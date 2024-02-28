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مؤشر الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع طفيف عند 12611 نقطة

2/28/2024 2:25:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأربعاء بارتفاعات طفيفة ويغلق عند مستويات 12611 نقطة وبتداولات بلغت 8.4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 168 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

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