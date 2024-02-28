مؤشر الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع طفيف عند 12611 نقطة

مؤشر الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع طفيف عند 12611 نقطة
التاريخ
2/28/2024 2:25:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأربعاء بارتفاعات طفيفة ويغلق عند مستويات 12611 نقطة وبتداولات بلغت 8.4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 168 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.
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