامًا عن الذكور. ويشير أيضًا إلى أن التحيز الجنسي يلعب على الأرجح دورًا في قلة الإبلاغ، حيث يميل المجتمع إلى تجاهل سمات الذكور المتصورة عندما تعرضها النساء.
نسبة الحقيقة
وفقا لأحدث أبحاثه، فإن النسبة الحقيقية للاعتلال النفسي بين الذكور والإناث قد تكون حوالي 1.2: 1، أو ما يصل إلى خمسة أضعاف التقديرات السابقة. لقد توصل إلى هذا الاستنتاج باستخدام مقاييس الاعتلال النفسي الأولي، أو استبعاد الخصائص السلوكية المعادية للمجتمع للاعتلال النفسي والتركيز بدلًا من ذلك على عناصره الأساسية.
بالإشارة إلى الأبحاث المتعلقة بالمرضى النفسيين في الشركات وكيفية عملهم في أدوار عالية الإنجاز في أماكن العمل، يشرح الدكتور بودي أن المرضى النفسيين الإناث يميلون إلى التلاعب أكثر من الذكور، ويستخدمون تقنيات مختلفة لخلق انطباعات جيدة، ويستخدمون الخداع لتحقيق مكاسب اجتماعية. والمزايا المالية في كثير من الأحيان أكثر من المرضى النفسيين الذكور.
السمات الأساسية
كما قال في بيان إعلامي: ((يعزو الناس عمومًا الخصائص السيكوباتية إلى الذكور وليس إلى الإناث. لذلك، حتى عندما تظهر الإناث بعض السمات الأساسية المرتبطة بالاعتلال النفسي - مثل كونها غير مخلصة، ومخادعة، وعدائية، وغير متعاطفة، وتفتقر إلى العمق العاطفي - نظرًا لأن هذه السمات يُنظر إليها على أنها خصائص ذكورية، فقد لا يتم تصنيفها على هذا النحو، حتى عندما ينبغي أن تكون كذلك)).
أضاف: ((أيضًا، تميل النساء السيكوباتيات إلى استخدام الكلمات، بدلًا من العنف، لتحقيق أهدافهن، وهو ما يختلف عن الطريقة التي يميل بها المرضى النفسيون الذكور إلى العمل. إذا كان الاعتلال النفسي الأنثوي يعبر بشكل مختلف، فإن التدابير المصممة للقبض على الذكور والمجرمين والمختلين عقليا والتعرف عليهم قد تكون غير كافية في تحديد المرضى النفسيين غير المجرمين)).
النساء السيكوباتيات
أوضح: ((على الرغم من أن النساء السيكوباتيات لا يعانين من اضطراب نفسي حاد أو سيكوباتي كما هو الحال في كثير من الأحيان مثل الذكور، إلا أنه تم الاستهانة بمستويات الإصابة بهن، وبالتالي يشكلن تهديدًا محتملًا للأعمال والمجتمع أكثر مما كان يظنه أي شخص سابقًا)).
((وهذا له آثار على نظام العدالة الجنائية لأن القرارات الحالية لإدارة المخاطر المتعلقة بالشركاء والأطفال قد تكون خاطئة. كما أن لها آثارًا على قرارات اختيار القيادة التنظيمية لأنه لا يمكن افتراض أن القيادات النسائية أكثر صدقًا واهتمامًا بقضايا مثل المسؤولية الاجتماعية للشركات)).
من المقرر عقد محاضرة الدكتور بودي يوم السبت 16 مارس في حرم جامعة ARU في إيست رود، كامبريدج، وستكون متاحة أيضًا للحضور افتراضيًا.
20 علامة على أصحاب الشخصية السيكوباتية:
السحر والكاريزما السطحية
الانتقاد العدواني للآخرين
الأكاذيب والمبالغات والخداع
الافتقار إلى المساءلة ولعب لعبة اللوم
الحاجة إلى القوة والسيطرة والسلطة
التمتع السادي بالألم والمعاناة
الملل وسلوكيات البحث عن الإثارة
تجاهل القواعد والقوانين والمعايير
لا يتأثر ولا يخشى العواقب
السلوك المنفصل والبارد والقاسي
تاريخ من مشاكل سلوك الطفولة
مسار من العلاقات القصيرة المقطوعة
استغلال الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية
التخطيط المحسوب والاستراتيجي
قلة الضمير
طرق التفكير الشاذة
ضعف مدى الانتباه وفقدان الاهتمام
الميول العنيفة أو الإساءة أو العدوان
معاداة ومعارضة الطبيعة
سادة الخداع

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